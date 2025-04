Unione Canottieri Livornesi, Nicola Canzano Campione d’Italia nel K1 Ragazzi

Due giorni intensi di gare, quasi 700 atleti da tutta Italia e un campo di gara storico come quello di Sabaudia a fare da cornice al Campionato Italiano di Fondo sui 5000 metri, la prima vera sfida della stagione agonistica per la canoa sprint.

Tra le società protagoniste, spicca l’Unione Canottieri Livornesi, che torna a casa con un bottino ricco di medaglie, piazzamenti e tanto orgoglio, frutto del lavoro tecnico, della passione e dell’impegno condiviso da atleti e allenatori.

Su tutti brilla il nome di Nicola Canzano, 15 anni, che conquista il titolo di Campione Italiano nel K1 Ragazzi Maschile 1° anno, riportando a Livorno una vittoria che mancava dal 2018, quando fu Edoardo Orsini a salire sul gradino più alto del podio nel K1 Junior. Una prova impeccabile la sua, figlia di anni di lavoro e determinazione.

Una gara perfetta per Nicola, cresciuto con la canoa nel sangue grazie al padre Mauro – ex atleta della specialità fluviale ed ex allenatore della Nazionale – che oggi condivide con Fabio Murra il ruolo di tecnico del settore giovanile della società.

Ma il weekend di Nicola non finisce qui: domenica, insieme a Gabriele Menicagli, ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel K2 Ragazzi Maschile, dopo una gara tiratissima chiusa sul podio. E proprio Gabriele si è distinto anche nella gara individuale di sabato, concludendo 61° nel K1 Ragazzi nonostante un rovesciamento, riuscendo comunque a rientrare in canoa e a portare a termine la prova con grande determinazione.

Nel femminile, Vittoria Menicagli, anche lei al debutto in questa importante manifestazione, ha chiuso 25ª nel K1 Ragazze Femminile, dimostrando carattere e crescita costante.

Ottimo anche il risultato di Giovanna Faucon Andreotti, che ha ottenuto la 9ª posizione nel K1 Under 23 Femminile, così come la prova del K2 Under 23 Maschile composto da Enrico Donatelli e Alessandro Doveri, che ha chiuso al 13° posto, al termine di una gara impegnativa. Sfortunata, invece, la prova individuale nel K1 Junior per Alessandro Doveri, costretto al ritiro a causa di un rovesciamento.

Enrico Donatelli, invece, ha concluso 32° nel K1 Under 23 Maschile.

A completare lo straordinario weekend della società livornese, anche i risultati dei Master, con ben quattro medaglie conquistate:

• Fabio Murra – Campione Italiano nel K1 Master A Maschile

• Francesco Masoni – 2° classificato nel K1 Master D Maschile

• Ingrid Agostelli – Campionessa Italiana nel K1 Master A Femminile

• Alessia Ferrari – Campionessa Italiana nel K1 Master B Femminile

E nelle gare in equipaggio di domenica:

• Murra–Masoni – Campioni Italiani nel K2 Master A Maschile

• Agostelli–Ferrari – Campionesse Italiane nel K2 Master A Femminile

“I risultati ottenuti sono motivo di grande soddisfazione per noi allenatori – spiega Fabio Murra, che insieme a Mauro Canzano segue il gruppo giovanile da tre anni – perché confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Ma soprattutto è una gioia vedere i ragazzi raccogliere i frutti di mesi di allenamenti, sacrifici e passione”.

Gli allenamenti invernali hanno visto la squadra impegnata anche nei mesi più rigidi, tra uscite in canoa, sedute in palestra, pagaiergometro e un importante lavoro tecnico, necessario soprattutto vista la giovane età degli atleti.

Il gruppo guarda ora ai prossimi obiettivi stagionali: il Campionato Italiano di Maratona in programma a Firenze a maggio e, più avanti, l’appuntamento clou della stagione con i Campionati Italiani di Velocità di Milano ad agosto.

“La canoa a Livorno – conclude Murra – è uno sport che oggi fatica a sopravvivere. È difficile convincere i ragazzi (e anche i genitori) ad avvicinarsi a una disciplina faticosa, poco visibile e che richiede tanto impegno. Ma giornate come queste ci ripagano di tutto. I nostri atleti si sono meritati ogni risultato conquistato. E spero che, con lo stesso spirito, continueranno a crescere e a puntare sempre più in alto.”

