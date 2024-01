Us Livorno 1915 – Poggibonsi 0-1. Notte fonda al Picchi

Inizio anno da dimenticare per gli amaranto che cadono ancora in casa per mano del Poggibonsi. Bigozzi regala i tre punti ai suoi con un tocco ravvicinato poco dopo l'avvio di ripresa. Prestazione estremamente negativa quella dei labronici, costretti tra l'altro a fare a meno di Cesarini probabilmente per lungo tempo (infortunio al ginocchio che pare grave). Si salvano solo Nardi e Brenna, male in particolare Tanasa e Tenkorang

di Lorenzo Evola

L’anno nuovo si apre come peggio non potrebbe in casa amaranto. Gli uomini di Favarin cadono ancora in casa contro i giallorossi di Calderini al termine dell’ennesima prestazione confusionaria e senza mordente. Di Bigozzi, all’alba della ripresa, il gol che decide il match al Picchi. Preoccupazione per il grave infortunio occorso a Cesarini uscito in barella dopo neanche dieci minuti di gioco (si teme un interessamento del crociato). Luci e compagni scivolano così al sesto posto, fuori addirittura dalla zona playoff, ed il prossimo delicato impegno in casa del Grosseto non può far dormire sogni tranquilli ai tifosi.

Nella prima frazione ecco subito una pessima notizia per gli amaranto. Dopo poco più di cinque giri d’orologio infatti, nel tentativo di recuperare la sfera nei pressi del fallo laterale, Cesarini cade a terra dolorante, probabilmente a causa di un cattivo appoggio, toccandosi il ginocchio. Il ko è serio e lo si evince dall’ingresso della barella. Piove sul bagnato, dunque, in casa Livorno, autore nel frattempo dell’ennesimo scialbo primo tempo. Di Vitiello da una parte (bravo Biagini nell’occasione) e di Tenkorang dall’altra le migliori chance per sbloccare un match segnato da innumerevoli interruzioni e dal solito ritmo al piccolo trotto della truppa di Favarin.

Nella ripresa pronti via e il Poggibonsi trova il vantaggio. Vitiello sfrutta gli spazi concessi dagli amaranto e serve con un filtrante tagliato l’accorrente Bigozzi, il quale – favorito da un errore in uscita di Biagini – deposita in rete da pochi passi a porta sguarnita. Gli uomini di Favarin tentano una timida reazione ma di veri e propri pericoli dalle parti di Pacini non ne arrivano. Di Nardi gli unici apprezzabili tentativi in casa Livorno, ma è tutta la squadra a spegnersi via via con lo scorrere dei minuti. Non succede praticamente più niente fino al triplice fischio, eccezion fatta per qualche tentativo in contropiede di un Poggibonsi in cerca del raddoppio. Vedremo adesso quali saranno le mosse della società sia in ottica mercato – considerando anche il ko di Cesarini – sia riguardo al destino di Favarin, ad oggi più che mai appeso ad un filo veramente sottile.

Le pagelle:

Biagini 5.5: Provvidenziale nel chiudere lo specchio a Vitiello nel primo tempo ma esce male sul cross di Vitiello e favorisce il tocco vincente di Bigozzi.

Fancelli 5.5: Non soffre più di tanto dalla sua parte, anche se non ispira sicurezza come in altre occasioni ed è in ritardo sul vantaggio giallorosso di Bigozzi. (dal 57’ Goffredi 5.5: Ingresso timido per la quota appena atterrata nel pianeta amaranto).

Brenna 6: Il migliore dei tre dietro, anche se esce un po’ troppo morbido su Vitiello sul vantaggio ospite.

Savshak 5.5: Si perde Bigozzi che non perdona da distanza ravvicinata, vanificando una prova tutto sommato onesta (dal 65’ Menga 5.5: Tenta qualche spunto, senza grossi risultati)

Carcani 5.5: Dopo un discreto primo tempo, cala e non poco nella ripresa. Ci prova con qualche traversone ma non trova mai i compagni in area.

Nardi 6: È l’unico a provarci davvero tra le file degli amaranto. Sue, infatti, le uniche conclusioni verso la porta di Pacini, tuttavia senza grosse fortune.

Tanasa 4.5: Lento, lento, lento che più lento non si può. La manovra amaranto ristagna su sé stessa soprattutto per causa sua, sbaglia anche gli appoggi più elementari. Gravemente insufficiente insomma.

Giordani 5: Pomeriggio grigio anche per numero 77, imbrigliato nelle maglie dei dirimpettai giallorossi e impreciso più del solito al momento del dunque (dal 73’ Luis Henrique 5.5: Stavolta neanche lui riesce a risolvere i problemi in casa Livorno. Non incide nel finale).

