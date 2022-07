Us Livorno 1915. In amaranto arriva Mattia Lucarelli, figlio dell’ex bomber Cristiano

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il laterale sinistro Mattia Lucarelli, classe 1999, livornese, figlio dell’ex attaccante e allenatore amaranto Cristiano.

Mattia Lucarelli, oltre 80 presenze in serie D fra Viareggio, Gavorrano, Sancataldese, Lucchese e Pro Livorno Sorgenti, nell’ultima stagione è stato protagonista in serie C con la maglia della Pro Sesto, dove ha messo insieme 20 presenze.

