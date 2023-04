Us Livorno 1915 – Orvietana, 0-2. Notte fonda al Picchi

Debacle totale degli uomini di Collacchioni. L'Orvietana passa grazie ai centri di Borgo e Mignani, per gli amaranto l'ennesimo stop che rischia di costare caro in ottica playoff

di Lorenzo Evola

Anche l’Orvietana passeggia sulle ceneri di un Livorno che non c’è più. Nell’ultima uscita al Picchi gli uomini di Collacchioni cadono per mano dei gol di Borgo e Mignani, entrambi nella ripresa. Playoff appesi ad un filo per Luci e compagni a pari punti con il Flaminia al quinto posto ad una giornata dal termine del campionato.

Sono gli amaranto a fare la partita nel primo tempo. Il primo squillo porta la firma di El Bakthaoui, bravo a scappare via sulla sinistra ma poco freddo nel momento di calciare verso la porta difesa da Marricchi. Intorno al ventesimo azione fotocopia con Lucatti, il quale cincischia troppo a tu per tu con l’estremo difensore umbro e favorisce il recupero della retroguardia ospite. Continuano a spingere gli uomini di Collacchioni ma prima sulla torsione in area di Luci e poi sul destro a giro di El Bakthaoui è Marricchi a superarsi con due interventi di puro istinto.

Nella ripresa è l’Orvietana a trovare il vantaggio dopo neanche dieci minuti con il colpo di testa di Borgo che batte Fogli, autore di un’uscita più che rivedibile. Collacchioni prova a scuotere i suoi inserendo Bamba e Greselin ma i suoi faticano a rendersi pericolosi dalle parti di un sempre attento Marricchi. Ad un quarto d’ora dal termine la palla gol capita sui piedi di Longo che cicca clamorosamente a pochi metri dalla porta. E così sono proprio i biancorossi, due minuti più tardi, a raddoppiare. Mignani sfrutta l’errore clamoroso di Fogli, il quale consegna di fatto la sfera al numero 9, lesto ad insaccare a porta sguarnita. Non accade altro fino al triplice fischio. L’Orvietana fa festa, per gli amaranto l’ultima recita al Picchi assume i connotati della tragedia.

Le Pagelle:

Fogli 4.5: Incerto sul primo gol dell’Orvietana, fa peggio sul retropassaggio di Giuliani e consegna a Mignani il pallone del raddoppio.

Fancelli 5.5: Prova a tener botta, ma si sono viste versioni più brillanti della giovane quota amaranto.

Benassi 5.5: Come sopra.

Giampà 6: Il migliore dei tre dietro, imponente nel gioco aereo.

Zanolla 5.5: Spinge parecchio sulla destra, ma al tempo stesso soffre non poco la verve di Omohonria (dal 56’ Bamba 5.5: Non porta nulla nel finale)

Luci 5.5: L’ultimo a mollare come sempre, ma anche per il capitano labronico, un pomeriggio all’insegna della sofferenza

Pecchia 5.5: Non disdegna al fianco di Luci in mediana, anche se la gamba non è ancora quella dei giorni migliori. (dal 63’ Longo 4.5: Si divora un gol clamoroso a tu per tu con Marricchi. Ancche stavolta protagonista in negativo)

Lucarelli 5.5: Presente sulla sinistra nella prima frazione, cala, non poco, nei secondi 45’ fino alla sostiutzione. (dal 72’ Giuliani sv)

Bruzzo 5: Chi l’ha visto? Un fantasma al Picchi (dal 67’ Greselin 5.5: Non fa tanto meglio del compagno, anzi)

El Bakthaoui 5: Flirta con il gol nel primo tempo, evanescente nella seconda frazione. Sembra già con la testa altrove.

Lucatti 5: Lentissimo quando deve solo calciare a tu per tu con Marricchi. Non si nota per il resto, come spesso accade.

Collacchioni 4.5: Nell’ultima di fronte ai propri tifosi arriva l’ennesimo tonfo stagionale. La classifica tiene ancora in gioco i suoi, ma i playoff, nel caso, non sarebbero certamente meritati.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Benassi, Giampà; Zanolla (dal 56′ Bamba), Luci, Pecchia (dal 63′ Longo), Lucarelli; El Bakthaoui, Bruzzo (dal 56′ Greselin); Lucatti.

Orvietana (4-4-2): Marricchi; Frabotta, Borgo, Siciliano, Caravaggi; Proietto, Rinaldi, Rosini (dal 67′ Carletti), Omohonria; Tommassini, Mignani.

Debacle degli amaranto nell’ultima uscita al Picchi. Decidono i gol di Borgo e Mignani. Altra sconfitta per gli uomini di Collacchioni 90' Saranno cinque i minuti di recupero 88' Ultimi minuti di gioco al Picchi 85' Giallo anche per Omohonria, falloso su Bamba 82' Provano a reagire gli amaranto in questo finale 76' RADDOPPIO DELL’ORVIETANA. Errrore clamoroso di Fogli, ne approfitta Mignani che insacca a porta vuota. Raddoppio ospite 74' Clamorosa occasione fallita da Longo che, solo a tu per tu con Marricchi, prova un pallonetto che termina a lato 72' Spazio anche per Giuliani al posto di Lucarelli 70' Giallo anche per Benassi 67' Dentro anche Carletti per Rosini 66' Punizione di Luci per El Bakthaoui, palla in curva 63' Dentro anche Longo per Pecchia 61' Stacco di Lucarelli, palla alta sopra la traversa 59' Giallo per Giampà, troppo irruento a metà campo 56' Doppio cambio per Collacchioni, dentro Bamba e Greselin per Bruzzo e Zanolla 53' GOL DELL’ORVIETANA. Sul cross di Pairetto è di Borgo lo stacco vincente a pochi metri dalla porta. Umbri in vantaggio 51' Omohonria scappa via a Luci che lo atterra, punizione per gli ospiti 47' A terra Luci, dentro i sanitari 46' Nessun cambio all’intervallo Comincia la ripresa al Picchi! Termina a reti bianche il primo tempo al Picchi. Amaranto vicini al vantaggio con Luci ed El Bakthaoui, attento in entrambe le occasioni Marricchi 45' Ci saranno due minuti di recupero 43' Colpo di tacco di Bruzzo, nessun problema per Marricchi 38' Ammonito Zanolla, reo di aver stroncato sul nascere un contropiede dell’Orvietana 36' Destro a giro di El Bakthaoui, si supera Marricchi che devia in corner 33' Lucarelli trova spazio sulla sinistra e trova Luci in area. Gran riflesso di Marricchi sulla torsione del capitano labronico 30' Corner per un Livorno che adesso spinge alla ricerca del vantaggio 27' Lucatti a tu per tu con Marricchi perde l’attimo e favorisce il recupero della retroguardia ospite. Occasione sfumata per gli amaranto 25' El Bakthaoui scatta in profondità, posizione irregolare però del marocchino 21' Cross di Bruzzo completamente sballato, palla sul fondo 16' Calcia El Bakthaoui, palla oltre il montante 14' Atterrato Bruzzo, punizione da posizione interessante per gli amaranto 9' Caravaggi punta Zanolla e calcia, blocca Fogli 5' Proietto sfiora il vantaggio con un bel colpo di testa, vicina al vantaggio l’Orvietana 4' El Bakthaoui scappa via sulla sinistra e calcia, si salva la retroguardia umbra. 2' Zanolla sfonda a destra, El Bakthaoui non riesce a sfruttare il suo suggerimento L’arbitro fischia l’inizio!

