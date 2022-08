Us Livorno 1915. Parte la campagna abbonamenti: tutti i prezzi

A partire da lunedì 29 agosto, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale rivolgendosi al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, a uno degli otto club organizzati o alla Curva Nord Fabio Bettinetti

Parte la campagna abbonamenti dell’Unione Sportiva Livorno 1915 per il campionato di Serie D 2022/23. A partire da lunedì 29 agosto, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale rivolgendosi al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, a uno degli otto club organizzati o alla Curva Nord Fabio Bettinetti.

Al momento della sottoscrizione, verrà rilasciata la “Card cuore amaranto” – valida per cinque stagioni sportive – sulla quale sarà caricato l’abbonamento stagionale e che sarà obbligatoria per accedere allo stadio Armando Picchi. Solo per quest’anno, la “Card cuore amaranto” è gratuita per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, mentre dalla prossima stagione avrà un costo pari a 5 euro. Per sottoscrivere l’abbonamento stagionale, è necessario compilare il modulo di “richiesta card e abbonamento” inserendo i dati richiesti e portando una fototessera.

Ecco i prezzi degli abbonamenti 2022/23: Curva Nord 80 euro (ridotto 55 euro), gradinata 160 euro (ridotto 90 euro), tribuna laterale 220 euro (ridotto 145 euro), tribuna centrale 330 euro (ridotto 255 euro), tribuna vip 600 euro. L’abbonamento ridotto è riservato agli under 18 (nati nel 2004 e successivi), agli over 65 (nati nel 1957 e precedenti) e ai diversamente abili con il 50-99% di invalidità.

L’abbonamento stagionale è valido per 16 su 17 partite interne. La 17esima, da stabilire nel corso della stagione, verrà considerata come “giornata amaranto” e sarà fuori abbonamento: nel caso in cui l’Unione Sportiva Livorno 1915 dovesse scontare la giornata a porte chiuse in campionato e non in Coppa Italia, la “giornata amaranto” verrebbe cancellata.

Durante il campionato di Serie D, i prezzi dei biglietti per le partite interne saranno i seguenti: Curva Nord 10 euro (ridotto 7 euro), gradinata 14 euro (ridotto 10 euro), tribuna laterale 18 euro (ridotto 14 euro), tribuna centrale 25 euro (ridotto 18 euro), tribuna vip 30 euro.

Il Punto Amaranto si trova allo stadio Armando Picchi, in piazzale Montello 14: è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, il sabato dalle 10 alle 12. Gli otto club organizzati ai quali è possibile rivolgersi per la campagna abbonamenti sono i seguenti: club Atl (Aldo Angioli – 3293721218), club Campanile (Nedo Di Batte – 3396585537), club Igor Protti Vada (Marco Putignano – 3476322262), club Il Porto (Corrado Nastasio – 3382474465), club Magnozzi Fides (Curzio Galatolo – 3388236672), club Milano Amaranto (Gianni Cecchi – 3473427338), club Stua (Enrico Gabuzzini – 3935488782), club Villaggio (Giorgio Alderigi – 3801894890).

La campagna abbonamenti 2022/23 è sponsorizzata da IES Solare srl – Punto Edison Livorno Ies Solare Srl Business Partner, che offrirà un abbonamento gratuito in curva Nord, in gradinata o in tribuna a tutti i nuovi clienti Edison: per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al punto Edison in via Marradi 36 o contattare i numeri 327/5824973 o 0586/488504.

