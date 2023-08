Us Livorno 1915, arriva l’attaccante brasiliano Luis Henrique

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Luis Henrique, brasiliano classe 1998 con cittadinanza italiana.

Cresciuto nel settore giovanile del Botafogo, squadra con cui ha debuttato nella massima serie brasiliana nel 2016, in Brasile ha giocato anche con l’Athletico Paranaense prima di passare al Feirense nella Serie A portoghese.

Luis Henrique ha proseguito la sua carriera nella massima divisione finlandese con la maglia dell’Helsinki, mettendo insieme 30 presenze e 13 gol tra tutte le competizioni nel 2019 e nel 2020. A seguire ha giocato con il Vejle Boldklub (Serie A danese), ancora l’Helsinki, l’Honka (massima divisione finlandese) e per la terza volta in carriera con l’Helsinki (2 presenze nei preliminari di Champions League 2021/22). L’ultima maglia indossata è stata quella del Kataller Toyama, nella terza serie giapponese.

Luis Henrique è stato anche protagonista con la Nazionale Under 17 brasiliana ai Mondiali 2015 (5 partite e 1 gol) al fianco di calciatori del calibro di Militao (oggi al Real Madrid) e Dodò (oggi alla Fiorentina). L’attaccante, dopo aver svolto le visite mediche, ha raggiunto il resto del gruppo nel ritiro di Vinci/Lamporecchio.

