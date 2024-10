Us Livorno 1915 – Ostia Mare 2-0. Marinari e Russo regalano i tre punti agli amaranto

Altro successo al Picchi per i labronici, protagonisti di una brillante prima metà di gara culminata con il doppio vantaggio siglato dai due attaccanti di Indiani. Rossetti Mvp, Bellini - Hamlili inesauribili in mediana. Bene la quote, Capparella fumoso. Amaranto in vetta a pari punti con il Siena

di Lorenzo Evola

Tre punti firmati dal duo Marinari – Russo. Gli amaranto tornano alla vittoria dopo il pareggio di domenica scorsa contro il San Donato Tavarnelle grazie ad un ottimo primo tempo, chiuso sul doppio vantaggio in seguito ai timbri della quota labronica e del numero 10 (primo gol in campionato). Nella ripresa gli ospiti alzano i giri del motore ma gli uomini di Indiani mantengono la porta inviolata (fondamentale un salvataggio sulla linea di Rossetti, migliore in campo) sfiorando in più occasioni il tris. I risultati favorevoli dagli altri campi – Siena fermato dall’Orvietana, Grosseto ko contro il Terranova – lanciano Luci e compagni in vetta alla classifica, a pari punti con i bianconeri, prossimo avversario nella settima giornata. Un match, inutile dirlo, che dirà molto sulle ambizioni del club di patron Esciua.

Tornando al match odierno, pronti via e gli amaranto si portano subito avanti. Dopo neanche tre giri d’orologio Rossetti riceve in area ma perde il tempo giusto per calciare in porta, sulla sfera si avventa però Marinari lesto a concludere da posizione decentrata con un destro che passa sotto le gambe di un incolpevole Morlupo. Un gol che carica gli uomini di Indiani, in pressing costante nella metà campo di un’Ostia Mare in difficoltà nella gestione del possesso. Continuano a premere i labronici, vicini al raddoppio con un paio di iniziative di Russo (impreciso al tiro) ma spaventati da un’incornata di Rasi, lasciato colpevolmente solo a centro area, il quale però non inquadra lo specchio. Sul ribaltamento di fronte è proprio Russo a timbrare il 2-0. Parente dalla trequarti serve il numero dieci amaranto che controlla e scarica un missile sotto la traversa, imprendibile per Morlupo. Primo gol in campionato per l’esterno, vicino alla doppietta personale al tramonto della prima frazione su assist di un ispirato Marinari. La sua conclusione tuttavia termina a lato a porta sguarnita.

Nella ripresa gli ospiti rientrano con tutt’altro piglio dagli spogliatoi e creano qualche grattacapo alla retroguardia labronica, soprattutto con Persichini il quale prima non arriva in estirada sullo spunto di Senesi, poi si divora il 2-1 a tu per tu con Cardelli con un mezzo pallonetto che viene miracolosamente salvato da un Rossetti coraggioso quanto provvidenziale nell’immolarsi spazzando la sfera sulla riga di porta. Un episodio che scuote gli amaranto che tornano a proporsi dalle parti di Morlupo con Capparella, Rossetti e soprattutto Hamlili, vicino al 3-0 con un destro da fuori area che sfiora il palo. I bianco viola piazzano le tende nella metà campo di Luci e compagni, i quali allora ripartono spesso e volentieri in contropiede in cerca del gol che chiuderebbe la pratica. A due minuti dal termine, l’occasione d’oro capita sui piedi di Rossetti, sfortunato con il destro a pochi metri dalla porta che si stampa sul palo, strozzando in gola l’urlo di gioia dei tifosi accorsi al Picchi. Nel finale il forcing laziale continua ma il risultato non cambia. Tre punti fondamentali per gli uomini di Indiani, attesi ora al banco di prova di domenica prossima al Franchi di Siena, capolista a pari punti proprio con gli amaranto.

Le pagelle:

Cardelli 6: Non deve compiere particolari interventi perché i laziali non c’entrano quasi mai lo specchio. Qualche brivido con il pallone tra i piedi, per fortuna senza grosse conseguenze.

Parente 6.5: Un motorino sulla destra. Accompagna sempre l’azione con quantità e qualità, ha il merito di fornire l’assist per il raddoppio firmato Russo. Qualche difficoltà in più nella ripresa con Senesi che lo costringe al giallo, ma la prova resta più che positiva

Brenna 6: Ineccepibile nel primo tempo, perde qualche punto di riferimento nel secondo tempo lasciando troppo spazio agli assalti di Senesi e co. Non perde comunque lucidità e serra le fila nel finale.

Risaliti 6: Solido al fianco di Brenna al centro della retroguardia, fa buona guardia sul vivace Kouko. Qualche indecisione nella ripresa ma si riprende in fretta, chiudendo tutti i boccaporti nel finale.

Arcuri 6.5: Non fa mancare il suo apporto specie nella prima metà di gara. Si propone spesso e volentieri sulla sinistra, nei secondi 45’, forse un po’ per stanchezza, resta maggiormente nei ranghi. Comunque in crescita.

Bellini 6.5: Solita trottola in mezzo al campo, ricicla una quantità incalcolabile di palloni e non disdegna qualche sortita là davanti. Mantiene alti i giri del motore anche nella ripresa, quando i suoi compagni sembrano a corto di fiato.

Hamlili 6.5: Forma una cerniera di assoluto livello insieme a Bellini, rispetto al quale è anche più propositivo in fase di possesso. Si fa vedere in zona gol con un esterno che sfiora il palo a Morlupo battuto.

Marinari 7: Lanciato dal 1’ da Indiani, sblocca il match dopo tre minuti con un destro da posizione defilata. Imprendibile nella prima frazione, apparecchia per Russo allo scadere del recupero ma il numero dieci spreca incredibilmente a porta vuota.

