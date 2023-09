Us Livorno 1915-Grosseto, 1-1. Ronchi salva gli amaranto allo scadere

Un colpo di testa del centrale labronico salva gli uomini di Favarin dalla sconfitta. Netto passo indietro rispetto alla goleada di Poggibonsi. Si salvano Bartolini, Bellini e l'autore del pareggio. Male in particolare Savshak, Brisciani e Giordani

Termina con un pareggio il derby d’alta classifica al Picchi. Gli uomini di Favarin evitano il ko in extremis con un gol di Ronchi che fa esplodere il popolo amaranto. Ospiti avanti nella prima frazione con Sabelli che batte Biagini da pochi passi, in inferiorità numerica nella ripresa a causa dell’espulsione per proteste di Morelli. Il pari acciuffato allo scadere non cancella una prova tutt’altro che da ricordare per Luci e compagni. Out per infortunio Mutton, Frati e Bartolini.

Un primo tempo che si fa subito in salita per gli amaranto. È infatti Sabelli a sbloccare il match e a portare avanti i suoi dopo neanche dieci minuti grazie ad un perfetto inserimento che non lascia scampo a Biagini. Gli uomini di Favarin provano a reagire ma sono gli ospiti a fare la partita e a sfiorare il raddoppio con Marzierli, il quale colpisce di testa a botta sicura ma trova la gran risposta di Biagini. Poco più tardi è Giustarini a trovare il raddoppio sul secondo palo ma il guardalinee segnala l’offside del numero 7 maremmano. Poco da segnalare per gli amaranto, se non per gli infortuni in corso d’opera di Mutton e Frati.

Nella ripresa ecco l’episodio della potenziale svolta del match. Morelli protesta eccessivamente e costringe il direttore di gara ad estrarre il rosso diretto. Nonostante la superiorità numerica gli uomini del neo patron Esciua non riescono a produrre nitide occasioni da gol, fatta eccezione per qualche isolato lampo di Cesarini e Bellini. Nel finale il ko di Bartolini ristabilisce la parità numerica e quando tutto sembrava presagire una deludente sconfitta all’esordio al Picchi, ecco la zuccata vincente di Ronchi che si arrampica su un lancio della disperazione di Caponi per beffare Raffaelli con una parabola che si spegne all’incrocio. Un gol certamente importante in chiave classifica e scontri diretti, ma per competere fino in fondo con la compagine di Bonuccelli (l’avversaria più accreditata per la vetta della graduatoria), servirà alzare l’asticella.

Le pagelle:

Biagini 6.5: Reattivo sul colpo di testa ravvicinato di Marzierli, incolpevole sul gol subito.

Savshak 4.5: In costante difficoltà nella prima mezz’ora, Giustarini fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte tanto che Favarin decide di toglierlo anzitempo (dal 30’ Nizzoli 5.5: Si sgancia spesso in avanti senza grandi risultati).

Brenna 5: In ritardo in occasione dell’inserimento di Sabelli, in generale non trasmette sicurezza al reparto.

Ronchi 6: Eroe di giornata. Riscatta una pessima prova con lo stacco vincente in extremis.

Brisciani 5: Sofferenza continua sulla sinistra, soprattutto durante la prima frazione, leggermente meglio nella ripresa ma la prova resta negativa.

Nardi 5: Netto passo indietro rispetto all’ottima prestazione di Poggibonsi. Non incide in mediana (dal 62’ Menga 5: Fumoso, non crea niente nell’ultima mezz’ora).

Bartolini 6: Tra i meno peggio dello scialbo pomeriggio amaranto, costretto anche lui al forfait per problemi fisici nel finale di gara.

Bellini 6: Male, come tutti i suoi compagni nei primi 45’. Nella ripresa è uno dei pochi a crederci, prova a impensierire Raffaelli dalla distanza senza riuscirci

Caponi 6,5: Subentra a Bellini e in 18 minuti rimedia sì un ammonizione ma anche l’assist decisivo che consente a Ronchi di pareggiare i conti. Ha stoffa da vendere. E lo fa vedere subito.

Giordani 5: Esordio al Picchi da dimenticare per il fantasista classe ‘94. Sciupa una ghiotta occasione intorno all’ora di gioco calciando tra le braccia di Raffaelli.

Cesarini 5.5: Più impreciso rispetto a domenica scorsa, ma ci mette l’anima fino allo scadere. Suoi i pochi lampi del reparto offensivo labronico.

