Us Livorno 1915-Montevarchi 4-1. Dominio amaranto al Picchi!

FOTO Unione Sportiva Livorno 1915 / Foto Novi

Strapotere degli amaranto al Picchi! Altri tre punti per l'Us Livorno 1915 che tengono stretta la vetta della classifica a quota 20 punti. La seconda piazza per ora è in mano al Gavorrano a 15 in attesa del Siena stasera (attualmente a quota 14)

di Giacomo Niccolini

Si torna in campo di mercoledì, all’ora della pennichella post prandiale, dopo la bellissima vittoria esterna sul campo di Siena che è valsa la vetta in solitaria raggiunta a quota 17 punti. Gli amaranto di mister Indiani affrontano il Montevarchi, sesta forza del campionato con 10 punti, reduce da una vittoria contro Terranuova Traiana.

Parte claudicante la formazione amaranto che nei primi 10 minuti subisce la veemenza degli ospiti che si fanno pericolosi in per lo meno due occasioni con Zhupa. L’occasione più cristallina è al nono minuto quando proprio quest’ultimo colpisce di testa facendo la barba al palo raccogliendo un cross su punizione che spiove dalla destra. Poi inizia la reazione e il conseguente monologo amaranto. Inizia Capparella a farsi vivo al 21esimo con una bomba da fuori area che finisce però alta. Poi è Malva al 29esimo. Che occasione! Si prende un tiro indisturbato ma la conclusione pericolosa va alla sinistra del portiere del Montevarchi. Amaranto ancora pericolosi. Il gol arriva finalmente al 32esimo con Risaliti che insacca di testa su angolo e sblocca il risultato. Subito a ruota arriva la rete di Bellini che trova una deviazione fortunata e il pallone da lui scagliato a giro trova una traiettoria fatale per il portiere Conti. È 2 a 0. Il Livorno pattina sul velluto. La prima frazione si chiude così. Con un ampio vantaggio e una partita saldamente in mano degli amaranto.

Neanche il tempo di rendersi conto della ripresa appena iniziata che Regoli mette a segno il tris dopo un minuto di gioco del secondo tempo. È lui a raccoglie un pallone errante sulla trequarti dopo una deviazione, entra in area e segna con un colpo a fil di palo che non lascia scampo a Conti. Siamo sul 3 a 0. Indiani può iniziare a fumare il calumet della pace in panchina. Amaranto saldamente al comando del match. Il poker lo segna un neo entrato Dionisi al 63esimo con un rasoterra preciso e potente che gonfia l’angolino. Il gol della bandiera del Montevarchi è messo a tabella da Borgia che con una prodezza balistica su punizione segna il 4 a 1. Finisce al Picchi. Strapotere amaranto. Altri tre punti per l’Us Livorno 1915 che tengono stretta la vetta della classifica a quota 20 punti. La seconda piazza per ora è in mano al Follonica Gavorrano a 15 punti in attesa del Siena (attualmente a quota 14) stasera in trasferta a Poggibonsi.

Le formazioni ufficiali



Livorno (4-2-3-1): Tani; Siniega, Brenna, Risaliti, Calvosa; Bellini, Currarino; Marinari, Capparella, Malva; Regoli. A disposizione: Cardelli, Dionisi, Hamlili, Parente, Luci, Fancelli, Frati, Islam, Russo. Mister: Indiani

Montevarchi (4-3-3): Conti; Sturli, Franco, Martinelli, Ciofi; Sesti, Picchi, Casagni; Zhupa, Carcani, Orlandi. A disposizione: Testoni, Ficini, Rufini, Priore, Artini, Saltalamacchia, D’Alessandro, Borgia. Boncompagni. Mister: Lelli

