Us Livorno 1915 – Seravezza, 0-1. Altro ko al Picchi per gli amaranto

FOTO NOVI

Benedetti condanna Luci e compagni alla seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche. Albieri errore da matita blu, male anche Giordani, Cesarini e Frati. Si salva Bassini, Cori non incide a gara in corso

di Lorenzo Evola

Esame fallito. Gli uomini di Favarin cadono nel big match al Picchi per mano di un Seravezza corsaro grazie al gol di Benedetti nel primo tempo (errore madornale di Albieri). Secondo ko casalingo consecutivo per Luci e compagni, adesso scivolati al terzo posto, superati proprio dai ragazzi di Amoroso. Un passo indietro anche a livello di gioco per una squadra che da qualche settimana appare una lontana parente da quella ammirata ad inizio stagione. Servirà un cambio di passo, anche in vista dei prossimi, delicati, impegni contro Follonica e Pianese, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica.

È un Seravezza ben organizzato quello che si presenta al Picchi. Gli uomini di Favarin d’altro canto faticano a trovare spazi tra le maglie dei dirimpettai lucchesi, ed eccezion fatta per un paio di lampi isolati di Bellini (destro largo di centimetri su assist di Frati) e Cesarini (impreciso sotto porta dopo un ottimo break sulla trequarti), non riescono a creare particolari pericoli dalle parti di Lagomarsini. Il Seravezza prende dunque coraggio e dopo aver sfiorato il gol con un colpo di testa di Mannucci sugli sviluppi di un corner, trova il vantaggio a dieci minuti dalla fine della prima frazione con Benedetti. Il numero nove di Amoroso sfrutta l’errore grossolano in fase di disimpegno da parte di Albieri e trafigge lo stesso numero 12 amaranto con una conclusione imprendibile da fuori area.

Nella ripresa Favarin inserisce Cori e Nardi cercando di scuotere i suoi. Luci e compagni provano a reagire, ma di vere e proprie palle gol non c’è traccia, complice anche la giornata storta di Cesarini, Giordani e Frati, fumosi e imprecisi negli ultimi venti metri. Sono anzi del Seravezza le occasioni più importanti nella seconda frazione prima con il destro ravvicinato di Benedetti, sul quale si riscatta parzialmente Albieri, e poi con Camarlinghi, fermato solo dalla traversa dopo un ottimo break in contropiede. Il finale confusionario all’assalto della porta di Lagomarsini non porta all’isperato pareggio. Gli amaranto cadono ancora davanti ai propri tifosi dopo la debacle contro il Tau di due settimane fa. Inutile ribadire che, per poter realmente competere per la lotta al primo posto, servirà maggior continuità, soprattutto tra le mura amiche.

Le pagelle:

Albieri 5: Errore grave in occasione del gol di Benedetti, si riscatta sullo stesso numero nove nella ripresa.

Camara 5: Alterna buone cose a errori grossolani, ha il suo bel d’affare con un Camarlinghi particolarmente ispirato

Ronchi 6: Qualche problema sui calci piazzati, per il resto non fa danni in coppia con Bassini.

Bassini 6: Bene in marcatura, da rivedere in fase di possesso con diversi palloni gestiti non proprio al meglio

Brisciani 5.5: Assente in fase di spinta, là dietro la quota amaranto soffre non poco sulla sinistra.

Bellini 5.5: Parte bene, con intensità, ma si spegne come molti dei suoi compagni con il passare dei minuti. Tra i meno peggio comunque, come spesso succede (dal 73’ Mutton sv).

Luci 5.5: Ci mette l’anima come sempre, ma quest’oggi anche il capitano amaranto deve rincorrere là in mezzo.

Ferraro 5.5: Non commette grandi errori ma fatica enormemente ad entrare nel vivo del match. Favarin lo richiama in panchina prima dell’ora di gioco. (dal 56’ Nardi 5.5: Ingresso confusionario, tra palle perse ed errori di misura).

Cesarini 5: Delude il mago e, non a caso, tutta la manovra labronica ne risente. Lo si nota solo per un break nel primo tempo, passa il resto dei minuti più a protestare con l’arbitro che altro.

