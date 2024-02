Us Livorno 1915 – Real Forte Querceta, 2-1. Terza vittoria consecutiva per gli amaranto

Terzo successo consecutivo per gli amaranto di mister Fossati, in vantaggio nella prima frazione con Rossetti e poi ripresi a venti dalla fine dal timbro di Heatley. Nel finale è di nuovo Tanasa a regalare i tre punti ai labronici con un colpo di testa in mischia. Bene gli autori dei gol, sotto tono Nardi, Savshak errore da matita blu

di Lorenzo Evola

Non c’è due senza tre. Gli uomini di Fossati superano di misura anche il Real Forte Querceta al Picchi e firmano il terzo successo consecutivo in campionato. Nella prima frazione esclusivamente a tinte amaranto è Rossetti a portare avanti i suoi con una bella girata di mancino (primo centro in maglia labronica). Nella ripresa Heatley pareggia i conti su assist di Pegollo ma è ancora Tanasa – come settimana scorsa ad Altopascio – a regalare i tre punti a Luci e compagni con un tocco vincente da due passi. Prestazione non del tutto convincente e continua quella di un Livorno che, però, a differenza di qualche settimana fa sembra credere davvero alla rincorsa alla Pianese, quest’oggi vincente a Ghiviborgo e ancora a +4 dal club di Esciua.

Sono gli uomini di Fossati a prendere in mano le redini già dai primi minuti. La prima occasione arriva dopo poco più di cinque giri d’orologio con Giordani, troppo timido però nel concludere a rete l’imbucata di Sabattini in area di rigore. È ancora Giordani intorno al quarto d’ora a rendersi pericoloso con un destro che muore al di sopra del montante, dopo un bello scambio con Camara. Preludio al gol del vantaggio, perché saranno ancora Camara e Giordani i protagonisti sulla destra, con il numero 77 che controlla il suggerimento del laterale labronico, servendo involontariamente Rossetti a centro area. Il centravanti arrivato durante il mercato di riparazione riceve in area e scarica un mancino imparabile per Gatti. Real Querceta praticamente non pervenuto dalle parti di Facchetti, mentre per gli uomini di Fossati avrebbero anche l’occasione per raddoppiare, ma la girata di Tanasa sugli sviluppi di un corner sfiora soltanto la traversa.

Nella seconda metà di gara, tuttavia, gli amaranto non si confermano sulla falsariga dei primi 45′ e si limitano a controllare il vantaggio di misura conquistato. Il Real Querceta allora alza via via il proprio baricentro e trova l’occasione per impegnare Facchetti con Pecchia, il cui destro viene disinnescato dall’ottimo intervento dello stesso Facchetti con i piedi. Gli uomini di Fossati cercano di scuotersi dal torpore e sfiorano il raddoppio con il bolide di Sabattini dalla distanza, sul quale fa buona guardia Gatti. Dopo neanche due minuti però i versiliesi trovano il pareggio con Heatley, bravo a farsi trovare pronto sul suggerimento di Pegollo (male Savshak nell’occasione) e a trafiggere Facchetti con un tocco da due passi. Tutto da rifare per gli amaranto, all’assalto nel finale alla ricerca del gol vittoria, un assalto che espone Giordani e compagni alle ripartenze dei dirimpettai neroblù. Proprio in una di queste ancora Pegollo avrebbe la chance per siglare il vantaggio ospite, ma il suo destro termina alto di poco oltre il montante. Nell’ultimo periodo gli episodi sembrano girare a favore degli amaranto e anche quest’oggi il trend viene confermato. Perché a cinque minuti dal 90′ è ancora una volta Tanasa a vestire i panni dell’eroe di giornata e a regalare i tre punti ai suoi con un tocco sotto da pochi passi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Le ultime sortite offensive, dettate dalla disperazione, dei versiliesi non cambiano il risultato finale. Le due facce del Livorno attuale testimoniano la presenza di certi limiti di base della rosa labronica difficilmente migliorabili nel giro di pochi mesi, ma la squadra di mister Fossati pare davvero aver acquisito una maggior fiducia nei propri mezzi. La vetta resta là, ad un tiro di schioppo, il tempo per raggiungerla, di certo, non manca. Inutile ribadire l’importanza dei prossimi, delicati, impegni.

Le pagelle:

Facchetti 6.5: Attento in uscita quando serve, risponde presente al destro velenoso di Pecchia nella ripresa.

Schiaroli 6: Non soffre granchè nella sua zona di competenza, tolto anzitempo da Fossati perché ammonito (dal 64’ Brenna 6: Al ritorno dall’infortunio, senza sbavature là dietro)

Tanasa 7: Proposto ancora da Fossati al centro della retroguardia, conferma sin da subito le ottime sensazioni di settimana scorsa. Di nuovo eroe di giornata quando sigla il vantaggio labronico nel finale con un colpo di testa che vale i tre punti.

Savshak 5: Non disputa neanche una brutta prova ma è imperdonabile il modo in cui si fa sfuggire Pegollo in occasione del pareggio versiliese. Da lì in poi va in evidente confusione.

Camara 6: Buon primo tempo quello della freccia amaranto. Da una sua combinazione con Giordani nasce infatti il gol di Rossetti, nella ripresa cala leggermente i giri del motore e viene sostituito da Fossati (dal 73’ Nizzoli sv)

Bellini 6: Moto perpetuo in mediana, tuttavia non è ancora tornato ai brillanti livelli pre squalifica. In mezzo al campo, comunque, il suo apporto non manca mai (dal 64’ Likaxhiu 6: Senza infamia e senza lode nel finale)

Sabattini 5.5: A marce ridotte in cabina di regia. Avrebbe finalmente la chance dal 1’ minuto ma non la sfrutta a dovere, anzi. L’unico highlight della sua partita è il destro da fuori area che impegna Facchetti. Fossati decide di toglierlo dalla mischia a venti dalla fine (dal 73’ Frati 6: Ci prova nel finale con il suo dolce mancino senza trovare particolari fortune)

Nardi 5.5: Non lo si nota quasi mai nell’arco dei novanta minuti. Nel finale si sacrifica in fase di copertura e nobilita in parte la sua prestazione ma si sono viste sue versioni decisamente migliori.

