Us Livorno 1915, 700 abbonamenti venduti in un solo giorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ricorda che, a differenza della scorsa stagione, quando c’erano limitazioni e restrizioni legate alla pandemia, quest’anno la disponibilità di abbonamenti stagionali è pari alla capienza attuale dello stadio Armando Picchi (12.594 posti)

La campagna abbonamenti dell’Us Livorno 1915 è iniziata con il botto. Nonostante le file durante la mattinata al Punto Amaranto, per le quali la società si scusa con tutti i tifosi amaranto, la biglietteria ha toccato quota 700 abbonamenti in una sola giornata. È possibile richiedere la tessera stagionale anche nei seguenti punti vendita: Chiosco Livorno – Centro commerciale Fonti del Corallo (via Graziani, 6 – Livorno), Ricevitoria TotoTerzo (piazza Mazzini, 81 – Livorno) e Tabaccheria Mantellassi (via Grande, 25 – Livorno).