Frati 5: Tanti, troppi errori per il numero 18 amaranto, fumoso e mai brillante negli ultimi venti metri. (dal 56’ Cori 5.5: Non porta granchè alla causa amaranto nell’ultima mezz’ora).

Giordani 5: Non ripete la prodezza di settimana scorsa, finisce imbrigliato tra le maglie della difesa lucchese.

Favarin 5: L’involuzione a livello di gioco della sua squadra inizia ad essere preoccupante. La sterilità offensiva è ormai un dato di fatto e là davanti si affida esclusivamente alle giocate dei singoli che, al momento, stanno mancando. Serve una svolta al più presto, considerando anche i prossimi delicati impegni (Pianese su tutti).

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno 1915 (4-3-1-2): Albieri; Camara, Bassini, Ronchi, Brisciani; Bellini (dal 73′ Mutton), Luci, Ferraro (dal 56′ Nardi); Cesarini; Frati (dal 56′ Cori), Giordani.

Seravezza (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Granaiola, Bedini; Brugugnone, Putzolu, Camarlinghi; Benedetti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Decide il match il gol di Benedetti. Altro ko in casa per gli uomini di Favarin. 91' Acrobazia di Cori, palla fuori di poco 89' Clamorosa traversa di Camarlinghi che scappa a Bassini e incrocia con il destro. Il montante salva gli amaranto 83' Break di Loporcaro, si salva in qualche modo la retroguardia amaranto 79' Giallo anche per Bassini in questo finale 75' Cross di Nardi completamente sballato, non ci può arrivare Cesarini 73' Dentro anche Mutton per Bellini 68' Destro dalla distanza di Bedini, palla oltre il montante 65' Bendetti si ritrova solo davanti a Albieri e calcia, gran risposta dell’estremo difensore labronico 60' Gran filtrante di Giordani per Nardi in area, ma l’ex Primavera viola non riesce ad agganciare la sfera 59' Ammonito anche Ronchi, in ritardo su Benedetti 58' Cesarini tenta uno scambio con Giordani, palla troppo lunga 57' Cross di Luci dalla destra, non impatta bene Ronchi, palla sul fondo 55' Doppio cambio per Favarin, dentro Cori e Nardi al posto di Frati e Ferraro 50' Cross di Bellini, fa buona guardia Lagomarsini 46' Subito giallo per Bellini per una trattenuta sulla trequarti Comincia la ripresa al Picchi Termina il primo tempo al Picchi. Seravezza avanti grazie al gol di Benedetti, bravo a sfruttare l’errore in fase di rinvio di Albieri 45' Ultimi scampoli di un primo tempo di certo non entusiasmante per gli uomini di Favarin, incapaci di trovare spazi tra le maglie ospiti 42' Giordani tenta l’acrobazia, il guardalinee segnala il fuorigioco dell’attaccante amaranto 37' GOL DEL SERAVEZZA! Clamoroso errore di Albieri che rinvia addosso a Benedetti, bravo a trafiggerlo con un destro imparabile. Seravezza in vantaggio 34' Giallo per Ivani in seguito ad una trattenuta su Camara 31' Cross di Brisciani dalla sinistra, non ci arriva per poco Giordani 28' Seravezza vicina al vantaggio con Mannucci, bravo a rubare il tempo in area alla retroguardia amaranto. Il suo colpo di testa termina , però, di poco a lato 26' Ammonito Giordani per un intervento scorretto al limite dell’area 23' Numero di Cesarini che si libera di tre uomini e prova con il sinistro. Palla fuori di poco 19' Frati perde il tempo per concludere e serve Bellini che con il destro sfiora il secondo palo. Prima occasione per gli amaranto 18' Ronchi chiude su Benedetti, primo corner per il Seravezza 17' Bellini tenta l’incursione ma si trascina la sfera oltre la linea di fondo 13' Cesarini serve Frati, ma il numero 18 amaranto era in off side 10' Bel recupero di Luci su Camarlinghi lanciato in contropiede 6' Squadre ancora in fase di studio in questo avvio 4' Fallo di Luci, punizione da posizione interessante per gli ospiti 2' Steso Bellini, punizione per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

