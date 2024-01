Us Livorno 1915 – Ponsacco 1-1. Amaranto ancora senza vittoria

Il Livorno di Fossati non va oltre un deludente pareggio casalingo contro il fanalino di coda Ponsacco. Di Bardini e Tanasa nel primo tempo i timbri che fissano il risultato finale. Tante le note dolenti in casa Livorno, a partire da Cori, Likaxhiu e Goffredi. Si salva Camara

di Lorenzo Evola

La crisi continua. Gli amaranto falliscono l’ennesima chance e vengono bloccati in casa dal Mobilieri Ponsacco, fanalino di coda del campionato. Al vantaggio iniziale di Bardini risponde la zuccata di Tanasa su assist di Curcio da calcio d’angolo. Nella ripresa Luci e compagni provano l’assedio senza trovare il colpo che vale i tre punti. Di Tenkorang (gol annullato) e Tanasa (palo) le migliori occasioni – dettate più dal caso che da una manovra convincente – ma la porta di Fontanelli resta stregata. La classifica lascia ancora qualche speranza di rimonta nonostante un ruolino di marcia che recita una sola vittoria nelle ultime cinque, ma questo è un Livorno troppo brutto per essere vero.

Un avvio promettente inganna i tifosi accorsi al Picchi. Non passano più di due giri d’orologio che, sugli sviluppi di un corner, arriva in terzo tempo Brenna, il quale con una torsione area per poco non inganna Fontanelli, costretto a deviare la sfera sul montante. Dopo neanche cinque minuti però è il Ponsacco a colpire. Panattoni conduce una ripartenza e calcia malamente in area con il sinistro, la sfera inganna Ciobanu e carambola sui piedi di Bardini che non può proprio sbagliare a porta vuota. Gli uomini di Fossati tentano di reagire e trovano il pareggio una decina di minuti più tardi con Tanasa, bravo a trafiggere Fontanelli con un colpo di testa in area piccola su assist al bacio di Curcio da corner. Prima del duplice fischio ci provano ancora i padroni di casa con Cori e Brenna senza però particolari fortune.

Nella ripresa i labronici si rendono protagonisti del solito avvio sonnolento, con un Ponsacco che non fatica più di tanto a contenere le rare sfuriate amaranto. Sono due i maggiori highlights della seconda frazione. Il primo intorno all’ora di gioco, quando Tenkorang prima scaglia sulla traversa un pallone solo da spingere in rete e poi segna sulla respinta del montante, tutto vanificato dal fischio del direttore di gara che ravvisa un fallo dell’attaccante ex Fano. Ad un quarto d’ora dalla fine è invece Tanasa a sfiorare il vantaggio e la doppietta personale con una spizzata che si infrange sul palo a Fontanelli battuto. L’assedio finale non produce altre chance degne di nota e al triplice fischio per i tifosi accorsi al Picchi ecco palesarsi un’altra cocente delusione. Quella con il Ponsacco era un’occasione da non fallire per svariati motivi. Il tempo per rimediare ai tanti errori commessi – a tutto tondo – non mancherebbe, ma l’impressione è che questa squadra non riesca proprio a crescere e a dare una svolta ad una stagione che, con il passare delle giornate, sta assumendo sempre più i tratti di un vero e proprio dramma.

Le pagelle:

Ciobanu 5.5: Incerto sul gol subito, per il resto non viene più chiamato in causa.

Schiaroli 5.5: Partecipa all’errore generale della difesa in occasione del timbro di Bardini, poi non viene più sollecitato granchè dai dirimpettai rossoblu.

Brenna 5.5: Vedi sopra. (dal 67’ Luci 5.5: Non riesce a dare la svolta nel finale).

Curcio 6: Pennella da corner l’assist per il pareggio di Tanasa, supporta spesso e volentieri la manovra labronica. Non ha un gran d’affare in copertura, cala un po’ nel finale. Sufficienza meritata insomma.

Camara 6.5: Il migliore in casa Livorno. Un treno lungo l’out di destra, tra spunti, dribbling e tanta corsa. Trova Cori a centro area ma il centravanti amaranto spreca tutto. È l’unico in grado di garantire dinamismo e strappi ad una squadra piatta come quella amaranto.

Nardi 5.5: Sottotono anche lui quest’oggi. E questo la dice lunga sull’ennesimo pomeriggio complicato della truppa labronica.

Tanasa 6: Pareggia i conti con un bel colpo di testa ma resterà l’unico lampo di una partita giocata ancora al piccolo trotto in mediana. Non riesce a far girare fluidamente la giostra amaranto, inoltre rischia di combinare la frittata con qualche palla persa di troppo (dal 82’ Luis Henrique sv).

Likaxhiu 5: Prestazione anonima in mediana, contributo quasi nullo in entrambe le fasi. Fossati decide di toglierlo per aggiungere maggior qualità in mezzo al campo (dal 57’ Sabattini 5.5: troppi errori nella mezz’ora finale).

