Us Livorno 1915 – Ravenna 1-2. Amaranto ko al Picchi

Foto gentilmente concessa dall'Ufficio Stampa dell'Us Livorno 1915 a cura di Andrea Vadacca Photography

I sigilli di Tenkorang e Rabbi nella prima frazione condannano i labronici alla sconfitta di fronte al proprio pubblico. Inutile il timbro allo scadere di Aramu. In casa Livorno si salvano in pochi, DjiDji dannoso, bocciati Mancini, Arrigoni e Mawete

di Lorenzo Evola

Una rimonta a metà. Gli uomini di Lucarelli cadono al Picchi contro i romagnoli di Mandorlini al termine di un match comunque a senso unico e perdono ulteriore terreno in zona playoff. Decisive le marcature al tramonto della prima frazione di Tenkorang (malissimo DjiDji) e Rabbi che rendono vano il gol della speranza di Aramu nel finale sugli sviluppi di un calcio di punizione (determinante comunque una deviazione della difesa ospite). Livorno che prosegue nel suo trend non troppo positivo (una sola vittoria nelle ultime otto) dopo un avvio di campionato di ben altro tenore. Ravenna che invece conferma le ambizioni di promozione con una prestazione da big del torneo, eccezion fatta per gli ultimi scampoli di gara.

La cronaca

Lucarelli conferma ancora DjiDji al fianco di Veseli, con il trio Peralta – Gabbiani – Mawete alle spalle di Mancini. L’avvio di match è però segnato dal forcing dei ravennati, pericolosi dopo neanche due giri d’orologio con un’incornata di Esposito che chiama Martinez ad un ottimo intervento. Al 9’ è invece Tenkorang ancora sugli sviluppi di un corner a sprecare di testa dopo un’uscita a vuoto di Martinez da buona posizione. Al 20’ DjiDji perde un brutto pallone sulla trequarti (non sarà l’unico purtroppo), Casiraghi prova ad approfittarne ma non trova lo specchio con il destro. Gli uomini di Lucarelli provano a scuotersi ma faticano tremendamente a creare nitide occasioni da gol dalle parti di Venturi, gli ospiti proseguono nella gestione del possesso cercando varchi nella retroguardia labronica. Varchi che si aprono vistosamente al tramonto della prima frazione. Al 43’, da un disimpegno maldestro di DjiDji, Casiraghi si invola in contropiede e apparecchia per l’accorrente Tenkorang, freddo nel superare Martinez e depositare la sfera in rete a porta sguarnita. Nell’occasione gli amaranto perdono anche Martinez per infortunio, al suo posto entra Ciobanu, protagonista nello sfortunato raddoppio subito da Gabbiani e compagni in pieno recupero: sul destro di Rabbi, il portierino labronico non trattiene la sfera, Rabbi sigla il raddoppio da due passi.

Nella ripresa gli amaranto subiscono il contraccolpo per l’uno due subito al tramonto di prima frazione, la truppa di Mandorlini continua a gestire il possesso senza tuttavia affacciarsi con convinzione in area del Livorno. L’unica vera chance degna di nota in casa amaranto arriva al 68’, quando Mancini sfiora l’1-2 con due colpi di testa, il primo salvato sulla linea dalla difesa ospite, il secondo disinnescato da un gran intervento di Venturi. Lucarelli prova allora ad inserire maggior peso in attacco inserendo Malotti, Di Carmine e Aramu senza però ottenere un contributo tangibile. Solo nel finale il match si riaccende. Lo stesso Aramu calcia una punizione dalla destra, il suo mancino viene deviato da un difensore romagnolo che beffa Venturi sul primo palo. Gli amaranto credono allora nella rimonta in zona Cesarini ma il fortino ravennate resiste fino al triplice fischio.

Le pagelle

Martinez 6: Bene su Esposito in avvio, rischia grosso poco più tardi con un’uscita sul colpo di testa di Tenkorang. Costretto al ko per infortunio (dal 49’ Ciobanu 5.5: Ingresso complicato, male sulla respinta a cui nasce il raddoppio di Rabbi).

Mulazzi 5.5: Dalla sua parte il Ravenna sfonda per gran parte del primo tempo, fatica contenere la verve di Casiraghi. Meglio nella ripresa ma solo perchè gli ospiti si propongono con più discontinuità dalla metà campo in su.

Veseli 6: Il meno peggio là dietro, non commette errori gravi a differenza dei colleghi di reparto.

DjiDji 4.5: Rischia grosso già al 20’ quando innesca il contropiede di Casiraghi, combina la frittata con un disimpegno horror dal quale scaturisce il vantaggio di Tenkorang. Da lì in poi non si riprende più.

Rizza 5.5: Spinta pressoché assente sulla corsia di sinistra, prova a contenere le avanzate di Rabbi e compagni con alterne fortune.

