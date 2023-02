Us Livorno 1915 – Ghiviborgo, 1-0. Bruzzo regala i tre punti agli amaranto

Vittoria di misura per gli uomini di Esposito. Contro un Ghiviborgo in inferiorità numerica per oltre mezz'ora, basta un tocco di Bruzzo agli amaranto per portare a casa tre punti importanti. Bene l'autore del gol partita, male Lo Faso

di Lorenzo Evola

Al Picchi basta un tocco di Bruzzo a regalare i tre punti agli amaranto, alla seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche del Picchi. L’espulsione di Zini favorisce i piani di Luci e compagni, bravi a sbloccare il match dopo venti minuti per poi gestire il risultato nella ripresa, senza soffrire alcunché. In attesa dell’esito del ricorso sul caso Seravezza, i labronici si rilanciano in zona playoff.

Dopo un avvio di gara a tinte biancorosse sono gli uomini di Esposito a portarsi avanti grazie al tocco sotto misura di Bruzzo, bravo a sfruttare l’assist di tacco di Frati per battere un sempre attento Antonini. Il Ghiviborgo accusa il colpo, e allora gli amaranto provano ad approfittarne con Lo Faso, Lucatti e Gian Marco Neri ma il raddoppio, sia per la consueta imprecisione sotto porta che per gli ottimi interventi dell’estremo difensore lucchese, non arriva.

Nella ripresa non passano neanche dieci minuti che Zini, già ammonito, si lascia cadere in area amaranto, costringendo il direttore di gara Cevenini ad estrarre il secondo giallo. Strada in discesa, dunque, per un Livorno che non riesce però a chiudere la pratica con il gol della sicurezza, mantenendo, tuttavia, senza troppi patemi il risultato fino al triplice fischio. Una vittoria che consente agli uomini di Esposito di inanellare, dopo diverso tempo, tre risultati utili consecutivi, aspettando l’esito di quel ricorso sul caso Seravezza che potrebbe regalare altri punti preziosi in chiave playoff.

Le pagelle:

Bagheria 6: Poco impegnato se non ad inizio gara, praticamente inoperoso fino al triplice fischio.

Lorenzoni 6: Soffre come tutti all’alba del match, prende le misure con il passare del tempo senza concedere granché sulla destra.

Fancelli 6: Riscatta qualche imprecisione con la solita prova solida al centro della retroguardia amaranto

Giampà 6.5: Qualche sofferenza in avvio come tutti, si riscatta con alcune chiusure degne di nota.

Giuliani 6.5: Sempre propositivo sulla sinistra, sforna cross precisi non sempre sfruttati da Lucatti e compagni.

Luci 6: Solite battaglie a centrocampo, non si risparmia mai. Esce claudicante dal terreno di gioco. Un’ammonizione fa scattare la squalifica, un’assenza che si farà sicuramente sentire (dal 86’ Mazzucca sv )

G. Neri 5.5: Tanta legna a centrocampo nei primi 45’, sfiora il gol dalla distanza ma trova l’ottima risposta di Antonini. Al risparmio nella ripresa, esita troppo quando invece dovrebbe osare di più.

Frati 6: Suo il tocco perfetto per Bruzzo, si muove tanto sulla destra senza tuttavia trovare la giocata vincente. Prova tutto sommato sufficiente per l’esterno amaranto (dal 66’ Bamba 5.5: Non un grande ingresso per l’ex Primavera della Roma nell’ultima mezz’ora).

Bruzzo 6.5: Porta in vantaggio i suoi con un tocco ravvicinato, partecipa bene alla manovra nell’inconsueta posizione da trequartista. Ritrovato.

Lo Faso 5.5: Dalla sua il corner dal quale scaturisce il gol di Bruzzo e una cannonata che chiama Antonini al miracolo. Per il resto tanta, troppa indolenza al momento del dunque (dal 66’ El Bakthaoui 6.5: Altro ingresso rispetto a Bamba, prova ad innescare Lucatti e impegna Antonini con una bella conclusione dal limite)

Lucatti 5.5: Prova a ritagliarsi spazio in area con le sue solite sportellate. Pericoloso di testa nel primo tempo, nei secondi 45’ non riesce a capitalizzare qualche buon pallone in area di rigore.

Esposito 6: Altra vittoria in casa per i suoi ragazzi, incapaci però di chiudere la pratica nonostante la superiorità numerica. Bene per i tre punti ma la sensazione costante è che questa squadra potrebbe fare di più.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Bagheria; Lorenzoni, Fancelli, Giampà, Giuliani; Luci (dal 86′ Mazzucca), G. Neri; Frati (dal 66′ Bamba), Bruzzo, Lo Faso (dal 66′ El Baktahuoi); Lucatti.

Ghiviborgo (4-4-2): Antonini; Seminara (dal 71′ Della Pina), Videtta, Mukaj,Tiganji; Nottoli (dal 77′ Mata), Bongiorni, Terigi, Campani; Bachini, Zini.

Termina il match al Picchi. Amaranto che portano a casa i tre punti grazie al gol di Bruzzo nel primo tempo. Ghiviborgo in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. 90' Saranno quattro i minuti di recupero 89' Ammonito anche Lucatti in questo finale di gara 88' Giallo per Della Pina reo di aver steso Bamba lanciato a rete 86' Cambio per Esposito, dentro Mazzucca per un claudicante Luci 81' Bel cross di El Baktahoui, non ci arriva per un soffio Lucatti 79' Ammonito Mukaj per una trattenuta su Lucatti 77' Fuori Nottoli per Mata 76' El Baktahoui serve Lucatti che non riesce però a girarsi in area 67' Traversone di El Bakthaoui, colpisce male Bruzzo 65' Doppio cambio per gli amaranto, dentro El Bakthaoui e Bamba per Lo Faso e Frati 63' Ancora Lo Faso poco deciso in area, si salva la retroguardia ospite 62' Sbaglia il rinvio Fancelli, non ne approfittano i biancorossi 56' Espulso Zini per doppio giallo in seguito ad una simulazione in area. Ghiviborgo in inferiorità numerica 52' Lo Faso in area non riesce a trovare spazio per la conclusione 47' Cross dalla sinistra di Giuliani, Frati prova al volo ma non trova lo specchio della porta Comincia la ripresa al Picchi. Finisce il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al tocco ravvicinato di Bruzzo su assist di Frati. 44' Angolo di Lo Faso, Giampà svetta ma trova ancora Antonini che risponde presente 43' Conclusione dalla distanza di Neri, Antonini si rifugia in corner 41' Neri subisce fallo, punizione per gli amaranto 36' Frati prova a sfondare in area, si chiude la difesa di Maccarone 30' Ammonito capitan Luci 28' Fucilata di Lo Faso, costretto al grande intervento 27' Steso Neri, punizione per gli amaranto sulla trequarti 25' Fallo di Lo Faso, punizione per il Ghiviborgo 20' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO!! Angolo di Lo Faso, Frati la tocca con il tacco per Bruzzo che non sbaglia a pochi passi dalla linea di porta. Amaranto in vantaggio 16' Cross teso di Lorenzoni, allontana la retroguardia biancorossa 13' Non trovano spazi gli amaranto in questo avvio 10' Rischia Fancelli con il retropassaggio verso Bagheria, si salva in qualche modo la truppa di Esposito

