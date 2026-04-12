Forlì-Libertas 91-86, amaranto ko: ultimo quarto fatale

FOTO LIBERTAS LIVORNO 1947

Gara intensa e ricca di sorpassi, la squadra di Andrea Diana lotta fino alla fine ma paga un finale meno lucido

di Giacomo Niccolini

Forlì conquista la salvezza al termine di una partita combattuta dall’inizio alla fine, superando una Libertas mai doma ma poco precisa nei momenti chiave. Gli amaranto restano in partita per tutti i 40 minuti, ma devono arrendersi 91-86 dopo un ultimo quarto in cui non riescono a concretizzare le occasioni per il sorpasso (clicca qui per consultare il tabellino finale).

L’avvio è favorevole alla Libertas, che colpisce subito in contropiede con Penna per data-end=”642″>Possamai. Forlì però trova immediatamente ritmo con Gaspardo, protagonista assoluto del primo quarto, capace di segnare sia dalla lunetta che dall’arco. Gli amaranto rispondono con le triple di Piccoli e le iniziative di Woodson, restando sempre a contatto.

A metà frazione la gara è in perfetto equilibrio, ma nel finale i padroni di casa alzano i giri del motore: Rosser si accende con due triple consecutive, l’ultima sulla sirena, che permettono a Forlì di chiudere avanti 29-21 al 10’.

Nel secondo quarto Forlì prova a scappare. La tripla di Pepe e i canestri di Gaspardo spingono i romagnoli fino al massimo vantaggio sul +11 (34-23). La Libertas però reagisce con carattere: Penna sfrutta una palla recuperata, Piccoli colpisce ancora e Woodson è preciso dalla lunetta.

Gli amaranto alzano l’intensità difensiva e tornano progressivamente in partita, trovando punti importanti anche con Tiby. Nel finale è proprio la Libertas a completare la rimonta: dopo il botta e risposta ai liberi tra Gaspardo e Tiby, è Woodson a prendersi la scena con un canestro pesantissimo sulla sirena che vale il sorpasso e il 48-51 all’intervallo.

Il terzo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio. Forlì si affida ancora a Gaspardo, mentre la Libertas trova soluzioni corali con Penna, Tiby e Woodson. Il punteggio resta in bilico con continui cambi di vantaggio e numerosi pareggi.

A metà periodo gli amaranto provano l’allungo: Woodson segna prima in arresto e tiro e poi da tre punti, portando i suoi sul +5 (58-63) e costringendo Forlì al timeout. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare con Stephens e Pepe, ma la Libertas resta avanti grazie anche alla tripla di Masciadri e al canestro dall’angolo di Tozzi.

Nel finale si segna soprattutto dalla lunetta: Tavernelli e Tiby fissano il punteggio sul 71-73 al 30’, lasciando tutto aperto.

L’ultimo quarto si apre nel segno della Libertas, che prova a dare la spallata con la tripla di Tiby per il +7 (71-78). Forlì però reagisce con grande energia: Stephens e Rosser riportano i romagnoli a contatto fino al pareggio sull’81-81.

La partita diventa un continuo botta e risposta. Tozzi segna un canestro difficilissimo per il nuovo vantaggio amaranto (81-83), ma Rosser impatta ancora e serve poi l’assist per la schiacciata di Stephens che vale l’85-83.

Nel finale la Libertas ha le sue occasioni, ma non riesce a sfruttarle: Woodson sbaglia due triple pesanti, mentre dall’altra parte Pepe colpisce per il 89-83. Gli amaranto provano a rientrare con Tozzi (89-85) e hanno anche il possesso del possibile pareggio dopo un fallo in attacco di Forlì, ma non concretizzano.

A chiudere i conti è Tavernelli, glaciale dalla lunetta (2/2), mentre l’ultima tripla di Filloy si spegne sul ferro. Finisce 91-86: Forlì può festeggiare la salvezza, la Libertas esce con tanti rimpianti. Miglior marcatore Woodson con 19 punti, Tiby 18, Piccoli 17

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