Goffredi 5: Chi l’ha visto? Non rientra dagli spogliatoi dopo un primo tempo davvero anonimo sulla sinistra (dal 46’ Fancelli 6: Prestazione tutto sommato priva di sbavature nella ripresa).

Giordani 5.5: Prova a farsi vedere sulla trequarti ma non riesce a divincolarsi dalla marcatura della retroguardia ponsacchina. Passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Cori 5: Torna dal 1’ ma non riesce ad invertire il trend degli ultimi mesi. Anche oggi tanta fatica là davanti, tra palle perse ed errori sotto porta. Giustamente sostituito poco prima dell’ora di gioco. (dal 57’ Tenkorang 5.5: Fallisce una ghiotta occasione nel finale quando spara sulla traversa da pochi passi).

Fossati 5: D’accordo, è appena atterrato sul pianeta amaranto. Ma il risultato e – soprattutto – la prestazione di oggi non possono salvarlo dall’insufficienza. Alcune scelte di formazione non convincono, così come l’atteggiamento troppo remissivo mostrato dai suoi per larghi tratti di gara. Avrà tanto su cui lavorare nelle prossime settimane, perché il Livorno visto fino ad oggi non ha né capo né coda.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-5-2): Ciobanu; Schiaroli, Brenna (dal 67′ Luci), Curcio; Goffredi (dal 46′ Fancelli), Nardi, Tanasa (dal 82′ Luis Henrique), Likaxhiu (dal 57′ Sabattini), Camara; Giordani, Cori (dal 57′ Tenkorang).

Mobilieri Ponsacco (3-4-1-2): Fontanelli; Bardini, De Vito, Grea; Milli, Brondi, Borselli, Bologna; Fischer; Panattoni, Nieri.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Picchi. Il Livorno di Fossati non va oltre il pareggio contro il fanalino di coda Ponsacco. Di Bardini e Tanasa i timbri che fissano il risultato finale 90' Saranno cinque i minuti di recupero 85' Ultimi scampoli di gara al Picchi, amaranto proiettati in avanti in cerca del gol che varrebbe i tre punti 81' Fuori Tanasa per Luis Henrique 78' Continua il forcing del Livorno, Ponsacco che pensa solo a difendere il pareggio 76' Tanasa vicino alla doppietta con una spizzata che colpisce il palo a Fontanelli battuto. Grossa chance per gli uomini di Fossati 74' Sabattini subisce fallo, punizione per gli amaranto 67' Dentro anche Luci per Brenna 63' A terra Tanasa, sanitari in campo 59' Tenkorang segna su ribattuta ma l’arbitro fischia un fallo dell’attaccante amaranto 57' Fuori Cori e Likaxhiu per Tenkorang e Sabattini 54' Suggerimento di Tanasa per Cori, palla troppo lunga 50' Gestisce il possesso palla il Ponsacco in questo avvio di ripresa 46' Dentro Fancelli per Goffredi Comincia la ripresa al Picchi. Termina il primo tempo al Picchi. Al vantaggio di Bardini risponde il primo sigillo in campionato di Tanasa sugli sviluppi di un corner. 44' Cross di Likaxhiu, Cori non impatta bene 41' Errore in palleggio di Tanasa, non ne approfitta il Ponsacco 38' Altro calcio d’angolo di Curcio, Brenna calcia al volo ma non trova lo specchio della porta 38' Girata di sinistro di Cori, risponde con i pugni Fontanelli 36' Calano i ritmi in questo finale di primo tempo, gli uomini di Fossati continuano nel fraseggio in cerca di spazi 34' Ci prova Bardini con una torsione area, palla larga 32' Intervento duro di Grea su Giordani, giallo per il difensore rossoblu 30' Ci prova Lixahiu da fuori area, palla in rimessa laterale 25' Cross al bacio di Camara, Cori non riesce ad inquadrare la porta da ottima posizione 24' De Vito stende Giordani, punizione per gli amaranto 19' GOOOL DEL LIVORNOO!! HA SEGNATO TANASA! Calcio di punizione di Curcio, Tanasa svetta a centro area e trafigge Fontanelli. 14' Spizzata di Cori, palla sul fondo 12' Corner per gli amaranto che provano a reagire dopo il gol subito 7' GOL DEL PONSACCO! Ripartenza degli ospiti con Panattoni che riceve in area e calcia. La sfera carambola sui piedi di Bardini che insacca da pochi passi. Ponsacco in vantaggio 5' Lancio dalla retrovie di Curcio, palla irraggiungibile per chiunque 2' Traversa di Brenna! Sugli sviluppi del corner il centrale amaranto svetta e colpisce di testa il montante. Prima chance per gli uomini di Fossati 2' Cori non controlla un bel pallone in area, si rifugia in corner il Ponsacco Comincia il match al Picchi!

