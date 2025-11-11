Us Livorno 1915, esonerato Formisano

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il mister Alessandro Formisano.

“La decisione, maturata a seguito dei risultati deludenti delle ultime settimane, è stata presa al termine di un’attenta riflessione – si legge nella nota stampa diramata dalla società amaranto – sulla necessità di ridare entusiasmo alla squadra e rilanciare il percorso tecnico in vista dei prossimi impegni. La società ringrazia mister Formisano e il suo staff tecnico per il lavoro svolto con serietà e dedizione, augurando a tutti loro le migliori fortune professionali per il futuro”.

“Il momento impone unità, responsabilità e reazione – continua il comunicato diffuso dall’Ufficio Stampa dell’Us Livorno 1915 – Il Livorno è una storia, un’identità, una città che non si arrende mai. Adesso serve ritrovare, insieme, lo spirito che ha sempre contraddistinto questi colori e che deve tornare a essere la forza di questo gruppo. Per questo motivo, la società ha convocato una conferenza stampa straordinaria mercoledì 12 novembre alle ore 11:00 presso lo Stadio Armando Picchi, alla quale parteciperanno tutte le varie componenti dirigenziali e tecniche, per condividere le prossime decisioni e rilanciare con compattezza il progetto amaranto. È il momento di reagire, tutti insieme. Con orgoglio. Con passione. Con Livorno nel cuore”.

