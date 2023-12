Us Livorno 1915 – Orvietana 1-0. Vittoria di misura degli amaranto al Picchi

L'esultanza di Alessandro Cesarini sotto la Curva Nord

Il gol di Cesarini regala i tre punti agli uomini di Favarin, autori di una prova tutt'altro che positiva. Il mago torna al gol e mostra segnali di ripresa, Brenna solido. Tanasa al piccolo trotto in mediana, Luis Henrique prezioso

di Lorenzo Evola

Il minimo indispensabile. Gli uomini di Favarin battono di misura l’Orvietana grazie al timbro nella prima frazione di Cesarini. Prestazione comunque rivedibile per gli amaranto sottotono per gran parte dei novanta minuti e incapaci di alzare i ritmi, specie in un secondo tempo davvero avaro di emozioni. Il pareggio della Pianese, proietta i labronici a -4 dalla vetta. Ed è questa la – forse unica – buona notizia di giornata.

Con il rientro dei vari Tanasa, Giordani e Brenna, Favarin ripropone la difesa a tre con Savshak e Fancelli in difesa e il debuttante Carcani sulla corsia di sinistra. Luis Henrique affianca Cesarini in attacco, e saranno proprio loro due a confezionare il vantaggio amaranto dopo circa venti minuti. Il brasiliano scappa via sulla destra e centra per Giordani, la sfera, dopo una deviazione della retroguardia ospite, carambola sui piedi dell’ex Piacenza che scarica un destro potente e preciso, sul quale Marricchi non può nulla. L’Orvietana prova subito a reagire con Marsili, la cui conclusione dai venti metri sfiora il palo alla destra di Biagini. Con il passare dei minuti gli amaranto amministrano il risultato tramite un giro palla piuttosto sterile, solo Tanasa e Cesarini ci provano dalla distanza senza trovare particolari fortune prima del duplice fischio.

Ritmi decisamente bassi che segnano anche l’avvio del secondo tempo. Gli uomini di Favarin non premono di certo sull’acceleratore e così con il passare dei minuti sono gli ospiti ad alzare il baricentro alla ricerca dell’isperato pareggio. La situazione non cambia neanche in seguito agli ingressi di Cori e Sabattini (l’unico a calciare verso la porta nella ripresa) con gli ultimi minuti trascorsi all’insegna di un mini assalto dei biancorossi che non producono comunque particolari pericoli dalle parti di un inoperoso Biagini. L’espulsione di Congiu nel finale sarà l’unico highlight della seconda frazione. Un risultato che – in virtù dello stop di tutte le prime della classe – rilancia certamente la truppa di patron Esciua in classifica, ma il Livorno visto quest’oggi (e nelle ultime uscite) non può di certo far dormire sogni tranquilli ai suoi tifosi. Per poter pensare di lottare concretamente per la vetta, durante la sosta natalizia servirà un gran lavoro sia a livello tecnico che dirigenziale, perché qualche altro tassello da aggiungere alla rosa sarà comunque necessario per alzare il livello generale della rosa.

Le pagelle:

Biagini 6: Praticamente mai chiamato in causa dallo sterile reparto offensivo biancorosso.

Fancelli 6: Partita senza macchie quella della quota amaranto, sempre attento quando i dirimpettai biancorossi gravitano dalle sue parti.

Brenna 6.5: Qualche buona chiusura, unita alla solita sensazione di solidità che trasmette all’intero reparto.

Savshak 6: Come sempre rivedibile palla al piede, non soffre granchè in marcatura.

Camara 6: A corrente alternata sulla destra, quasi meglio in fase di copertura che di spinta. Potrebbe osare di più.

Nardi 6: Senza infamia e senza lode in mezzo al campo, si muove tanto ma si nota poco negli ultimi venti metri (dal 92’ Menga sv)

Tanasa 5.5: Principale responsabile del fraseggio sterile della squadra per larghi tratti di match, non fornisce mai un cambio di ritmo in cabina di regia (dal 96’ Luci sv)

Giordani 5.5: Proposto ancora nel ruolo di mezz’ala, impegna subito Marricchi con un colpo di testa sul primo palo. L’impegno non manca come sempre, tuttavia quest’oggi appare troppo impreciso al momento del dunque.

