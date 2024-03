Us Livorno 1915 – San Donato Tavarnelle 2-0. Curcio e Sabattini regalano i tre punti agli amaranto

Luci e compagni regolano la pratica San Donato grazie ai centri di Curcio (dal dischetto) e Sabattini in zona Cesarini. Match tutt'altro che semplice per gli uomini di Fossati, salvati a più riprese dalla poca freddezza sotto porta dei bianco blu di Brachi. Luci e Curcio i migliori, Tenkorang si riscatta nella seconda metà di gara, bocciato Giordani

di Lorenzo Evola

In un Picchi deserto gli amaranto di Fossati tornano ai tre punti dopo gli stop con Pianese e Gavorrano grazie ai timbri nella ripresa di Curcio (su rigore) e Sabattini nel finale. Gara di certo non esaltante quella dei labronici, imprecisi nella prima metà di gara e in sofferenza di fronte alla reazione degli ospiti una volta trovato il vantaggio intorno all’ora di gioco. Livorno che comunque, in attesa degli impegni di domani di Pianese e Follonica Gavorrano, si rilancia nelle zone nobili della classifica, sfruttando il mezzo passo falso del Grosseto, bloccato sul 3-3 in casa del Ghiviborgo.

Nel silenzio spettrale che regna sovrano al Picchi, sono gli amaranto a proporsi sin dai primi minuti e con maggior continuità nell’arco dei primi 45’. Tuttavia, come da alcune giornate a questa parte, è la sterilità offensiva a far da padrona in casa Livorno. Di Tanasa la prima nitida occasione da gol, intorno al quarto d’ora, con il difensore ex Rimini che non riesce a deviare in porta il suggerimento di Luci da pochi passi. Poco più tardi è lo stesso Luci a provarci dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta di Manzari. Il San Donato si affida alle ripartenze lasciando qualche spazio per gli uomini di Fossati, pericolosi ancora con Nardi (destro dalla trequarti che sfiora il palo) e Giordani, il quale cincischia troppo al momento del dunque favorendo il salvataggio in extremis di Calamai.

Nella ripresa Fossati decide di togliere Camara e Brenna per Sabattini e Savshak. Una soluzione che alla lunga darà i suoi frutti e, non a caso, intorno all’ora di gioco, arriva l’episodio che sblocca il match. Tenkorang riscatta una prova fin lì piuttosto opaca prima servendo Giordani che sprecherà davanti a Manzari e poi conquistando un calcio di rigore che Curcio tramuterà con freddezza nell’1-0. Come spesso accade però, trovato il vantaggio, gli amaranto si rilassano e rischiano in più occasioni sui guizzi di Neri (palo a Facchetti battuto ) e Barazzetta (salvataggio sulla linea di Carcani ed errore a pochi metri dalla porta), che graziano Luci e compagni, un po’ sfilacciati nell’ultimo quarto di gara. In pieno recupero, con i bianco blu sbilanciati in avanti gli uomini di Fossati chiudono la contesa grazie alla zampata di Sabattini, il quale non fallisce di fronte a Manzari su servizio di Menga. Al triplice fischio c’è gioia per i pochi presenti nel pomeriggio a porte chiuse del Picchi. Bene senz’altro per i tre punti, meno per una prestazione che rimanda a quel Livorno visto all’opera nelle uscite precedenti e che di certo non fa ben sperare. In attesa delle gare di domani di Pianese e Follonica, comunque, in un modo o nell’altro, gli amaranto restano ad un tiro di schioppo dalla vetta della graduatoria. Vietato arrendersi.

Le pagelle:

Facchetti 6: Praticamente mai chiamato in causa se non per qualche presa alta, ha poco da fare sulle occasioni concesse ai bianco blu

Brenna 6: Senza particolari sbavature nella prima frazione, Fossati decide di sostituirlo forse per evitare la doppia ammonizione (dal 46’ Savshak 5.5: Rischia grosso con un liscio che manda in porta Neri nel finale, per sua fortuna Luci sventa il contropiede dell’ex di turno).

Tanasa 6: Non trova fortuna in zona gol quando manca la zampata su assist di Luci sotto porta, per il resto si conferma solido e affidabile al centro della retroguardia.

Curcio 7: Nella prima frazione prova a farsi vedere con qualche cross dalla trequarti, glaciale invece nel calciare il rigore conquistato da Tenkorang intorno all’ora di gioco. Si esalta nel finale con un paio di chiusure e qualche sortita offensiva degna di nota.

Camara 5.5: Non un granchè nell’arco dei primi 45’, appare più timido del solito sulla destra dove non sfonda praticamente mai (dal 46’ Sabattini 6.5: Chiude la contesa con il tocco che fissa il risultato al secondo minuto di recupero)

Bellini 5.5: Si nota poco in fase offensiva, cerca di sopperire in copertura ma siamo ben lontani dagli standard del Bellini pre squalifica.

Luci 6.5: Uno dei migliori come spesso accade in casa amaranto, lotta su ogni pallone che gravita dalle sue parti con la verve di un ventenne. Inesauribile.

