Una super Pielle chiude i conti con Imola: si aprono le porte della semifinale

Adesso oltre una settimana di tempo per ricaricare le pile prima di affrontare la prima gara di semifinale al PalaMacchia, grazie al vantaggio del fattore casa da sfruttare in virtù del primo posto guadagnato in regular season, contro la vincente tra i trevigiani della Rucker San Vendemiano e gli irpini di Avellino (al momento la serie è sul 2 a 1 per i campani)

Un, due tre… alza! Come direbbe Elodie. In realtà il volume è già al massimo per questa super Pielle che doma in tre gare una squadra tosta e scarruffata come Imola che ha provato in ogni modo a fare lo sgambetto a Campori e compagni. Ma la squadra di coach Cardani è una corazzata ben oliata e solida e si guadagna il tre a zero in questi quarti playoff vincendo per 70 a 78 sul parquet dell’Andrea Costa davanti a 300 livornesi tinti di biancoblu che sono andati in trasferta per godersi questo meritato successo. Prestazione super di Loschi che con 18 punti messi a segno scaccia via le ultime opache prestazioni riprendendosi il palcoscenico che gli spetta. Ottima prova corale di squadra. Adesso oltre una settimana di tempo per ricaricare le pile prima di affrontare la prima gara di semifinale al PalaMacchia, grazie al vantaggio del fattore casa da sfruttare in virtù del primo posto guadagnato in regular season, contro la vincente tra i trevigiani della Rucker San Vendemiano e gli irpini di Avellino (al momento la serie è sul 2 a 1 per i campani).

