Us Livorno 1915 – Città di Castello 3-0. Tris amaranto con Frati, Bruzzo ed El Bakthaoui

FOTO NOVI

Bella prestazione degli uomini di Esposito, al quinto risultato utile consecutivo in campionato. Bene tutti, in particolare Giuliani, Bruzzo ed El Bakthaoui, finalmente efficace in zona gol. Amaranto sempre più lanciati in zona playoff

di Lorenzo Evola

Continua a vincere e, soprattutto, convincere il Livorno in versione casalinga di mister Esposito. Al Picchi gli amaranto liquidano la pratica Città di Castello grazie ai gol di Frati e Bruzzo nel primo tempo ed El Bakthaoui all’alba della ripresa. Quinto risultato utile consecutivo per Luci e compagni, che si confermano con convinzione in zona playoff. Adesso servirà, però, la tanto agognata continuità lontano da casa per alzare definitivamente l’asticella.

Avvio pimpante per gli amaranto, schierati con il confermato 3-4-1-2 e in grado di portarsi in vantaggio all’alba della prima frazione con Frati, bravo a trafiggere Genovese con un perentorio stacco di testa su un cross preciso di un sempre arrembante Giuliani. Sesto centro in campionato per il numero 18, costretto però al forfait a fine primo tempo per un guaio muscolare. Al suo posto entra Lo Faso, subito protagonista con l’assist preciso per l’inserimento di Bruzzo, il quale non può proprio sbagliare a porta vuota. Un 2-0 netto e meritato per i labronici, propositivi e attenti sulle rare sortite degli uomini di Alessandria.

Il copione non cambia nella ripresa. Non passano neanche due minuti che, su un lancio dalle retrovie di Gian Marco Neri, è El Bakthaoui ad approfittare di un’uscita a dir poco rivedibile di Genovese per siglare il suo secondo centro in maglia amaranto. Da lì in poi calano i ritmi al Picchi, con gli umbri che tentano di rendere meno amaro il risultato appoggiandosi alla verve di uno scatenato Calderini, il quale colpisce il palo a Bagheria battuto, imitato poi da Sylla poco più tardi, che centra il montante a porta vuota dopo l’ennesimo spunto del numero 10 biancorosso. Dall’altra parte è Lo Faso a cercare la gioia personale, ma la mancata freddezza sotto porta spegne i sogni di gloria dell’ex Palermo. Il risultato non cambia fino al triplice fischio. Altra vittoria convincente per gli amaranto al Picchi, la quarta (compresa quella guadagnata a tavolino contro il Seravezza) nelle ultime cinque uscite. Mantenere questi numeri, migliorando il trend in trasferta, sarà fondamentale per vivere un finale di stagione da protagonisti.

Le pagelle:

Bagheria 6.5: Altro pomeriggio senza troppe paturnie, eccezion fatta per isolati squilli di Calderini, sui quali si dimostra sempre attento.

Fancelli 6.5: Calderini è un cliente scomodo, ma si destreggia con sicurezza come di consueto.

Giampà 6.5: Fa buona guardia là dietro, anche se nel secondo tempo i suoi rischiano di più sulle sortite offensive di Calderini e compagni (dal 83’ Zanolla sv).

Russo 6.5: Vedi Giampà.

Lorenzoni 6: Bada più a contenere rispetto a Giuliani, ma è autore di una prova tutto sommato sufficiente sulla destra (dal 57’ Camara 6: Ingresso piuttosto timido, si accontenta di mantenere la posizione nel finale)

Luci 6.5: Solita prova generosa per il capitano labronico, bravo a gestire il ritmo in mediana dall’alto delle sue 37 primavere (dal 89’ Belli sv)

Neri 6: Senza infamia e senza lode in mezzo al campo, suo il lancio dal quale nasce il gol di El Bakthaoui (dal 57’ Pecchia 6: Si vede poco nell’ultima mezz’ora)

Giuliani 7: Suo l’assist al bacio per lo stacco di Frati dopo neanche 5 minuti, spinge come di consueto con costanza sulla sinistra fino al triplice fischio, confermando una condizione fisica invidiabile.

Bruzzo 7: Pare aver trovato il suo habitat naturale sulla trequarti, partecipa attivamente alla manovra e trova il raddoppio sul gong della prima frazione. Cala un po’ nella ripresa, ma la prova resta più che positiva.