Curcio 5.5: Tra i meno peggio nei primi 45’, si spegne a lungo andare quando invece sarebbe servita maggior spinta. Quest’oggi è mancato anche l’apporto delle corsie laterali.

Cesarini sv: La sua partita dura solo una decina di minuti scarsi, poi il ginocchio fa crac ed è costretto ad uscire in barella. Quasi certo il lungo stop, un grosso in bocca al lupo al ragazzo. (dal 13’ Cori 5: Semplicemente un fantasma là davanti)

Tenkorang 5: Sciupa una ghiotta chance al tramonto della prima frazione quando incespica sul pallone davanti a Pacini. Per il resto non sembra ancora integrato – com’è normale che sia – nei meccanismi della squadra e finisce per eclissarsi totalmente dal match (dal 57’ Sabattini 5.5: Non combina granchè nella mezz’ora finale).

Favarin 4.5. Un Livorno troppo brutto per essere vero e non può non esserne il diretto responsabile. Aldilà del gioco espresso e delle scelte fatte, la cosa più grave è la mancata reazione della squadra al vantaggio dei giallorossi, un fattore ormai costante da qualche mese a questa parte. La sua avventura sulla panchina amaranto sembra davvero ai titoli di coda.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli (dal 57′ Goffredi), Brenna, Savshak (dal 65′ Menga); Carcani, Nardi, Tanasa, Giordani (dal 73′ Luis Henrique), Curcio; Cesarini (dal 13′ Cori), Tenkorang (dal 57′ Sabattini).

Poggibonsi (4-3-1-2): Pacini; Cecconi, Borri, Martucci, Di Paola; Marcucci, Mazzolli, Camilli, Bigozzi; Vitiello, Purro.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Il Poggibonsi espugna il Picchi grazie al gol di Bigozzi ad inizio ripresa. Amaranto autori dell’ennesima prova abulica tra le mura amiche. 90' Saranno cinque i minuti di recupero 87' Ultimi assalti degli amaranto, si difende con ordine la banda di Calderini 81' Destro di Luis Henrique, palla larga 77' Amaranto sbilanciati in avanti in cerca del pareggio, prova ad approfittarne il Poggibonsi in contropiede 73' Dentro anche Luis Henrique per Giordani 65' Dentro anche Menga per Savshak 64' Ci prova ancora Nardi dai venti metri, palla fuori dallo specchio della porta 61' Vitiello prova il mancino da fuori area, palla deviata in corner 57' Doppio cambio per il Livorno, dentro Sabattini e Goffredi per Tenkorang e Fancelli 53' Sinistro di Nardi, palla larga. Provano a reagire gli amaranto 51' Cross tagliato di Curcio, non ci arriva Tenkorang 47' GOL DEL POGGIBONSI! Vitiello scappa via sulla sinistra e crossa, Biagini non arriva sul pallone e per Bigozzi è un gioco da ragazzi appoggiare in rete da due passi Al via la ripresa, nessun cambio all’intervallo Termina il primo tempo al Picchi. Di Vitiello e Tenkorang le migliori occasioni, ma il risultato non si sblocca. Grave infortunio per Cesarini 48' Ammonito Brenna, in ritardo su Purro 45' Saranno sei i minuti di recupero 43' Ultimi minuti di uno scialbo primo tempo al Picchi, gli amaranto prova a trovare spazi con il giro palla 40' Giallo per Martucci in seguito ad una vistosa trattenuta su Tenkorang 37' Altra occasione sciupata da Tenkorang che si invola verso la porta di Pacini ma si allunga troppo la sfera e non riesce a concludere a rete 32' Tenkorang non controlla in area e vanifica una ghiotta chance per gli amaranto 28' Vitiello viene servito in area ma trova un’ottima risposta di Biagini che salva i suoi 26' A terra Savshak, sanitari di nuovo in campo 23' Destro di Nardi, blocca senza problemi Pacini 21' Intervento in ritardo di Giordani, punizione per i giallorossi 20' Cross di Carcani, la palla sfila sul fondo 15' Cross teso di Camilli, spazza in out Brenna 13' Cambio forzato per gli amarano, esce Cesarini ed entra Cori 11' Ancora a terra Cesarini, barella in campo 8' Gioco spezzettato in questo avvio, sanitari in campo per soccorrere un dolorante Cesarini 4' Savshak ci prova dalla trequarti, palla in curva 3' Cross dalla sinistra di Cesarini, libera la retroguardia la difesa ospite L’arbitro fischia l’inizio!