Capparella 6: Tanto movimento accompagnato da qualche imprecisione nella prima frazione, cerca lo squillo anche nella ripresa ma è poco concreto nell’ultimo quarto di campo. Raggiunge la sufficienza perché si danna l’anima ma abbiamo visto sue versioni migliori (dal 83’ Luci sv).

Russo 7: Si vede che ha voglia di timbrare il primo gol in campionato, è da subito tra i più attivi. Ci prova un paio di volte da fuori area senza fortuna, sigla finalmente il raddoppio con una fucilata che muore sotto la traversa. Peccato per il clamoroso errore a porta vuota a tempo scaduto, nella ripresa cala con il passare dei minuti fino alla sostituzione (dal 68’ Siniega 6: Si piazza in difesa e si dimostra attento nel finale).

Rossetti 7: Presenza preziosa al centro dell’attacco amaranto tra sponde, falli subiti, rincorse e forza fisica. Non gli arrivano molti palloni in area e allora decide di rendersi protagonista nella propria metà campo salvando i suoi in occasione del pallonetto di Persichini. Un gesto che vale come un gol. Nel finale viene servito a tu per tu contro Morlupo ma colpisce il palo a botta sicura. Sfortunato.

Indiani 6.5: Un primo tempo davvero brillante dei suoi che hanno il merito di trovare il doppio vantaggio, sfiorando il tris con Russo. Nella ripresa l’approccio non è dei migliori, tanto che l’Ostia Mare avrebbe più di un’occasione per accorciare le distanze, segno che c’è ancora qualcosa da registrare in casa Livorno. Specie se all’orizzonte si staglia la trasferta di vitale importanza in quel di Siena.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno 1915 (4-2-3-1): Cardelli; Parente, Brenna, Risaliti, Arcuri (dal 83′ D’Ancona); Bellini, Hamlili; Marinari, Capparella (dal 83′ Luci), Russo (dal 68′ Siniega); Rossetti

Ostia Mare (4-4-2): Morlupo; Ciavarelli, Di Filippo, Cecchi, Rasi; Ouali, Angiulli, Barlafante, Mercuri; Senesi, Kouko.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

91' De Filippo svetta a centro area ma non trova la porta 90' Esce uno stremato Rossetti per Regoli 90' Spazio anche per Malva al posto di Marinari 88' Rossetti! Bellini serve l’attaccante amaranto che colpisce il palo a botta sicura di fronte a Morlupo 87' Marinari stende De Crescenzo, punizione per gli ospiti 83' Dentro anche D’Ancona e Luci per Arcuri e Capparella 82' Break di Rasi che poi si lascia cadere in area, per il direttore di gara non c’è nulla 76' Alza il proprio baricentro l’Ostia Mare, si chiudono con ordine gli amaranto 68' Dentro Siniega per Russo 67' Ammonito Parente per una trattenuta su Senesi 65' Senesi si accentra e calcia da fuori, palla di poco larga 64' Russo serve Capparella che centra forte sul primo palo, Rossetti non trova la porta da pochi passi 61' Ancora Hamlili, stavolta da fuori, palla fuori di poco. Scatenato il centrocampista di Indiani 60' Hamlili scodella per Marinari, il giovane esterno labronico tenta un’acrobazia ma la sfera termina oltre la traversa 59' Gioco fermo per un necessario intervento alla porta danneggiata dal salvataggio in tuffo di Rossetti 54' Persichini viene lanciato in campo aperto e tenta un pallonetto una volta entrato in area, cardelli non ci arriva ma è Rossetti a salvare gli amaranto spazzando il pallone sulla riga di porta 51' Giallo per Hamlili che ferma con un fallo un contropiede pericoloso degli ospiti 49' Senesi sfonda sulla destra e centra per Persichini in leggero ritardo sul suggerimento del compagno Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo, Amaranto avanti grazie ai centri di Marinari e Russo 46' Marinari raccoglie la sfera dopo un rimpallo in area e serve Russo, il quale non trova incredibilmente la porta da ottima posizione 45' Mischia in area amaranto, Kouko non riesce a deviare in porta 45' Saranno tre i minuti di recupero 43' Ultimi scampoli di primo tempo, amaranto in pieno controllo delle operazioni 39' Senesi stende Brenna e calcia, ferma tutto il direttore di gara che fischia il fallo dell’attaccante ospite 36' Rossetti cerca Capparella in area, non ci arriva il fantasista ex Tau 34' Problemi per Ciavarelli, gioco fermo 28' GOOOOLLL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO RUSSO! Parente raccoglie la sfera sulla trequarti e serve Russo che trafigge Morlupo con un missile che muore sotto la traversa. 22' Stacco di Rasi lasciato colpevolmente solo in area, palla che sfiora l’incrocio dei pali. Prima occasione per i laziali 20' Suggerimento di Senesi per Barlafante, la sfera rotola sul fondo 17' Steso Marinari, punizione per gli amaranto 15' Ancora Russo stavolta da fuori area, palla oltre il montante 13' Russo controlla in area ma perde il tempo giusto per calciare in porta 11' Ammonito Angiulli, in ritardo su Rossetti 10' Cross di Capparella sul primo palo, attento Morlupo 7' Fallo di Parente, punizione per gli ospiti 5' Russo ci prova al volo dal limite dell’area, palla in curva 3' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO MARINARI! Rossetti riceve in area ma viene chiuso dalla retroguardia ospite, Marinari raccoglie la sfera e scarica un destro all’angolino da posizione defilata. Amaranto in vantaggio 2' Giro palla degli amaranto in questo avvio L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi:

Riproduzione riservata ©