Arrigoni 5: A ritmo lento, lentissimo in mezzo al campo. Non ha il passo dei dirimpettai ravennati che gli scappano via in svariate occasioni

Haas 5: Tante imprecisioni in fase di impostazione, non riesce a districarsi negli spazi (pochi) concessi in mediana. Fin qui un’esperienza tutt’altro che esaltante la sua in maglia amaranto

Peralta 5: Match da chi l’ha visto, si nasconde tra le maglie ravennate senza mai proporsi negli ultimi venti metri (dal 68’ Aramu 6: Suo il calcio di punizione dell’1-2, si guadagna la sufficienza)

Gabbiani 5.5: Lotta e sgomita come sempre ma non ha modo di uscire vincitore dai duelli contro i difensori di Mandorlini. Sostituito nel finale (dal 78’ Malagrida sv).

Mawete 5: Prova davvero anonima al ritorno da titolare dopo diverso tempo, quasi intimidito. Non termina la gara (dal 68’ Malotti 5.5: Combina poco anche lui nel finale)

Mancini 5: Si nota solo poco prima del cambio con un doppio colpo di testa sventato dalla difesa, per il resto totalmente disinnescato dai centrali ospiti (dal 68’ Di Carmine 5.5: Ingresso anonimo per l’ex Verona)

All. Lucarelli 5.5: La differenza tra una compagine in lotta per il salto di categoria e i suoi ragazzi si è palesata lungo tutti i novanta minuti. La reazione di nervi arriva troppo tardi per sperare in una rimonta, il ruolino di marcia balbettante del Livorno nelle ultime giornate inizia un po’ a preoccupare.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Martinez; Mulazzi, DjiDji, Veseli, Rizza; Arrigoni, Haas; Peralta (dal 68′ Aramu), Gabbiani (dal 78′ Malagrida), Mawete (dal 68′ Malotti); Mancini (dal 68′ Di Carmine). All. Lucarelli.

Ravenna (4-3-3): Venturi; Donati, Esposito, Zaro, Bani; Duca, Tenkorang, Lonardi; Da Pozzo, Rabbi, Casiraghi. All. Mandorlini.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. I sigilli di Tenkorang e Rabbi nella prima frazione condannano i labronici al ko all’Ardenza. Inutile il timbro allo scadere di Aramu 94' Giallo per Zaro, finale segnato dalla tensione da entrambe le parti 90' Saranno sei i minuti di recupero 89' GOL DEL LIVORNO! Calcio di punizione di Aramu, deviazione di un difensore ravennate che beffa Venturi. Si riapre il match al Picchi! 85' Steso Malagrida, punizione per gli amaranto che provano un assalto finale 78' Dentro Malagrida per Gabbiani 74' Giallo per Arrigoni che interrompe un contropiede ravennate 72' Ritmi bassi in questa fase, Lucarelli prova ad inserire maggior peso là davanti 68' Dentro Aramu, Di Carmine e Malotti per Peralta, Mancini e Mawete 66' DOPPIA CHANCE PER MANCINI! L’attaccante scuola Juve va vicino all’1-2 con due colpi di testa salvati prima dalla difesa romagnola e poi da un gran intervento di Venturi 59' Ravenna in pieno controllo delle operazioni, Livorno in difficoltà 56' Amaranto sfiduciati in questo avvio di ripresa, si fa sentire il doppio colpo subito al termine del primo tempo 46' Traversa di Gabbiani da buona posizione, il guardalinee segnala però l’offside dell’ex Cremonese Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Due sigilli sul finire di frazione di Tenkorang e Lonardi fissano lo 0-2 per i ravennati, amarano mai pericolosi dalle parti di Venturi 50' RADDOPPIO DEL RAVENNA! Clamoroso uno due degli ospiti, Lonardi trova lo 0-2 da due passi dopo una respinta difettosa di Ciobanu 45' Saranno due i minuti di recupero 45' GOL DEL RAVENNA! Errore in disimpegno di DjiDji, Casiraghi manda in porta Tenkorang che salta Martinez e tocca in rete. Ospiti in vantaggio allo scadere del primo tempo 43' Ultimi scampoli di primo tempo, provano a guadagnare metri gli uomini di Lucarelli in questo finale di frazione 40' Numero di Gabbiani che viene steso in area da Donati, proteste veementi in casa Livorno 35' Perde palla Gabbiani, sfuma la ripartenza amaranto 28' Haas si invola in contropiede, destro dal limite dell’area murato 23' Giallo per Tenkorang per una trattenuta plateale su Haas 20' Errore da matita blu di DjiDji, Casiraghi prova ad approfittarne ma non inquadra lo specchio da buona posizione 16' Gabbiani prova da fuori, destro deviato, libera la retroguardia ospite 9' Tenkorang stacca dagli sviluppi di un corner, Martinez esce fuori tempo ma il colpo di testa del mediano di Mandorlini termina a lato 8' Continua a premere il Ravenna, arretrano gli amaranto 2' SUBITO MARTINEZ! Colpo di testa di Esposito da corner, il portiere amaranto respinge con un ottimo riflesso Comincia il match al Picchi!

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