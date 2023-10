Us Livorno 1915 – Sansepolcro, 3-1. Amaranto in vetta alla classifica!

Basta un gran primo tempo a Luci e compagni per regolare la pratica Sansepolcro (in gol con Borgo). Migliore in campo un incontenibile Cesarini (al quarto centro in campionato), sugli scudi anche Cori e il capitano amaranto.

di Lorenzo Evola

Gli uomini di Favarin tornano a vincere al Picchi a distanza di mesi grazie ai timbri nella prima frazione di Cori, Luci e del solito Cesarini. Inutile il momentaneo pareggio ospite di Borgo sugli sviluppi di un corner, a testimonianza di una solidità difensiva ancora da trovare. Prestazione comunque autorevole quella degli amaranto, adesso in vetta alla classifica dopo quattro giornate di campionato.

Bastano a malapena dieci minuti agli uomini di Favarin per trovare il vantaggio. Nizzoli sfonda sulla destra e serve l’accorrente Cori, il quale ha tutto il tempo per controllare il pallone in area piccola e battere con un tocco di esterno un incolpevole Guerri. Il gol però non scoraggia gli aretini bravi a scuotersi con Ferri Marini, autore di un bel destro che costringe Albieri a concedere il calcio d’angolo. Dallo stesso corner è Borgo a trovare il pareggio con un’incornata da pochi passi. Tutto da rifare per Luci e compagni, ancora una volta tutt’altro che irreprensibili in fase difensiva. Dopo neanche due giri d’orologio è ancora Borgo a svettare sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpendo la traversa ad Albieri battuto. Dopo lo scampato pericolo gli amaranto si riversano in avanti e trovano di nuovo il vantaggio con l’uomo più inaspettato. È infatti capitan Luci – con un tiro cross dal limite dell’area che beffa Guerri – a riportare avanti i suoi con un gol che mancava dalla lontana stagione 2018/2019. Non passano neanche cinque minuti che Giordani serve in profondità Cesarini, freddo a siglare il tris con un tocco morbido di destro. Quarta marcatura in campionato per il mago, anche oggi il migliore in campo e giustamente premiato prima del fischio d’inizio come “Giocatore del mese” dal popolo labronico.

Un gol che abbatte un Sansepolcro incapace nella ripresa di allestire una vera e propria reazione, nonostante i tre cambi. Per il Livorno, dunque, una seconda frazione all’insegna del puro controllo del gioco, con alcuni lampi isolati di Bellini e Giordani, a caccia della gioia personale senza fortuna. Nel finale un po’ di preoccupazione per le condizioni del mago Cesarini, uscito zoppicante dal terreno di gioco, anche se non dovrebbe trattarsi di un guaio troppo grave. Al triplice fischio di Vailati, è festa per gli oltre 3000 mila accorsi all’Ardenza. Gli amaranto tornano a festeggiare di fronte ai propri tifosi, sfatando quel tabù del Picchi che durava dal lontano successo di febbraio scorso e si godono, almeno per una settimana, la vetta in solitaria della classifica.

Le pagelle:

Albieri 6: Incolpevole sul gol subito, non viene sollecitato per il resto dei 90’.

Nizzoli 6.5: Serve l’assist a Cori in occasione del vantaggio amaranto, attento in fase difensiva. Sempre più convincente sulla destra (dal 87’ Camara sv)

Ronchi 6: Non rischia granchè là dietro, eccezion fatta per le incursioni aeree di Borgo sui calci piazzati.

Brenna 6: Vedi sopra.

Brisciani 6.5: Prova tutto sommato positiva sulla sinistra, non fa mai mancare il proprio supporto alla manovra. Solido in copertura, passi in avanti rispetto alle prime timide prove (dal 80’ Kosiqi sv).

Nardi 6: Solita generosità al servizio della squadra, manca un po’ di concretezza negli ultimi metri ma, considerando anche la carta d’identità, le basi sono più che buone.

Luci 7: Il capitano condisce la solita gagliarda prestazione con un gol che mancava da tanto tempo in maglia amaranto.

Bellini 6.5: Trottola inesauribile in mezzo al campo, abbina quantità a qualità in entrambe le fasi. Sfiora il gol dalla distanza nella ripresa. Elemento fondamentale nello scacchiere labronico.

Cesarini 7.5: Votato come “Giocatore del mese”, il mago giustifica il premio con un primo tempo di assoluto livello tra giocate, spunti e il gol del 3-1. Non si risparmia neanche nella ripresa fino alla sostituzione. Fuori categoria (dal 79’ Bassini sv)

Giordani 6.5: Bene anche lui. Apparecchia per il gol di Cesarini a fine primo tempo, cerca la gloria personale nella seconda frazione senza riuscirci.

Cori 7: Sblocca il match intorno al decimo minuto di gioco sfruttando il suggerimento di Nizzoli, per il resto è ben coinvolto nei meccanismi di gioco di Favarin, tra sponde, tocchi di prima e presenza fisica. (dal 67’ Caponi 6: Si limita ad amministrare nella mezz’ora finale).

Favarin 6.5: Terza vittoria nelle prime quattro, con l’impressione che, una volta trovata una maggior stabilità difensiva, ci sarà davvero da divertirsi in casa amaranto. Per adesso si gode la vetta della classifica.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli (dal 87′ Camara), Ronchi, Brenna, Brisciani (dal 80′ Kosiqi); Bellini, Luci, Nardi; Cesarini (dal 79′ Bassini); Giordani, Cori (dal 67′ Caponi).

Sansepolcro (4-3-3): Guerri; Del Siena, Martinelli, Bologna, Borgo; Locchi, Gorini, Pauselli; Buzzi, Ferri Marini, Longo.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