Frati 7: Sblocca il match di testa sfruttando il suggerimento di Giuliani, cerca la seconda gioia di giornata ma è costretto al forfait allo scadere della prima frazione (dal 38’ Lo Faso 6.5: Entra a freddo al posto di Frati e lascia subito il segno con una sgasata culminata con l’assist per Bruzzo a fine primo tempo. Prova l’acuto personale nel secondo tempo senza, tuttavia, riuscirci)

El Bakthaoui 7: Molto dinamico per tutto l’arco dei primi 45’, svaria da destra a sinistra senza dare punti di riferimento alla retroguardia umbra. Sigla il suo secondo gol consecutivo in maglia Livorno anticipando Genovese in uscita ad inizio ripresa. Ritrovato.

Esposito 6.5: Opta ancora per il 3-4-1-2, con Frati ed El Bakthaoui supportati da Bruzzo e ha ragione. Tra le mura amiche i suoi continuano a vincere e convincere, adesso serve qualche prova di spessore anche in trasferta per poter davvero alzare l’asticella.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno 1915 (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Giampà (dal 83′ Zanolla), Russo: Lorenzoni (dal 57′ Camara), Luci, (dal 89′ Belli) G. Neri (dal 57′ Pecchia), Giuliani; Bruzzo; Frati (dal 38′ Lo Faso), El Bakthaoui.

Città di Castello (3-4-2-1): Genovese; Mariucci, Pazzaglia, Mezzasomma (dal 77′ Posada); Mosti, Buono, Gorini, Grassi; Sylla, Doratiotto; Calderini.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Vittoria netta per gli amaranto, in gol con Frati, Bruzzo ed El Bakthaoui. Quinto risultato utile consecutivo per gli uomini di Esposito che si confermano in piena zona playoff 90' Saranno quattro i minuti di recupero 90' Dentro Belli per Luci 87' Lo Faso entra in area e scarica il sinistro, palla in curva 83' Dentro Zanolla per Giampà 82' Fase finale di match con il Città di Castello alla ricerca del gol del 3-1, provano a colpire ancora in contropiede gli amaranto 77' Dentro Posada per Mezzasomma nelle file degli ospiti 76' Giallo anche per Russo, reo di aver steso Calderini a metà campo 74' Destro di Sylla, fa buona guardia Bagheria 68' Calderini tenta il pallonetto, smanaccia Bagheria 63' Palo di Calderini che si accentra e calcia con il destro, non ci sarebbe arrivato Bagheria 56' Dentro Camara e Pecchia al posto di Lorenzoni e G. Neri 53' Conclusione di Calderini respinta da Bagheria, la palla carambola sui piedi di Sylla che colpisce il palo a porta vuota 51' Uno due Sylla – Calderini, con quest’ultimo che impegna Bagheria con il mancino 49' Ammonito G. Neri, in ritardo su Sylla 46' GOOOLLL DEL LIVORNOO! TRIS FIRMATO DA EL BAKTHAOUI! Lancio dalle retrovie, El Bakthaoui anticipa l’uscita di Genovese e segna a porta vuota. Comincia la ripresa al Picchi! Bel primo tempo per gli uomini di Esposito, in vantaggio grazie ai gol di Frati e Bruzzo. Città di Castello mai pericoloso dalle parti di Bagheria 47' GOOOLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO BRUZZO! Numero di Lo Faso sulla sinistra, la palla arriva sui piedi di Bruzzo che non può sbagliare da pochi passi. Raddoppio amaranto allo scadere del primo tempo 45' Tre minuti di recupero 43' Giallo anche per Sylla per simulazione 41' Steso Lo Faso, punizione per gli amaranto 38' Non ce la fa Frati, al suo posto dentro Lo Faso 36' Ottima uscita di Bagheria che viene travolto da Calderini sullo slancio. Giallo anche per il centravanti biancorosso 33' Problemi per Frati, fermo a terra 30' Fallo di Giuliani, punizione da posizione interessante per gli umbri 27' Giallo anche per Pazzaglia, falloso su Frati lanciato a rete 26' Ancora Giuliani al cross, non impatta bene Lorenzoni 23' Ammonito Lorenzoni, duro su Calderini 21' Primo corner per gli ospiti che provano a reagire dopo il gol subito a freddo 19' Ci prova ancora Frati di testa, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta 18' Bruzzo centra dalla sinistra, deviazione, palla in corner 15' Conclusione di El Bakthaoui dal limite dell’area, palla larga di poco alla destra di Genovese 11' Lancio di Giuliani per Bruzzo, fa buona guardia Genovese 8' Spingono ancora gli amaranto, El Bakthaoui prova il destro in area, si salva il Cittàè di Castello 7' Giallo per Mezzasomma, in ritardo su Bruzzo 4' GOOOOLLL DEL LIVORNOO!! HA SEGNATO FRATI!! Cross dalla sinistra di Giuliani, stacco vincente da pochi passi di Frati. Amaranto in vantaggio 2' Malinteso tra Giampà e Russo, non ne approfitta Sylla L’arbitro fischia l’inizio!

