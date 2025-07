Universiadi, Bertini è argento con la squadra di sciabola azzurra

Altra giornata da incorniciare per l’Italia all’Universiadi 2025 e, soprattutto, grande soddisfazione per Livorno grazie alla medaglia d’argento conquistata dallo sciabolatore Cosimo Bertini, nostro concittadino, in forza alla squadra maschile di sciabola.

Nella quarta giornata di gare, infatti, sono arrivati due argenti per la spedizione azzurra: uno nella spada femminile e l’altro, appunto, nella sciabola maschile, dove tra i protagonisti c’è anche il livornese Bertini, insieme ai compagni Edoardo Reale, Mattia Rea e Marco Mastrullo, seguiti a fondo pedana dal maestro Alberto Pellegrini.

Il quartetto ha iniziato forte battendo gli Stati Uniti con un perentorio 45-27, poi ha superato Polonia (45-36) e Ungheria (45-29) conquistando meritatamente l’accesso alla finale. Lì gli azzurri hanno provato a giocarsela fino in fondo contro la Corea del Sud, ma si sono dovuti arrendere 45-34, salendo comunque sul secondo gradino del podio.

Grande percorso anche per la spada femminile, composta da Carola Maccagno, Elena Ferracuti, Eleonora Orso e Vittoria Siletti, con il maestro Giacomo Falcini. Le azzurre hanno battuto in fila Estonia (35-28), Germania (45-34) e Svizzera (45-32), prima di cedere solo in finale contro la Francia (37-34), portando a casa un altro bellissimo argento.

Con questi due risultati, il medagliere dell’Italia sale a sei medaglie: 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. E noi, da Livorno, ci godiamo la gioia e l’orgoglio di vedere uno dei nostri tra i protagonisti. Bravo Cosimo!

