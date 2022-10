Us Livorno 1915 ancora sul mercato: ecco Bruzzo

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il centrocampista Michele Bruzzo, classe 1999, nella scorsa stagione in serie C prima con il Potenza (9 presenze) e poi con il Grosseto (16 presenze e un gol).

Bruzzo, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha giocato anche con il Pontedera e l’Avellino. Per lui, complessivamente, sono 77 le presenze nel campionato di serie C.