Mutton sv: La sua partita dura solo un quarto d’ora scarso a causa di una distorsione alla caviglia, l’augurio è che non sia niente di grave (dal 15’ Frati 5.5: entra per sostituire un acciaccato Mutton e finisce pure lui out prima dell’intervallo. Non aveva comunque portato granchè alla causa amaranto) (dal 45’ Palma 6: Gestisce i ritmi in mediana con qualche sbavatura).

Favarin 5.5: Salvato allo scadere dal gol di Ronchi, in generale si vede la differenza tra i suoi e la corazzata biancorossa. Ci capisce poco nella prima frazione, nella ripresa nonostante la superiorità, gli amaranto faticano a creare occasioni dalle parti di Raffaelli. Gli infortuni a gara in corso non aiutano, ma rispetto a domenica scorsa il passo indietro è evidente.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno 1915 (4-3-2-1): Biagini; Savshak (dal 30′ Nizzoli), Ronchi, Brenna, Brisciani; Nardi (dal 62′ Menga), Bartolini, Bellini (dal 72′ Caponi); Giordani, Cesarini; Mutton (dal 15′ Frati)(dal 45′ Palma).

Grosseto (3-4-2-1): Raffaelli; Morelli, Schiaroli, Saio; Aprili, Sabelli, Cretella, Arcuri; Giustarini, Riccobono; Marzierli.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Finisce in parità il derby al Picchi. Gli amaranto evitano la sconfitta allo scadere grazie al gol di Ronchi 94' GOOOOL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO RONCHI! Lancio dalle retrovie, stacco vincente di Ronchi che beffa Raffaelli allo scadere. 90' Saranno sei i minuti di recupero 84' Si allungano le squadre in questo finale, amaranto che non riescono a rendersi pericolosi 80' Problemi anche per Bartolini 75' Subito ammonito Caponi per un intervento in ritardo a centrocampo 72' Dentro anche Caponi per Bellini 70' Giordani riceve all’altezza del dischetto e calcia di prima intenzione. La sua conclusione però è troppo centrale, blocca ancora Raffaelli 66' Break di Cesarini che salta un paio di uomini e spara dai venti metri. Blocca senza affanno Raffaelli 62' Dentro Menga per Nardi 61' Bellini sfonda sulla destra e prova la conclusione, si rifugia in corner Raffaelli 59' Livorno che non riesce a trovare varchi, controlla con ordine il Grosseto 55' Bomba di Bellini da fuori area, la sfera sfiora l’incrocio dei pali 52' Lancio di Bellini per Giordani, palla troppo lunga 47' ESPULSO MORELLI! Fallo di Morelli che esagera nelle proteste. L’arbitro estrae il rosso. Grosseto in dieci uomini 46' Subito pericoloso Giordani, ma il suo mancino è troppo sbilenco per impensierire Raffaelli Al via la ripresa! Termina il primo tempo al Picchi. Grosseto avanti grazie al gol di Sabelli. Per gli amaranto, sterili dalle parti di Raffaelli, da segnalare il doppio infortunio di Mutton e Frati 50' Suggerimento di Bartolini per Nardi, fa muro la retroguardia di Bonuccelli 46' Saranno cinque i minuti di recupero 45' Problemi anche per Frati, dentro Palma al suo posto 42' Tiro cross di Cesarini, Raffaelli rischia la frittata. Corner per gli amaranto 39' Ammonito Cesarini per un fallo ai danni di Morelli 37' Cesarini crossa dalla destra, si salva in qualche modo la retroguardia ospite 35' Marzierli calcia da fuori area, la conclusione del centravanti biancorosso sfiora il palo 33' Scambio tra Mutton e Cesarini, con quest’ultimo che tenta il mancino da fuori area. Palla a lato 30' Altro cambio per gli amaranto, dentro Nizzoli per Savshak 29' Affondo di Arcuri, Savshak si rifugia in corner 27' Aprili centra dalla destra per l’inserimento di Giustarini che segna da due passi. L’arbitro segnala però l’offside 24' Provano a reagire gli uomini di Favarin, troppo imprecisi però negli ultimi venti metri 20' Cross di Bellini completamente sballato, non ha problemi Raffaelli 18' Miracolo di Biagini su un colpo di testa ravvicinato di Marzierli 16' Arcuri in ritardo su Bartolini, punizione per gli amaranto 14' Primo cambio forzato per Favarin, esce un acciaccato Mutton ed entra Frati 11' A terra Mutton, sanitari in campo 8' GOL DEL GROSSETO! Inserimento perfetto di Sabelli che porta avanti il Grosseto con un tocco da pochi passi 6' Giro palla del Grosseto, gli amaranto si difendono con ordine 2' Subito pericoloso Cesarini con un destro da fuori area. La palla esce di poco a lato della porta difesa da Raffaelli L’arbitro fischia l’inizio!

