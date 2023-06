Un sabato magico per le pattinatrici livornesi a Roccaraso

Un sabato magico per le 8 pattinatrici debuttanti alla prima fase nazionale del Trofeo Giovani Promesse disputato a Roccaraso, del circolo polisportivo La Rosa Livorno classe 2009, 2010 e 2011 con i seguenti risultati.

Al primo posto Aurora Vanni, al secondo posto Noemi Casella e Matilde Pratesi.

Due quarti posti con Giulia Vittori e Sofia Lavoratori, due quinti posti per Lisa Morelli e Alice Dioguardi, un sesto posto per Noemi Fornaciari. Queste atlete hanno lasciato le avversarie di stucco con le loro esibizioni precise e puntuali, grazie all attenta preparazione fatta con il loro tecnico Linda Mattei. Soddisfazione per gli accompagnatori in gara Letizia Tinghi e il Consigliere federale FISR Mario Tinghi.

Ancora un bronzo per l’atleta Manolio Michelle della società Gymnasium Livorno nella categoria Giovani Promesse 3.

