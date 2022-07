Us Livorno 1915, presentati Neri e Rossi: “La maglia amaranto? Un sogno che diventa realtà”

Nella foto i due esterni di attacco, livornesi, Giacomo Rossi (classe ’89) e Francesco Neri (classe ‘96). Al centro il neo Ds Marco Braccini

I due esterni livornesi Rossi e Neri - i primi colpi della campagna acquisti - insieme al cubano Samon Rodriguez andranno a comporre un trio di attacco di tutto rispetto

di Lorenzo Evola

Volti nuovi in casa amaranto. In attesa del tanto agognato esito della sentenza tra Tau e Figline (novità previste entro i primi di agosto), il neo Ds Marco Braccini prosegue nella ricerca di elementi in grado di perfezionare la rosa di mister Collacchioni in vista della nuova stagione. Ufficializzati i terzini Mattia Lucarelli e Andrea Fancelli, sul fronte offensivo si registra l’innesto dei due esterni livornesi Giacomo Rossi (classe ’89) e Francesco Neri (classe ‘96) – i primi colpi della campagna acquisti – che insieme al cubano Samon Rodriguez andranno a comporre un trio di attacco di tutto rispetto. Sullo sfondo, oltre all’addio di Ferretti, resta invece ancora incerta la posizione di Vantaggiato e Torromino, i quali, così come Russo, scopriranno il proprio futuro in seguito al colloquio con la società.

Ma è tempo di scoprire le due nuove frecce labroniche dell’Us Livorno: in una conferenza tenutasi la mattina di giovedì 21 luglio, all’interno della sala stampa dell’Armando Picchi. sono stati infatti presentati Rossi e Neri. Conferenza alla quale ha partecipato anche il Ds Marco Braccini: “Siamo veramente contenti di essere riusciti a chiudere questi due colpi importanti – esordisce l’ex direttore sportivo della Pro Livorno Sorgenti – Conosco entrambi molto bene, soprattutto Giacomo, col quale ho vissuto tante avventure negli ultimi anni, e quindi so cosa possono portare a questa squadra, ovvero esperienza e qualità. Non sono da sottovalutare, inoltre, la livornesità ed il senso di appartenenza che li accomuna e sui quali, in generale, la società sta puntando moltissimo. Insomma, sono convinto che riusciranno a fornire un contributo fondamentale per gli obiettivi della squadra”. La parola passa poi ai due protagonisti di giornata: “Ci tengo in primis a ringraziare la società per l’occasione concessa – dichiara Neri, ex capitano e bandiera del Picchi e autore di 15 gol in 19 presenze nell’ultima stagione in Eccellenza – L’esperienza al Picchi, e l’ultima stagione soprattutto, è stata importante perché mi ha permesso di crescere e diventare un giocatore più completo, ma adesso sono pronto a dare il 100% per questa nuova maglia. L’esordio, da avversario, in questo stadio è stata un’emozione incredibile, non me lo scorderò mai. Il Livorno come punto di arrivo o partenza? Io credo che per un livornese giocare nel Livorno rappresenti, allo stesso tempo, un punto di arrivo e un punto di partenza, perché è una maglia pesante, che porta delle responsabilità e per questo deve essere meritata”.

“Da livornese sono onorato di essere qui a difendere questi colori – spiega invece Rossi, ex capitano della Pro Livorno Sorgenti (30 presenze e 8 reti per lui nella scorsa stagione) –Il percorso che ho fatto con la Pro Livorno è stato bello ma adesso sono concentrato su questa nuova avventura. Arrivo in una squadra composta da giocatori importanti, di livello e che ha sfiorato la promozione poche settimane fa. Riguardo al ruolo in campo? Fondamentalmente sono un esterno d’attacco ma posso ricoprire altri ruoli secondo le esigenze del mister. Sono pronto a mettermi in gioco, l’importante non è il ruolo ma il contributo che riuscirò a dare. Non appena è arrivata la chiamata del Livorno non ci ho pensato due volte ad accettare, perché volevo fortemente indossare la maglia amaranto e sono contento che questo sogno si sia trasformato in realtà”.

