Un’altra esaltante domenica per la Asd Ryu Hon di Rosignano Marittimo

Il Ryu Hon ha partecipato con due dei suoi atleti Matteo Coppola nella Categoria “Seniores 77kg.” e con Gaia Cupidi nella Categoria “Esordienti 52Kg”

Dopo l’esaltante partecipazione al Trofeo Bianchi di febbraio dove i suoi atleti di punta sono saliti sul podio della manifestazione di JuJitsu organizzata dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali), ci siamo ripetuti domenica 12 marzo alla Coppa Italia di JuJitsu sempre organizzata dalla Fijlkam conquistando due meritatissimi terzi posti e che hanno visto uno dei due atleti sfiorare la finale per il primo posto solo per pochi secondi.

Il Ryu Hon ha partecipato con due dei suoi atleti Matteo Coppola nella Categoria “Seniores 77kg.” e con Gaia Cupidi nella Categoria “Esordienti 52Kg”. Due podi meritati e ben conquistati con cui si ritorna in palestra arricchiti da un’altra bella esperienza. Agonistica e con la consapevolezza che bisogna lavorare per migliorarsi ancora. L’A.S.D. Ryu Hon di Rosignano ringrazia i suoi atleti per l’impegno dimostrato e per gli ottimi risultati raggiunti. Ringrazia inoltre tutti i suoi Tecnici che si dedicano con passione all’insegnamento dei propri atleti.

Condividi: