Us Livorno 1915 – Ghiviborgo 4-1. Poker al Picchi

Foto NOVI

Gli uomini di Fossati tornano a vincere di fronte ai propri tifosi grazie alle firme di Luis Henrique, Camara, Giordani e Tenkorang. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Signorini. Milgiore in campo il centravanti brasiliano, ma bene anche Schiaroli, Luci e Bellini

di Lorenzo Evola

Alla fine la tanto agognata vittoria è arrivata. Gli amaranto tornano a sorridere al Picchi grazie ad un roboante 4-1 ai danni dei lucchesi di Lelli, al termine di una prova finalmente convincente per l’intera durata del match. Di Luis Henrique (migliore in campo), Camara, Giordani e Tenkorang i timbri che vanificano il momentaneo pareggio biancorosso di Signorini. Livorno che, in virtù dei risultati favorevoli provenienti dagli altri campi, accorcia a -6 dalla capolista Pianese, sconfitta in quel di Poggibonsi (0-2).

Una prima frazione particolarmente spumeggiante al Picchi. Dopo appena due minuti sono gli uomini di Fossati a sbloccare il match con il solito timbro di Luis Henrique, bravo a sfruttare l’assist di Bellini in area e trafiggere Becchi con una conclusione precisa che termina all’angolino. Il vantaggio amaranto – come oramai accade da un po’ di tempo a questa parte – non è però destinato a durare. Non passano neanche dieci minuti che è Signorini a pareggiare i conti da fuori area con una fucilata all’incrocio dei pali, imprendibile per Albieri. Gli ospiti prendono coraggio e cominciano allora a proporsi con continuità nella metà campo labronica. Prima è Carcani a sfiorare l’1-2 in un paio di occasioni al termine di due azioni fotocopia, ma il brivido maggiore lo regala Albieri, salvato dal palo in seguito a una presa difettosa su un cross di Lepri. Livorno che accusa il colpo ma si dimostra cinico nel momento più importante. Intorno alla mezz’ora Luis Henrique ruba palla a Saidi e si invola in contropiede, la sfera carambola sui piedi di Nardi che centra dalla sinistra trovando l’accorrente Camara che non può proprio sbagliare da due passi. Al tramonto dei primi 45’ Luis Henrique avrebbe anche l’opportunità di incrementare il vantaggio ma sciupa calciando debolmente tra le braccia di Becchi.

Anche la ripresa comincia come meglio non potrebbe per i labronici. Sull’ennesimo spunto di Luis Henrique è infatti Giordani a timbrare il cartellino con un guizzo da rapace d’area di rigore che non lascia scampo a Becchi. Il Ghiviborgo accusa il colpo e non trova la forza per reagire, Luci e compagni ne approfittano per continuare a premere cercando di chiudere definitivamente il match. Dopo un paio di chance non sfruttate, è il subentrato Tenkorang a fissare il risultato finale siglando il suo primo gol in maglia amaranto con un sinistro piazzato all’altezza del dischetto dopo un recupero di capitan Luci sulla trequarti.

Al triplice fischio c’è finalmente gioia per i pochi tifosi accorsi al Picchi. I tre punti mancavano da tanto, troppo tempo ma è la prestazione – di tutt’altro spessore rispetto alle ultime pessime uscite – che lascia ben sperare in vista del rush finale del campionato. Una rondine non fa primavera, la strada verso la vetta senza dubbio è ancora in salita, ma per mantenere ancora accesa la fiammella della speranza servirà senz’altro ripartire dal pomeriggio odierno.

Le pagelle:

Albieri 5.5: Non trasmette sicurezza al reparto tra uscite rivedibili e un quasi errore che poteva costare caro (il palo lo grazia).

Schiaroli 6.5: Ancora una prestazione senza sbavature là dietro, si esalta nel finale con una serie incalcolabile di anticipi e chiusure ai danni dei dirimpettai lucchesi.

Tanasa 6: Proposto da Fossati al centro della retroguardia amaranto, fa sicuramente meglio delle ultime scialbe prestazioni. Ha qualche patema nei primi 45’ ma non affonda. Controlla bene nella ripresa.

Savshak 6.5: Solido come braccetto di sinistra, ancora qualche imprecisione con la palla tra i piedi ma oggi possiamo perdonarlo.

Camara 7: Porta di nuovo avanti i suoi in un momento piuttosto delicato della prima frazione. Spinge tanto, come di consueto, dal primo all’ultimo minuto, confermando il trend più che positivo dell’ultimo periodo. È oramai un elemento imprescindibile per questa squadra.

Nardi 6.5: Impreziosisce una prestazione più che sufficiente con l’assist per il gol di Camara. Si riscatta dopo un periodo non troppo brillante.

Luci 6.5: Altra prestazione gagliarda per il capitano amaranto, sempre puntuale in mediana. Da un suo recupero sulla trequarti scaturisce il poker firmato da Tenkorang. (dal 82’ Sabattini sv)

Bellini 6.5: Il motorino inesauribile è tornato a sfrecciare in casa amaranto. Serve un cioccolatino per Luis Henrique che ringrazia, rincorre chiunque gli capiti a tiro fino al triplice fischio. La sua è stata un’assenza troppo importante e oggi abbiamo capito tutti perché.

