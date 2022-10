Us Livorno 1915 di nuovo sul mercato: ecco Zanolla

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il laterale destro Alessandro Zanolla, classe 2001, nella scorsa stagione in serie D con la maglia dell’Alma Juventus Fano 1906, dove ha messo insieme 29 presenze. Zanolla, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha giocato anche con il Desenzano dal 2019 al 2021. Per lui, complessivamente, sono 80 le presenze in serie D. Zanolla giocherà con il numero 19 sulla schiena.

