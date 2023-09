Us Livorno 1915, esordio in trasferta a Poggibonsi e prima in casa contro il Grosseto

È finalmente uscito il calendario della Serie D (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il Pdf del calendario completo e dei campi di gara).

L’Us Livorno 1915, inserito nel girone E, affronterà alla prima giornata in programma il 10 settembre alle 15 il Poggibonsi in trasferta (sarà possibile seguire la partita in diretta su Granducato Tv come tutte le trasferte in programma per la stagione 2023/24).

Prima partita casalinga sarà invece in programma domenica 17 settembre, sempre alle 15, all’Armando Picchi contro il Grosseto. Il 24 settembre si chiude il mese con la trasferta a Ponscacco.