Curcio 6: Ombre e luci per l’esterno brasiliano. Rischia con un paio di disimpegni errati, torna nei ranghi nella seconda frazione (dal 65’ Carcani 6: Accompagna spesso l’azione nella mezz’ora finale).

Giordani 6.5: Dopo una prima frazione sotto tono, trova la gioia del gol con un tocco ravvicinato in area (dal 82’ Frati sv).

Luis Henrique 7.5: Sblocca il match dopo neanche due minuti con un destro chirurgico su assist di Bellini. Protagonista anche in occasione del raddoppio di Camara e del tris di Giordani. Peccato per il gol sciupato a fine primo tempo, ma onestamente quest’oggi è impossibile chiedergli di più (dal 75’ Tenkorang 7: Fa in tempo a segnare il gol che fissa il risultato finale)

Fossati 6.5: La squadra sfodera finalmente una prestazione di livello di fronte ai propri tifosi. L’atteggiamento sfrontato del Ghiviborgo ha sicuramente aiutato, ma qualche passo avanti sul piano del gioco si è visto nell’arco dei novanta minuti. Una vittoria del genere era necessaria per risollevare un po’ l’autostima di tutto l’ambiente, adesso servirà un filotto di vittorie per tornare veramente in auge nella corsa al primo posto.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-5-2): Albieri; Schiaroli, Tanasa (dal 85′ Ronchi), Savshak; Camara, Nardi, Luci (dal 82′ Sabattini), Bellini, Curcio (dal 69′ Carcani); Giordani (dal 82′ Frati), Luis Henrique (dal 75′ Tenkorang).

Ghiviborgo (4-3-3): Becchi; Saidi, Sanzone, Bura, Vecchi; Campani, Signorini, Nottoli; Lepri, Carcani, Orlandi

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

94' Sinistro di Frati, controlla Becchi 90' Saranno quattro i minuti di recupero 85' Dentro anche Ronchi per Tanasa 82' Altri cambi in casa Livorno, spazio per Sabattini e Frati al posto di Luci e Giordani 79' GOLLL DEL LIVORNO! HA SEGNATO ANCHE TENKORANG! C’è gioia anche per l’attaccante ex Fano in questo finale, freddo nel battere Becchi con un mancino preciso. 75' Dentro Tenkorang per Luis Henrique 73' Affondo di Camara, corner per gli amaranto 69' Dentro Carcani per Curcio 68' Giallo per Curcio, in ritardo su Carcani 66' Giordani si invola in contropiede ma perde troppo tempo al momento del dunque 60' Conclusione dai venti metri di Orlandi, blocca Albieri 55' Destro da fuori di Masella, palla in curva 52' Nottoli ci prova da posizione defilata, controlla in due tempi Albieri 49' GOOOL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO GIORDANI! Luis Henrique crossa per Bellini che calcia male, Giordani è il più lesto ad avventarsi sul pallone e battere Becchi con un destro potente a centro area 46' Cross tagliato di Lepri, controlla Albieri Comincia la ripresa al Picchi Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie ai gol di Luis Henrique e Camara. Di Signorini il momentaneo pareggio dei biancorossi 45' Ultimi istanti di una prima frazione ricca di emozioni 43' Clamorosa occasione sciupata da Luis Henrique che ruba palla a Sanzone ma calcia debolmente tra le braccia di Becchi 41' Destro da fuori di Saidi, palla che sfiora il palo di Albieri 40' Destro da fuori di Luis Henrique, palla larga 38' Ammonito Sanzone per un intervento in ritardo su Nardi 32' GOL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO CAMARA! Luis Henrique ruba palla a Saidi e si invola verso la porta, dopo una carambola Nardi raccoglie la sfera e crossa, trovando sul secondo palo Camara che non può fallire da due passi. Livorno di nuovo avanti 30' Fallo di Schiaroli, respira la retroguardia ospite 24' Svarione di Curcio, Carcani prova a sorprendere Albieri che risponde però presente 23' Conclusione da fuori di Vecchi deviata in corner. Spinge adesso il Ghiviborgo 19' Albieri rischia la frittata su un cross di Lepri, il montante salva l’estremo difensore labronico 17' Ghiviborgo vicino al vantaggio con Carcani, il cui colpo di testa sfiora il palo difeso da Albieri 15' Tutto da rifare dunque per gli amaranto, ripresi dopo neanche dieci minuti dai lucchesi di Lelli 12' GOL DEL GHIVIBORGO! Signorini riceve al limite dell’area e scarica un missile sotto l’incrocio, imparabile per Albieri. Pareggiano subito i biancorossi 8' Curcio calcia, palla oltre il montante 7' Fallo di mano al limite dell’area, punizione per gli amaranto 4' GOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO LUIS HENRIQUE! Scarico dalla destra di Bellini per l’attaccante brasiliano, bravo a trafiggere Becchi con un destro piazzato all’angolino 2' Subito pericolosi gli amaranto con Bellini, vicino alla deviazione vincente da pochi passi L’arbitro fischia l’inizio!

