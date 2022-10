Us Livorno 1915-Grosseto 1-0. Rodriguez firma la vittoria amaranto

Un'immagine del recente impegno di Coppa Italia contro l'Arezzo (FOTO NOVI)

Vittoria di misura per gli amaranto grazie al primo timbro stagionale di Rodriguez dopo due minuti. Gara avara di emozioni al Picchi, con gli uomini di Collacchioni in grado di mantenere il risultato fino al triplice fischio, senza però creare chiare occasioni da gol. Bene Rodriguez, Russo e Karkalis, da rivedere Belli. Scampolo di partita per il rientrante Torromino

di Lorenzo Evola

Bene per il risultato, meno per la prestazione. Il primo gol in campionato di Rodriguez regala i tre punti alla band di Collacchioni nel derby tutto toscano contro il Grosseto. Una vittoria importante per la classifica, giunta però, al termine di novanta minuti poco convincenti per gli amaranto, per larghi tratti in balia del gioco dei biancorossi e quasi mai pericolosi dalle parti di Gil De Oliveira.

Avvio con il botto per i padroni di casa, già in vantaggio dopo due giri d’orologio grazie al destro dal limite dell’area di Rodriguez, bravo a ricevere il suggerimento di Rossi e realizzare il suo primo sigillo stagionale. Sarà uno dei pochi lampi, in tutta la partita per i labronici. Con il passare dei minuti sono, infatti, gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco senza però creare particolari minacce dalle parti di Fogli, bravo nell’opporsi alla botta al volo di Tripicchio allo scadere della prima frazione.

Il copione non cambia granché nella seconda frazione, con gli uomini di Liguori in pianta stabile nella metà campo labronica, ma incapaci di trovare la giocata vincente negli ultimi venti metri. Us Livorno che vede invece abbassare via via il proprio baricentro senza impensierire la retroguardia avversaria, eccezion fatta attorno all’ora di gioco, quando Lo Faso scarica una fucilata da fuori area respinta in corner dall’estremo difensore biancorosso. Gli amaranto serrano ulteriormente le fila nell’ultimo quarto di gara con l’ingresso di Giampà e mantengono il risultato fino al fischio finale. Da segnalare il debutto stagionale di Torromino, in campo per l’ultimo scampolo di partita. un Us Livorno che ottiene così tre punti importanti e riscatta le due sconfitte con Città di Castello e Arezzo (in Coppa Italia), sfruttando proprio il ko casalingo della capolista per riavvicinarsi alla vetta della classifica.

Le pagelle:

Fogli 6.5: Da rivedere con il pallone tra i piedi, si dimostra sempre reattivo invece in porta come quando risponde alla conclusione al volo di Tripicchio

Bruno 6: Senza infamia e senza lode sulla destra, rischia qualcosa con la verve di Scaffidi ma non demorde.

Fancelli 6: Positiva la prova del baby difensore amaranto che, sotto l’ala protettiva di Russo, tiene tutto sommato bene là dietro.

Russo 6.5: Impeccabile anche oggi il leader della retroguardia labronica, tra anticipi e chiusure decisive sparse nell’arco di tutto il match.

Karkalis 6.5: Potrebbe spingere di più sulla sinistra ma è provvidenziale con un recupero in avvio di ripresa.

Belli 5.5: Così così in mediana. Spesso impreciso in fase di possesso e poco convincente anche in rottura (G. Neri sv).

Luci 6: A velocità ridotta il capitano amaranto. Se la cava con esperienza in mezzo al traffico di centrocampo.

Cretella 6: Si sono viste versioni migliori dell’ex Grosseto, ma la prova rimane comunque sufficiente.

Lo Faso 6: Hai la sensazione che potrebbe sempre creare qualcosa di pericoloso. Il problema è che ciò accade di rado durante i novanta minuti. Sfiora il gol con una rasoiata sventata da Gil De Oliveira (dal 83’ Giampà sv).

Rossi 6: Partecipa al gol di Rodriguez in avvio, per il resto fatica a trovare spazio tra le maglie della retroguardia biancorossa (dal 57’ Neri 6: Si sbatte nell’ultima mezz’ora di gioco senza trovare il guizzo che avrebbe potuto chiudere la partita)

Rodriguez 7: Finalmente si è sbloccato il centravanti cubano! Preciso nella conclusione vincente, per il resto si sacrifica molto per far salire la squadra. Ritrovato (dal 77’ Torromino sv)

Collacchioni 6: Vittoria che serviva come il pane per cancellare le due sconfitte subite in extremis. Non la miglior prova degli amaranto, quasi mai pericolosi ed eccessivamente preoccupati di non prenderle prima di tutto. Forse si accontenta troppo del vantaggio di misura, impostando una difesa a cinque negli ultimi dieci minuti, ma alla fine ottiene i tre punti.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-2-1): Fogli; Bruno, Fancelli, Russo, Karkalis; Cretella, Luci, Belli (dal 72′ G.Neri); Rossi (dal 57′ Neri), Lo Faso (dal 83′ Giampà); Rodriguez (dal 77′ Torromino).