Carcani 6: Prova a proporsi sulla sinistra ma il meglio arriva soprattutto in fase difensiva. Potrebbe osare di più ma si limita a contenere, specie nella ripresa.

Giordani 6.5: Molto attivo nel primo tempo, partecipa al vantaggio firmato Rossetti con uno splendido controllo su suggerimento di Camara. Meno efficace nella seconda frazione ma resta comunque nel vivo del gioco amaranto.

Rossetti 6.5: Sblocca il match con una girata a centro area timbrando dunque il cartellino all’esordio dal 1’ in maglia amaranto. Dopo un buon primo tempo fatto di sponde, spunti e tanto movimento. Cala con il passare dei minuti fino alla sostituzione (dal 79’ Luis Henrique sv)

Fossati 6.5: La sua squadra dà continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane e resta in scia della Pianese. Anche oggi non è mancata la reazione al pareggio ospite, i suoi ragazzi non mollano fino al triplice fischio e questo deve per forza essergli riconosciuto. Certo resta ancora qualcosa su cui lavorare (ripresa senza dubbio non troppo esaltante), ma quanto meno il suo Livorno adesso è una creatura viva e consapevole dei propri mezzi.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-5-2): Facchetti; Schiaroli (dal 64′ Brenna), Tanasa, Savshak; Camara (dal 73′ Nizzoli), Bellini (dal 64′ Likaxhiu), Sabattini (dal 73′ Frati), Nardi, Carcani; Giordani, Rossetti (dal 79′ Luis Henrique).

Real Forte Querceta (3-5-2) : Gatti; Tognarelli, Meucci, Masi; Giubbolini, Avdillari, Pecchia, Gemmi, Giuliani; Pegollo, Flores Heatley.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Terzo successo consecutivo per gli amaranto di mister Fossati, in vantaggio nella prima frazione con Rossetti e poi ripresi a venti dalla fine dal timbro di Heatley. Nel finale è di nuovo Tanasa a regalare i tre punti ai labronici con un colpo di testa in mischia. 90' Saranno cinque i minuti di recupero 87' Pegollo prova subito a ristabilire la parità ma il suo destro termina al di sopra della traversa 84' GOOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO TANASA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione è Tanasa a raccogliere una sponda in area e a battere Gatti con un colpo di testa di misura 80' Pegollo scappa via ancora a Savshak e calcia dal limite dell’area, palla che sfiora la traversa di Facchetti 79' Dentro anche Luis Henrique per Rossetti 73' Dentro anche Nizzoli e Frati per Camara e Sabattini 72' Stacco di Rossetti, palla oltre la traversa 70' Camara ci prova al volo, conclusione sbilenca 68' GOL DEL REAL QUERCETA! Pegollo sfugge via a Savshak e centra per Heatley che non può sbagliare da due passi. Pareggio dei versiliesi 66' Missile dalla distanza di Sabattini, si distende e respinge Gatti 64' Doppio cambio per Fossati, dentro Likaxhiu e Brenna per Bellini e Schiaroli 61' Bellini riceve in area da Rossetti ma non trova il modo di concludere da ottima posizione 60' A terra Gemmi, sanitari in campo 58' Occasione per il Real Querceta. Pecchia riceve da Pegollo e calcia con il destro trovando la gran risposta di Facchetti 55' Ospiti che provano ad aumentare i giri del motore, si difendono con ordine gli uomini di Fossati 48' Pecchia scambia con Heatley e calcia. Palla in curva 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Picchi. Livorno in vantaggio grazie al primo gol in maglia amaranto di Rossetti. Ospiti mai pericolosi dalle parti di Facchetti 44' Ultimo scampoli di primo tempo, amaranto in pieno controllo delle operazioni 40' Girata di Tanasa, palla fuori di poco dallo specchio 36' Cross di Schiaroli, Giordani non inquadra lo specchio di testa 35' Numero di Carcani, punizione per il Livorno 28' Suggerimento di Carcani troppo lungo, la sfera si perde sul fondo 26' Giallo anche per Schiaroli a causa di una trattenuta su Pegollo 25' Ammonito Gemmi per un intervento in ritardo su Bellini 22' GOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO ROSSETTI! Giordani controlla un suggerimento profondo di Camara e serve involontariamente Rossetti, bravo a girarsi e a trafiggere Gatti con il mancino 20' Tiro cross di Carcani, palla in curva 18' Sponda area di Pegollo, Facchetti viene travolto in uscita, punizione per gli aamranto 16' Scambio tra Camara e Giordani, con quest’ultimo che tenta la conclusione da posizione defilata, palla oltre il montante 14' Stacco di Pegollo, blocca senza problemi Facchetti 12' Provano a spingere gli uomini di Fossati, soprattutto sull’out di destra sfruttando la solita verve di Camara 8' A terra Masi, gioco fermo 6' Scodellata di Sabattini per Giordani, il numero 77 tocca troppo morbidamente la sfera e vanifica una potenziale chance per i suoi 4' Steso Rossetti, punizione dalla trequarti per gli amaranto 2' Subito pericoloso il Real Querceta con Heatley che sfiora il palo con un bel colpo di testa Comincia il match al Picchi!

