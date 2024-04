Us Livorno 1915 – Sangiovannese 1-0. Sabattini firma i tre punti agli amaranto

Grazie ad un colpo di testa del centrocampista ex Flaminia i labronici tornano a sorridere al Picchi. Prestazione tuttavia deficitaria quella degli uomini di Pascali, abulici e spenti per buona parte del match. Si salva l'autore del gol, male Rossetti e Giordani. Ingresso positivo di Frati

di Lorenzo Evola

All’ultimo tuffo. Un colpo di testa di Sabattini nel finale (91′) piega la resistenza della Sangiovannese al termine di una prova comunque a dir poco negativa degli amaranto di Pascali. Si interrompe il digiuno di vittorie per i labronici, adesso in piena corsa per mantenere un posto nei playoff in questo rush finale di campionato. In un Picchi semi deserto, la prima frazione scorre via all’insegna dei ritmi a dir poco blandi. Gli uomini di Pascali ci provano prima con Giordani (sinistro sbilenco da fuori area) e poi con una doppia chance per Rossetti, impreciso però sul suggerimento dalla sinistra di Curcio e poi troppo lento nel calciare all’altezza del dischetto su servizio di Giordani. Sangiovannese pericolosa solo con Pertica, il cui destro dalla distanza viene deviato in corner da una bella risposta di Albieri.

Il copione, come di consueto, non cambia nella seconda frazione. Gli amaranto provano ad affacciarsi in avanti senza troppa convinzione, i biancoazzurri si affidano alle ripartenze dei vari Nannini e Rotondo. Pascali prova a mischiare le carte in tavola inserendo Frati e Cori senza però riscuotere gli effetti sperati. Nel finale però l’ex tecnico della Juniores si gioca la carta Sabattini che si rivelerà vincente. Al 90’ infatti, su guizzo di Nardi, Frati calcia trovando la risposta di Timperanza, sulla respinta però arriva Sabattini che non può fallire da pochi passi. Per gli ospiti non c’è tempo di organizzare una reazione, gli amaranto tornano così ai tre punti, casuali quanto inutili in un finale di stagione che vede il club di Esciua ancora in lotta per un posto nella griglia dei playoff.

Le pagelle:

Albieri 6: Attento sul destro da fuori di Pertica nel primo tempo, per il resto mai chiamato in causa.

Camara 5: Spinge decisamente meno del solito dalla trequarti in su, sembra non averne più neanche lui in questo finale di stagione.

Schiaroli 5.5: Non soffre granchè in copertura, si rende protagonista però di alcuni vistosi errori in fase di impostazione (dal 82’ Vallini sv).

Ronchi 6: Coordina senza troppi patemi la difesa labronica, prova anche ad affacciarsi in avanti sui piazzati senza trovare fortuna

Curcio 5.5: Ci prova nei primi 45’ con qualche scorribanda sulla sinistra non sempre accompagnata dalla giusta precisione. Cala, non poco nella ripresa.

Bellini 5.5: Anche lui sottotono rispetto alla buona prova di Figline, prova a compensare con il suo solito dinamismo ma oggi non basta (dal 85’ Sabattini 7: Entra e risolve il match. Difficile chiedergli di più).

Tanasa 5.5: Torna in mediana dopo mesi passati al centro della retroguardia ed è uno dei responsabili dei ritmi balneari degli amaranto lungo tutto l’arco del match.

Nardi 6: Riscatta una prestazione opaca con il guizzo nel finale che porta al gol di Sabattini.

Giordani 5: Ci prova con un sinistro sbilenco nella prima frazione, per il resto un fantasma in campo fino al momento della sostituzione (dal 70’ Cori 5.5: Troppe imprecisioni nel finale).

Rossetti 5: Spara alto da buona posizione su assist di Curcio, poco più tardi cincischia troppo di fronte a Timperanza vanificando un’ottima chance. Freddezza cercasi (dal 58’ Frati 6.5: Un po’ di brio nel finale, protagonista in occasione del gol di Sabattini)

Marinai 5.5: All’esordio dal 1’ in maglia amaranto, la giovane quota offre una prova generosa ma insufficiente. Acerbo (dal 85’ Menga sv).

Pascali 5.5: Sabattini gli toglie le castagne dal fuoco, ma anche oggi è sceso in campo un Livorno senza mordente e ormai con la testa alla prossima stagione.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-3): Albieri; Camara, Schiaroli (dal 82′ Vallini), Ronchi, Curcio; Bellini (dal 85′ Sabattini), Tanasa, Nardi; Giordani (dal 70′ Cori), Rossetti (dal 58′ Frati), Marinai (dal 85′ Menga).

Sangiovannese (4-3-1-2): Timperanza; Pertica, Farini, Masetti, Gianassi; Senesi, Baldesi, Disegni; Cicarevic; Nannini, Rotondo.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Sabattini regala i tre punti agli amaranto nel finale 90' GOL DEL LIVORNO! Nardi sfonda sulla sinistra e serve Frati, il cui sinistro viene respinto da Timperanza sulla testa di Sabattini che insacca da due passi 85' Dentro anche Sabattini e Menga per Bellini e Marinai 82' Dentro anche Vallini per Schiaroli 80' Giallo anche per De Rienzo 75' Destro da fuori di Marinai, palla alta 73' A terra Ronchi, gioco fermo 70' Dentro Cori per Giordani 68' Destro da fuori di Bellini, respinge Timperanza 67' Aumentano i giri del motore gli amaranto, chiusa dietro la Sangiovannese 58' Dentro Frati per Rossetti 52' Trattenuto Camara, punizione per gli aamranto 48' Giallo per Senesi, in ritardo su Curcio 46' Nessun cambio all’intervallo Comincia la ripresa al Picchi! Termina uno scialbo primo tempo al Picchi. Un paio di occasioni di Rossetti e poco altro per gli amaranto, ospiti pericolosi con un destro da fuori area di Pertica 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Ultimi minuti di un primo tempo giocato a ritmi veramente bassi 39' Rossetti riceve in area da Giordani ma tentenna troppo al momento del dunque, si salva la retroguardia ospite 38' Baldesi dalla distanza, conclusione deviata in corner 34' Nardi ci prova da fuori, palla in curva 33' Giro palla piuttosto sterile degli amaranto, si chiude con ordine la Sangiovannese 27' Punizione di Curcio, risponde presente Timperanza che devia in corner 23' Nardi serve Rossetti che segna da pochi passi, il guardalinee segnala l’off side 21' Sinistro al volo di Rossetti da fuori area, blocca Timperanza 19' Atterrato Nardi, punizione per gli amaranto 17' Altro suggerimento di Curcio, Rossetti spara alle stelle da buona posizione 13' Destro dalla distanza di Pertica, Albieri si rifugia in corner 10' Sinistro di Giordani, palla larga 8' Fallo di Nardi, punizione per gli ospiti 4' Altro cross di Curcio, facile presa per Timperanza 2' Cross di Curcio per lo stacco di Marinai, palla alta L’arbitro fischia l’inizio!

