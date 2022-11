Us Livorno 1915, apre lo store ufficiale in via Cogorano

Il design e l'allestimento, realizzati da Opera Laboratori, sono stati concepiti sia per rappresentare i valori del club nel migliore dei modi sia per realizzare un punto vendita innovativo per i tanti prodotti disponibili

La casa editrice Sillabe e l’Unione Sportiva Livorno 1915 sono lieti di annunciare l’apertura dello store nella città di Livorno, in via Cogorano 6/8, dedicato al merchandising ufficiale della squadra amaranto.

Il negozio è stato sviluppato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti i tifosi amaranto e non solo. Il design e l’allestimento, realizzati da Opera Laboratori, sono stati concepiti sia per rappresentare i valori del club nel migliore dei modi sia per realizzare un punto vendita innovativo per i tanti prodotti disponibili e per la nuova linea di merchandising, ideata appositamente da Sillabe con un concept definito in accordo con l’Unione Sportiva Livorno 1915.

Un negozio che va anche oltre i confini della città e si apre alla Toscana e alla valorizzazione della sua cultura e del suo territorio: sarà quindi possibile trovare anche merchandising ed editoria museali legati ai più importanti musei come Le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia di Firenze, il complesso monumentale del Duomo di Siena, i musei civici di San Gimignano, ecc.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 24 novembre alle 17,30: saranno presenti Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Daniele Petrucci, amministratore unico di Sillabe, Igor Protti, direttore generale dell’Us Livorno, Fabio Discalzi, responsabile organizzativo e marketing dell’Us Livorno, e alcuni giocatori della prima squadra amaranto.

