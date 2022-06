Us Livorno 1915, le due finali alle 16,30. Bellazzini lascia l’amaranto

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, nella giornata di ieri, aveva presentato una richiesta al Pomezia Calcio per trovare un accordo e disputare la partita di andata alle 20.30 o in alternativa alle 19, ma tale richiesta non è stata accolta dalla società. Il fischio d’inizio alle 16.30 è stato stabilito dalla Lega nazionale dilettanti.

Le due finali (con formula di andata e ritorno) per guadagnarsi la serie D si svolgeranno quindi domenica 12 giugno all’Armando Picchi e domenica 19 giugno allo stadio di Pomezia (capienza massima circa 3000 persone).

L’addio di Bellazzini – Il calciatore Tommaso Bellazzini, nella serata di lunedì 6 giugni, ha comunicato alla società l’intenzione di interrompere il rapporto con l’Unione Sportiva Livorno 1915 per importanti motivi personali. La società, preso atto della situazione, ha accolto la richiesta del calciatore.

