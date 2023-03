Un weekend di ottimi risultati per l’Atletica Libertas Unicusano

Bene anche i giovani sprinter dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno impegnati con la rappresentativa livornese nel Trofeo delle province indoor a Venturina

Ottima prova di Matilde Guarino dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno ai Campionati italiani di prove multiple giovanili di Padova che conquista la settima piazza.

Matilde inizia correndo i 60 ostacoli in 9″66, non lontana dal suo recente primato, seguiti da una prova un po’ sotto tono nel salto in alto dove si ferma a 1,59m. Nel peso l’amaranto si mantiene sulle sue misura facendo atterrare l’attrezzo a 6,92m, per poi esplodere nel “suo ” salto in lungo dove al secondo tentativo piazza una zampata da 5,72m, misura che le vale lo stagionale e il nuovo record societario assoluto. Matilde conclude le sue fatiche con gli 800m chiusi in 2’44″81, portando a casa il punteggio di 3.115 punti che le è valso il settimo posto nel Campionato italiano juniores.

A Gubbio alla Festa del Cross buona prova dell’allieva Gaia Silvestri che chiude i 4km in 16’13 conquistando la 27^ posizione, mentre Margherita Voliani arriva ad un gran 15° posto sui 6km con il crono di 23’55.

A Brescia nella 10 km della Marathon Brescia Art ottima prova di Francesco Alliegro che si aggiudica la gara in 32’03.

Bene anche i giovani sprinter dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno impegnati con la rappresentativa livornese nel Trofeo delle province indoor a Venturina. Nei 50m Edoardo Gori corre la batteria in 6″55, mentre in finale non riesce a migliorarsi e taglia il traguardo in 6″67. Nella gara riservata ai ragazzi gran crono in batteria per Valerio D’Ecclesia che sprinta a ridosso dei 7 secondi in 7″06, mentre in finale finisce con 7″26. Al femminile Greta Lorenzini corre prima in 7″73 i 50m, e si classifica seconda nella finale in 7″61.