Arbitro: Dania di Milano

5' Cinque i minuti di recupero al Picchi! 87' Regoli si mangia il gol della manita! Solo soletto, complice una deviazione, manda alto 80' Esce Sinega entra il più amaranto di sempre: Andrea Luci! 75' GOL del Montevarchi! Bellissima punizione del numero 74 Borgia che da pochi metri fuori area mette una bellissima palla sotto l’incrocio destro dei pali difesi da Tani che nulla può su questo capolavoro balistico. 70' Tiro a giro di Marinari ma il pallone è alto sopra la traversa 64' Esce Risaliti entra Fancelli! 63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DIONISI cala il poker per gli amaranto! Servito dal subentrato Hamlili piazza un rasoterra preciso e potente che si insacca nell’angolo sinistro! 4-0 62' Esce Currarino entra Hamlili 56' Esce Malva entra Dionisi per gli amaranto 55' Si rivede il Montevarchi là davanti con un’incursione sulla sinistra del capitano Picchi ma l’occasione si spegne sulla difesa amaranto che chiude bene gli spazi. 52' Bellini sinistro pericoloso… deviato dalla difesa! 46' 46′ GOOOOOOOOOL di REGOOOOOOOOLI! Raccoglie un pallone errante dopo una deviazione, entra in area e segna con un colpo a fil di palo che non lascia scampo a Conti! Si riparte! Ancora 45 minuti da giocare al Picchi Fischia l’arbitro. Fine primo tempo. Amaranto avanti di due reti con Risaliti e Bellini 45' 3′ minuti di recupero 39' Regoli. Entra da sinistra e fa il vuoto in area. Incrocia il tiro ma Conti respinge e pare in due tempi 35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppio amaranto nel giro di 3 minuti! Stavolta è Bellini che con una conclusione da fuori area deviata mette alle spalle di Conti! 2-0! 32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Con il numero 5 segna Giacomo Risaliti! E’ lui a toccare di testa e a mettere in rete il pallone che arrivava dall’ angolo destro! Amaranto in vantaggio! 31' Occasionissima per i padroni di casa! Angolo dalla destra, pallone dentro teso inizia a rimbalzare come un flipper tra le gambe dei giocatori poi alla fine Siniega tocca fuori! 29' Malva!!! Che occasione. Si prende un tiro indisturbato ma la conclusione pericolosa va alla sinistra del portiere del Montevarchi. Amaranto ancora pericolosi! 26' Ancora gli amaranto là davanti. Dopo una bella concertazione ci prova Calvosa con un tiro a giro ma, anche in questo caso, il pallone è fuori misura alto sopra la traversa. 23' Livorno schema su angolo: Regoli corto per Currarino che riceve in area e crossa a mezza altezza sulla destra… nessuno però riceve… e il pallone sfila sul fondo 21' Capparella! La bomba da fuori area finisce alta sopra la traversa 20' Risaliti in progressione, entra in area, si allarga per l’accorrente Malva che sopraggiunge da sinistra ma la conclusione di quest’ultimo è fuori bersaglio 13' Brivido! Zhupa di testa, imbeccato su calcio di punizione dalla destra di Testi, manda fuori di poco. Brividi per gli amaranto 9' Amaranto in contropiede con Marinari! Marinari in progressione dalla destra entra dentro e… la conclusione rasoterra fa la barba al palo! 8' Secondo squillo del Montevarchi. Zhupa prova la conclusione entrando pericolosamente ina rea ma la palla si spegne sul fondo! 7' Ancora Orlandi dal limite dell’area cerca l’angolo basso alla sinistra del portiere amaranto ma Tani si allunga e respinge il tiro! 6' Montevarchi in avanti. Orlandi prova la conclusione dalla lunga ma viene ribattuta al limite dell’area. 3' Capparella crossa basso dalla sinistra all’altezza dell’area di rigore ma la palla è ribattuta. Amaranto si fanno vedere là davanti. Si parte! Da poco ha smesso di piovere all’Ardenza. Clima grigio, temperatura gradevole. Livorno in maglia bianca e calzettoni amaranto. Montevarchi in blu a righe rosse.

Condividi:

Riproduzione riservata ©