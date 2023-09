Us Livorno 1915, parla Pinzani: “Soddisfatti del mercato, squadra ricca di valori tecnici e umani”

Il ds amaranto Raffaele Pinzani

Il ds amaranto fa il punto sulla sessione estiva di mercato appena conclusa. Ufficiale l'arrivo del centrocampista classe '88 Andrea Caponi, protagonista la scorsa stagione con la maglia della Pistoiese

di Lorenzo Evola

Dopo il convincente successo ottenuto in Coppa Italia Serie D contro il Serravezza, è tempo di campionato per gli amaranto del neo patron Joel Esciua. Luci e compagni sono infatti attesi all’esordio domenica 10 settembre al “Lotti” di Poggibonsi, per poi ospitare in casa, nella seconda giornata, la corazzata Grosseto, in quello che si preannuncia come uno dei big match (nonché derby) più importanti del girone E. Un avvio di stagione non certo comodo per gli uomini di mister Favarin, il quale potrà però contare su una rosa finalmente al completo grazie agli ultimi sussulti di un mercato partito si, a rilento, ma in grado comunque alla fine di regalare qualche colpo di spessore. Proprio per fare un quadro generale della sessione estiva 2023, è intervenuto quest’oggi, martedì 5 settembre, durante una conferenza stampa tenutasi nei locali del Picchi, il ds labronico Raffaele Pinzani: “Mi sembrava giusto fare un punto della situazione sul lavoro svolto in questi due mesi. Il mercato in entrata si è chiuso con l’acquisto di Caponi, un giocatore importante, con un lungo passato nei professionisti e reduce da un’ottima stagione a Pistoia. Sono sicuro che ci darà una grande mano. In generale si è chiusa una sessione lunga e impegnativa ma che ci ha permesso di costruire un gruppo ricco di valori tecnici e umani. Siamo ripartiti quasi da zero e forse un po’ a rilento ma volevamo fare le cose per bene e ci riteniamo soddisfatti di quanto fatto. A Livorno è arrivata gente motivata, di livello, pronta per affrontare un campionato per niente facile come quello della Serie D. Il precampionato ha fornito ottime indicazioni ma occorre partire con i piedi per terra”.

Ufficiale dunque l’arrivo di Andrea Caponi, centrocampista classe ’88 – svincolato dopo l’esperienza con la Pistoiese – che andrà a rimpolpare la mediana amaranto. Il ds ha poi proseguito: “Ovviamente, con così tante operazioni, può capitare che qualcuna non vada a buon fine ma la società si è fatta trovare pronta in ogni occasione. Riguardo alla scelta di Cori? Sull’attaccante ci siamo presi un po’ più di tempo perché volevamo valutare al meglio il profilo che più si adattasse alle caratteristiche del nostro gioco e lo abbiamo trovato in Cori. Sono stati fatti tanti nomi nelle ultime settimane ma erano tutti fuori dalla nostra portata, come ad esempio Pavoletti o Dionisi. Si sono così create delle aspettative eccessive tra la gente, non ci scordiamo che ad oggi l’attacco titolare del Livorno è composto da gente proveniente dalla C, ovvero da una categoria superiore, quindi credo che siano stati fatti comunque dei colpi molto importanti. Bocalon? Abbiamo parlato con il procuratore, è vero, ma non è stato trovato un accordo e onestamente non lo cambierei con nessuno dei nostri attaccanti. Percepisco un po’ di scetticismo tra i tifosi, ma sono convinto della squadra che abbiamo tirato su. E sono sicuro che chi nutre dei dubbi si ricrederà strada facendo”.

Chiosa finale sul calendario e sul girone degli amaranto: “Non sarà un inizio soft e dispiace giocare le prime due partite senza Cori (squalificato, ndr). Il Poggibonsi è una compagine che nonostante qualche cessione illustre può ancora dire la sua in questo campionato. Riguardo al Grosseto, certamente parte tra le favorite, hanno allestito un’ottima squadra ma noi siamo pronti per gare di questo tipo. Credo che il girone E non sia da sottovalutare, considerando anche i tanti derby, oltre al fatto che in molti faranno la partita della vita contro il Livorno, com’è giusto che sia. Ci saranno dei momenti felici, altri meno, ma sono fiducioso”.

