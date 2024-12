Un weekend di successi per Asd Vento d’Oriente

Lo scorso fine settimana è stato ricco di soddisfazioni per la nostra palestra Asd Vento d’Oriente, con risultati eccezionali anche grazie al grande lavoro quotidiano dei tecnici: Adriana Musumeci e Gabriele Mazzoni, che ogni giorno si dedicano con passione alla crescita dei ragazzi.

Sabato 14 dicembre è stata una giornata memorabile: ben tre atleti hanno sostenuto e superato con successo l’esame per il 1° Dan. Luca Giovacchini, Sara Iacopini e Martina Lipari ottengono così la tanto ambita cintura nera. Un traguardo che rappresenta il frutto di anni di impegno e dedizione. Nello stesso giorno, anche il tecnico del corso adulti, Gabriele Mazzoni, ha sostenuto e superato brillantemente l’esame per il 2° Dan. A tutti loro vanno i nostri più sinceri complimenti per l’importante risultato raggiunto.

La domenica è stata dedicata ai Campionati Regionali, sia per le cinture chiare che per le cinture scure, e i nostri atleti si sono distinti in entrambe le competizioni.

Nel campionato cinture chiare,, il nostro unico rappresentante cadetto, Francesco Parisi, ha brillato, conquistando il titolo di Campione Regionale 2024 e guadagnandosi così il diritto di competere anche nella categoria delle cinture scure. Qui ha dimostrato determinazione e spirito combattivo, arrivando a un meritatissimo 5° posto.

Gli altri cadetti hanno affrontato atleti di altissimo livello, dando il massimo e portando a casa non solo qualche soddisfazione personale, ma anche un prezioso bagaglio di esperienza che sarà fondamentale per le gare future.

Per concludere la giornata, è stato il turno degli Esordienti B (Under 15), che hanno chiuso il weekend con risultati eccezionali:

Antonio Genovese: Campione Regionale cinture scure, vincendo tutti gli incontri con grande determinazione.

Giulia Brunetti: 2° classificata, dopo quattro combattimenti intensissimi.

Pietro Franceschi: 2° classificato, con un’ottima prestazione in quattro incontri.

Leonardo Denaro: 3° classificato, mostrando carattere e grinta.

Diego Papi: 3° classificato, con un percorso che merita applausi.

Questi risultati dimostrano ancora una volta il grande lavoro svolto dai nostri tecnici Adriana Musumeci e Gabriele Mazzoni, insieme alla dedizione degli atleti che portano avanti i valori del judo con passione e sacrificio.