Grosseto: Gil De Oliveira; Crivellaro, Bruno (dal 68′ Columbu), Martino (dal 81′ Padulano), Ciolli; Cipolletta, Battistoni, Carannante, Scaffidi (dal 89′ Tiberi); Tripicchio, Rotondo (dal 68′ Luzzetti).

Qui sotto la cronaca LIVE del match

Finisce il match al Picchi. Tre punti importanti per gli uomini di Collacchioni, poco brillanti però nell’arco dei novanta minuti 93' Ammonito Neri dopo una sgambettata al limite dell’area 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Tiberi al posto di Scaffidi negli ospiti 87' Torromino prova l’assist per G.Neri ma la difesa ospite allontana 84' Grosseto alla ricerca del pareggio, amaranto incapaci di ripartire in contropiede 83' Spazio anche per Giampà, termina la partita di Lo Faso 81' Padulano sostituisce Martino 77' Altro cambio per i padroni di casa, Torromino rileva Rodriguez 76' Scaffidi tenta un cross che si spegne tra le mani di Fogli 73' Ammonito il neo entrato G.Neri 72' Cambio per il Livorno, entra G Neri per Belli 70' Affondo di Tripicchio, gli amaranto concedono il corner 68' Fuori Bruno e Rotondo, dentro Luzzetti e Columbu tra le file degli ospiti 67' Carannante prova il tiro da fuori area, palla in curva 63' Cannonata di Lo Faso dalla distanza, Gil De Oliveira si distende e concede il corner 61' Neri prova l’affondo, chiuso in calcio d’angolo 59' Corner tagliato sul primo palo di Tripicchio, attento Fogli nella respinta 58' Ammonito Lo Faso dopo un fallo a centrocampo 57' Primo cambio per gli amaranto, entra Neri al posto di Rossi 55' Livorno in difficoltà in questo avvio di ripresa, ospiti che impongono il proprio gioco senza grossi problemi 53' Chiusura decisiva di Karkalis che salva a pochi passi dalla porta 50' Battistoni non riesce a controllare l’ottimo suggerimento di Tripicchio, rimessa dal fondo 46' Subito pericoloso il Grosseto con Scaffidi che non riesce a concludere in rete da ottima posizione Inizia la ripresa! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto in vantaggio grazie a Rodriguez dopo 2′, Grosseto che prende campo con il passare dei minuti senza però creare grossi grattacapi alla retroguardia di Collacchioni 45' Due i minuti di recupero assegnati dal quarto uomo 45' Ammonito Fancelli per perdita di tempo 41' Gran parata di Fogli sulla botta al volo di Tripicchio 37' Chiusura provvidenziale di Russo dopo una discesa di Scaffidi sulla sinistra 34' Destro di Scaffidi da buona posizione, palla a lato di un paio di metri 29' Bruno crossa in mezzo, la difesa ospite si rifugia in corner 26' A terra Belli, gioco fermo 25' Belli trattenuto a centrocampo, punizione per gli amaranto 22' Lo Faso servito in area da Rossi non riesce a sfondare 20' Gara bloccata in questa fase, tanti falli da una parte e dall’altra 15' I biancorossi provano a farsi vedere dalle parti di Fogli, senza però impensierire la retroguardia amaranto 12' Rotondo atterrato in area da Fancelli, l’arbitro lascia scorrere 11' Fallo di Rodriguez a centrocampo ai danni di Scaffidi 9' Fancelli chiude, calcio d’angolo per il Grosseto 6' Punizione calciata male da Rodriguez, palla sul fondo 4' Grande avvio per gli uomini di Collacchioni, capaci di colpire alla prima occasione 2' GOOOOOL DEL LIVORNOOO!! Scambio sulla trequarti tra Rossi e Rodriguez, con l’attaccante cubano lanciato a rete. Preciso il suo destro che si spegne all’angolo. Amaranto subito in vantaggio L’arbitro fischia l’inizio!