Nardi 6.5: Ci prova spesso e volentieri da fuori area senza trovare la stoccata vincente. Molto attivo anche nella ripresa, pur peccando talvolta di precisione.

Goffredi 5.5: Prestazione un po’ rinunciataria quella della giovane quota labronica, al solito poco presente negli ultimi venti metri. Non disdegna in fase difensiva ma a volte sembra mancargli la giusta convinzione (dal 60′ Menga 6: Suo l’assist per il raddoppio firmato Sabattini).

Giordani 5: Altra prestazione piuttosto incolore del numero 77 amaranto, poco partecipe nella manovra e troppo molle in occasione dell’assist di Tenkorang (dal 60’ Cori 6: Cerca di tenere su qualche pallone nel finale, ingresso certamente migliore rispetto a settimana scorsa).

Tenkorang 6: Un corpo estraneo per almeno 50’, poi si risveglia improvvisamente con l’assist di tacco per Giordani (che spreca) ed il rigore conquistato che poi Curcio tradurrà nell’1-0 (dal 73′ Carcani 6.5: Salva sulla linea il tiro di Barazzetta nel finale).

Fossati 6: Qualche scelta non troppo convincente (ancora Goffredi schierato dal 1’ad esempio), che la squadra paga nella prima frazione. Nei secondi 45’ passa a quattro dietro e riaggiusta le cose, ma non vanno trascurate alle tante, troppe palle gol concesse agli uomini di Brachi.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (3-5-2): Facchetti; Brenna (dal 46′ Savshak) Tanasa, Curcio; Camara (dal 46′ Sabattini), Bellini, Luci, Nardi, Goffredi (dal 60′ Menga); Giordani (dal 60′ Cori), Tenkorang (dal 73′ Carcani).

San Donato Tavarnelle (3-4-2-1): Manzari; Videtta, Chiti, Frosali; Sichi, Calamai, Marianelli, Belli; Bellini, Neri; Bocci.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli amaranto tornano ai tre punti grazie ai timbri di Curcio e Sabattini nella ripresa. 93' Espulso Frosali nel finale 92' GOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO SABATTINI! Menga riceve e serve sulla corsa Sabattini, bravo a battere Manzari con un destro morbido quanto preciso 90' Neri tocca per Barazzetta che fallisce il pareggio da pochi passi 87' Cori si divora il raddoppio sparando alto da ottima posizione 84' Curcio viene steso, punizione per il Livorno 80' Neri si invola in contropiede e viene steso da Luci, giallo per il capitano amaranto 76' Altro brivido per gli amaranto, stavolta è Carcani a salvare sulla riga la conclusione di Barazzetta 73' Dentro Carcani per Tenkorang 68' Neri riceve da Frosali e calcia con il destro colpendo il palo a Facchetti battuto. Occasionissima per gli ospiti 63' GOL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO CURCIO! Sinistro imparabile dagli undici metri quello del laterale brasiliano. Livorno in vantaggio 62' RIGORE PER IL LIVORNO! Marianelli stende Tenkorang in area, per l’arbitro non ci sono dubbi nell’indicare il dischetto 60' Dentro anche Menga e Cori per Goffredi e Giordani 56' Tenkorang serve di tacco Giordani a campo aperto ma il numero 77 amaranto sbaglia il controllo e frana addosso a Manzari in uscita 53' Nardi calcia da fuori, blocca senza patemi Manzari 49' Cross completamente sballato di Nardi, palla sul fondo 46' Doppio cambio per Fossati, dentro Sabattini e Savshak per Camara e Brenna Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto che provano a farsi vedere dalle parti di Manzari senza però trovare la stoccata vincente. 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Luci intercetta palla e serve Giordani che calcia a botta sicura, Calamai si immola e salva i suoi 40' Nardi riceve sulla trequarti e calcia, palla che sfiora il palo di Manzari 38' Errore di misura di Bellini, vanificata l’azione offensiva degli uomini di Fossati 35' A terra Belli, sanitari in campo 32' Ammonito Goffredi per simulazione 31' Cross di Curcio, Camara stacca da buona posizione ma spara alto oltre la traversa 28' Brenna in ritardo su Belli, giallo per il centrale amaranto 25' Camara serve Luci al limite, il capitano prova la conclusione che esce di un paio di metri dallo specchio della porta 21' Break di Brenna, corner per gli amaranto 18' Brenna ci prova da fuori area, conclusione sbilenca 16' Luci riceve il cross di Nardi e centra per Tanasa, il quale non riesce però a deviare in porta da due passi. 14' Steso Tenkorang in area, per l’arbitro non c’è nulla 11' Tanti errori in questo avvio di gara, gli uomini di Fossati non riescono a trovare varchi 6' Conclusione al volo di Bellini (San Donato), blocca Facchetti 4' Atterrato Giordani, punizione per gli amaranto 2' Destro dalla distanza di Giordani, palla in curva Comincia il match al Picchi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©