Carcani 6: Al debutto in maglia amaranto, offre una prestazione tutto sommato ordinata sulla sinistra, specie nel primo tempo. Un po’ in calo nella ripresa ma certamente sufficiente.

Luis Henrique 6.5: Ha il merito di propiziare il gol di Cesarini con un guizzo sulla destra. Per il resto si sbatte molto, senza la possibilità di poter sfruttare qualche pallone realmente giocabile (dal 60’ Cori 5.5: Impalpabile nella mezz’ora finale).

Cesarini 6.5: Sblocca il risultato con una cannonata sotto l’incrocio, in generale convince certamente di più rispetto alle ultime opache uscite. Timidi segnali di ripresa (dal 60’ Sabattini 6: Ci prova con un paio di conclusioni dalla distanza senza trovare lo specchio).

Favarin 5.5: Il risultato è l’unica cosa da salvare dell’infrasettimanale pre natalizio. Come spesso accade una volta trovato il gol la sua squadra si adagia accontentandosi del vantaggio minimo. Durante la sosta – se avrà l’occasione – avrà tanto su cui lavorare.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli, Brenna, Savshak; Camara, Nardi, Tanasa, Giordani, Carcani; Luis Henrique (dal 60′ Cori), Cesarini (dal 60′ Sabattini).

Orvietana (4-4-2): Marracchi; Caravaggi, Ricci, Congiu, Siciliano; Manoni, Orchi, Mafoulou, Lorenzini; Marsili, Stampete

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli amaranto tornano a vincere grazie al timbro nel primo tempo di Cesarini. 96' Dentro Luci per Giordani 92' Dentro anche Menga per Nardi 91' Giallo per Sabattini in questo finale 90' Saranno sei i minuti di recupero 87' Espulso Congiu! Duro intervento del centrale biancorosso su Giordani, il direttore di gara estrae il secondo giallo 83' Punizione calciata da Santi, palla alta 82' Fallo di Fancelli su Santi, punizione per gli ospiti 75' Colpo di testa di Orchi, palla che sfiora la traversa. Il guardalinee segnala però l’offside 73' Orvietana che prova a riacciuffare il pareggio, il Livorno abbassa il proprio baricentro 65' Ancora Sabattini da fuori, palla larga 63' Conclusione dalla trequarti di Sabattini, palla oltre il montante 60' Doppio cambio in casa amaranto, dentro Cori e Sabattini per Cesarini e Luis Henrique 58' Fallo di Nardi su Ricci, punizione per gli ospiti 54' Ritmi ancora piuttosto bassi in questo avvio di ripresa 49' Numero di Giordani, si rifugia in corner la difesa ospite 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al gol di Cesarini. Orvietana pericolosa con Marsili poco prima della mezz’ora. 42' Bella chiusura di Brenna sull’iniziativa di Stampete 40' Missile di Tanasa, palla in curva 38' Ritmi bassi in questo finale di primo tempo, gli uomini di Favarin si limitano ad una fraseggio sterile 34' Suggerimento di Mafouolu per Stampete, palla troppo lunga 32' Ammonito anche Congiu, in ritardo su Cesarini 30' Intervento duro di Cesarini su Ricci, giallo per l’autore del vantaggio labronico 27' Stampete atterra Tanasa, punizione per gli amaranto 24' Prova a reagire l’Orvietana. Marsili si accentra e scarica un destro che sfiora il palo di Biagini. 20' GOOOL DEL LIVORNOO!! HA SEGNATO CESARINI! Guizzo di Luis Henrique sulla destra, la sfera carambola sui piedi di Cesarini che scaglia una fucilata sotto la traversa. Livorno in vantaggio 18' Destro da fuori di Cesarini, palla larga 14' Ancora il Livorno in gestione del possesso, si chiude con ordine l’Orvietana 8' Punizione calciata da Carcani, Giordani spizza sul primo palo dove è attento Marricchi che devia in corner 7' Steso Carcani, punizione per gli amaranto 5' Cross di Giordani dalla sinistra, Luis Henrique impatta male da buona posizione 2' Giro palla amaranto in questi primi minuti Comincia il match al Picchi!

