Us Livorno 1915: Mazzoni, Doga e Laudicino fanno il punto tra abbonamenti e mercato

Sulla questione Protti si è espresso Mazzoni: "E' una bandiera amaranto, una persona con la quale ho vissuto bellissimi momenti. Detto questo, ha fatto altre scelte ritenendo di non voler far parte di questa società. La decisione di non fargli gli auguri dai nostri profili social è in gran parte è mia e se ho sbagliato chiedo scusa a lui. Di certo non ad altri"

di Lorenzo Evola

Dopo il successo in rimonta in casa della Fezzanese, per Dionisi e compagni è giunto il momento del primo vero big match del campionato. Al Picchi infatti, nella quarta giornata del girone E, è atteso il Grosseto di Malotti, già affrontato – nonché sconfitto con un perentorio 3-0 – dagli amaranto a fine agosto nel turno di Coppa Italia Serie D. I biancorossi si sono resi protagonisti di un avvio di stagione tutt’altro che positivo (solo quattro punti racimolati nelle prime tre) ma a lungo andare con tutta probabilità manterranno fede al proprio status di concorrente numero uno (insieme al Siena) nella rincorsa alla promozione in Serie C. Gli innumerevoli punti ancora a disposizione da qui a maggio impongono cautela nei giudizi, certo è che lo scontro al vertice di domenica all’Ardenza dirà molto sulle reali ambizioni degli uomini di Indiani.

Nell’attesa del derby contro i maremmani tuttavia la società ha deciso di indire, nella giornata di oggi venerdì 27 settembre, una conferenza stampa con l’obiettivo di fare un primo punto della situazione e stilare un bilancio riguardo ai numeri della campagna abbonamenti e il mercato in entrata e in uscita senza tralasciare la questione Protti, ovvero le polemiche sorte in seguito ai mancati auguri della società all’iconico attaccante amaranto. Conferenza alla quale hanno partecipato il club manager Luca Mazzoni, il responsabile dell’area tecnica Alessandro Doga e il responsabile area marketing Maurizio Laudicino.

“Parlando del mercato – esordisce Doga – posso annunciare la cessione di Renda al Tuttocuoio a titolo temporaneo. In questo momento il gruppo squadra conta 31 giocatori, dei quali 18 nuovi arrivati e gli altri già facenti parte della rosa lo scorso anno. Le scelte ovviamente sono state fatte seguendo l’idea di gioco che il mister vuole sviluppare, ci sono ancora delle situazioni che devono essere chiarite e per questo non escludo altre uscite da qui a lunedì e forse anche dopo. In generale siamo soddisfatti del lavoro svolto, poi vediamo gli ultimi movimenti entro la prossima settimana, magari anche in entrata. Giordani? Per Giulio stiamo cercando una soluzione che accontenti tutti, a fronte di un utilizzo minore rispetto allo scorso anno abbiamo deciso di parlare con lui e con il suo agente per trovare una situazione diversa per il bene suo e della società. Valentini? Si è allenato con noi ma abbiamo preferito dare priorità ai nostri tesserati per non creare confusione in un reparto già completo. Movimenti in entrata eventualmente su quali reparti? Potenzialmente possono riguardare tutti i reparti, poi è chiaro che dipenderà da varie situazioni, in particolare dalle uscite”.

La parola passa poi a Laudicino che svela alcune cifre della campagna abbonamenti: “Ad oggi la campagna abbonamenti conta 1419 abbonati, un numero dunque inferiore rispetto allo scorso anno quando staccammo 1607 tessere. Sicuramente non siamo troppo soddisfatti, ci aspettavamo qualcosa in più ma non voglio scaricare la colpa sui tifosi anzi. Se non abbiamo raggiunto la quota prevista è solo colpa nostra, significa che qualcosa non è stato fatto come doveva e ce ne assumiamo la responsabilità. L’augurio è quello di incrementare queste percentuali tramite la riapertura della campagna nel girone di ritorno o i mini abbonamenti. Passando agli altri servizi, entro la metà della prossima settimana dovrebbero essere disponibili le maglie previste per gli abbonati mentre entro la metà di ottobre verranno attivate sia l’app che la web tv, oltre alla rivista cartacea, la quale vedrà luce il 12 dello stesso mese. Dal 13 invece riporteremo i bambini e i ragazzi delle scuole allo stadio”.

Su Protti è invece Mazzoni a fare chiarezza: “Sul caso che è nato in merito a Igor voglio fare chiarezza. Stiamo parlando di una bandiera amaranto, una persona con la quale ho vissuto bellissimi momenti e alla quale sono estremamente legato. Detto questo, ha fatto altre scelte ritenendo di non voler far parte di questa società. Sono stato io quindi a non ritenere corretto fare gli auguri a Igor. La decisione in gran parte è mia, se ho sbagliato chiedo scusa a lui. Di certo non ad altri”.

