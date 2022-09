Us Livorno 1915-Seravezza Pozzi 2-0. Vittoria netta degli amaranto all’esordio al Picchi

Nelle foto di FOTO NOVI le fasi salienti, i gol e le esultanze del match che ha visto protagonista l'US Livorno 1915 tra le mura amiche del Picchi. Successo pesante per un Livorno che raggiunge quota nove punti e si conferma nelle zone nobili della classifica

Decisive le reti di Lucarelli e Belli nella ripresa. Seconda vittoria consecutiva per gli amaranto, la prima di fronte ai propri tifosi. Ottime le prove di Fancelli, Russo e Neri. Determinante l'ingresso di Lo Faso, ko Luci per un infortunio alla caviglia

di Lorenzo Evola

Debutto bagnato ma fortunato per gli amaranto di Collacchioni (clicca qui per le interviste post-partita), che abbattono sotto la pioggia il Seravezza grazie ai gol di Lucarelli e Belli, dando continuità alla vittoria di domenica scorsa a Terranuova. Successo pesante per un Us Livorno che raggiunge quota nove punti e si conferma nelle zone nobili della classifica.

Un primo tempo, a dir la verità, avaro di emozioni con gli isolati lampi di Neri e Rodriguez a creare qualche grattacapo alla retroguardia ospite. Nota dolente l’infortunio, a metà della prima frazione, di capitan Luci (speriamo nulla di grave) costretto a lasciar spazio ad Lo Faso che si rivelerà, poi, determinate nell’esito del match. Poco da segnalare tra le file del Seravezza, pericoloso nel finale di tempo con Benedetti lanciato in campo aperto, il quale però non riesce a superare un sempre attento Fogli. Amaranto con ben altro piglio nella ripresa, grazie ad una maggior aggressività, e con Lo Faso e Neri in grado di creare superiorità numerica negli ultimi venti metri. Sarà proprio l’ex Palermo a pescare, verso l’ora di gioco, l’inserimento vincente di Lucarelli, che spara un sinistro imprendibile per Lagomarsini per poi correre ad esultare sotto la Nord. Da lì in poi – fatta eccezione per un autogol di Cretella annullato dal guardalinee – è solo ordinaria amministrazione per gli uomini di Collacchioni, in grado di trovare il raddoppio con Belli, dopo un ottimo spunto di Neri (positivo anche oggi), smorzando ogni tentativo di rimonta della squadra di Vangioni.

Le pagelle:

Fogli 6.5: Ancora una volta sicuro nelle uscite, anestetizza l’unica vera occasione del Seravezza opponendosi a Benedetti.

Fancelli 6.5; ormai una sicurezza come braccetto di destra, non si fa mai superare da Camarlinghi.

Russo 6.5; Leader di una retroguardia presso che perfetta anche oggi. Elemento fondamentale nello scacchiere di Collacchioni.

Karkalis 6; Senza infamia e senza lode sulla sinistra. Prestazione comunque attenta dietro, con qualche sortita anche nella metà campo ospite.

Pecchia 6; Meno straripante di altre occasioni ma sicuramente sufficiente largo a destra. (dal 60′ Bruno 6; Una mezz’ora di sostanza, aiuta Fancelli sulle rare incursioni di Camarlinghi).

Luci sv (dal 18′ Lo Faso 6.5; Ingresso decisivo per l’ex Palermo. Sguscia via in continuazione tra le maglie avversarie e serve l’assist al bacio per il gol di Lucarelli). (dal 70′ Giampà 6; Contribuisce ad alzare le barricate nel finale al fianco di Russo).

Cretella 6.5; Solita sicurezza a centrocampo, dove, seppur privato del fido compagno Luci, offre la solita prova di sostanza e qualità. In crescita di condizione.

Lucarelli 6.5; Un primo tempo non troppo preciso a cui fa seguito una ripresa decisamente più brillante. Il gol che sblocca la gara se lo ricorderà per sempre, così come la corsa sotto la Curva Nord.

Belli 6.5; Parte trequartista per poi retrocede in mediana dopo l’uscita di Luci. Leggermente impreciso ma non demorde al fianco di Cretella, segna il gol del raddoppio che mette la parola fine alla gara. (dal 85′ Maresca sv)

Neri 6.5; Altra prestazione positiva tra sacrificio, conclusioni e dribbling. Allo scadere ha ancora la forza di sfondare sulla destra per servire l’assist a Belli. Valore aggiunto.

Rodriguez 6.5; Prova più volte a segnare il classico gol dell’ex, senza riuscirci. Ma battaglia per novanta minuti e oggi basta così.

Collacchioni 6.5; Azzecca la mossa Lo Faso dopo l’infortunio di Luci, abbassando Belli accanto a Cretella. Si iniziano ad intravedere sprazzi di bel gioco, la sensazione è che una volta trovato l’assetto definitivo e recuperati gli infortunati, ci sarà da divertirsi. Altra vittoria ottenuta senza subire gol, cosa non di poco conto.

Livorno-Seravezza – Il tabellino

Livorno (3-4-1-2): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Pecchia(64′ Bruno), Luci (18′ Lo Faso, 75′ Giampà), Cretella, Lucarelli (79′ Apolloni); Belli (86′ Maresca); F. Neri, Rodriguez. A disposizione: Bettarini, Ivani, Bontempi, Vantaggiato. All. Collacchioni

Seravezza (4-3-3): Lagomarsini; Cavalli, Maccabruni, Sorbo (72′ Podestà), Bresciani (53′ Bedini); Putzolu, Granaiola, Vietina; Scottu, Benedetti, Camarlinghi. A disposizione: Sacchelli, Vignozzi, Simonelli, Belluomini, Maccabruni, Maffei, Monacizzo. All. Vangioni



Arbitro: Drigo di Portogruaro



Rete: 59′ Lucarelli, 86′ Belli



Note: angoli 2-5, ammonito Neri, recupero 3′ + 5′,

Spettatori: 2.924

L’arbitro fischia la fine! Altra vittoria per gli amaranto, che liquidano il Seravezza grazie alle reti di Belli e Lucarelli! 93' Ultimi instanti di partita, Livorno che attende solo il fischio finale per festeggiare la prima vittoria al Picchi 90' Saranno cinque i minuti di recupero 85' Goooollll del Livornoooo! Ha raddoppiato Belli! Neri sfonda sulla destra e tocca in mezzo per Belli, il quale fa partire una conclusione sporca che si infila all’angolino. 2-0 per gli amaranto 74' Annullato un gol al Seravezza, con Cretella che aveva toccato involontariamente nella propria porta 75' Altro cambio per Collacchioni che inserisce Apolloni per Lucarelli 73' Seravezza che inizia ad alzare il baricentro, si aprono spazi in contropiede per gli amaranto 66' Finisce la gara di un ottimo Lo Faso, al suo posto entra Giampà 63' Altro cambio per gli ospiti, Podestà sostituisce Sorbo 62' Bedini tenta la conclusione dal limite dell’area, palla larga di un paio di metri 60' Ammonito Neri dopo un fallo su Camarlinghi 57' Primo cambio nel Livorno, entra Bruno al posto di Pecchia 55' Goooooolllll del Livornoooo!! Ha segnato Lucarelli! Lo Faso pesca perfettamente Lucarelli il quale a tu per tu con Lagoomarsini non sbaglia. Amaranto in vantaggio 54' Rodriguez centra dalla destra, ma nessuno riesce ad approfittarne 53 Pioggia che adesso cade piovosa sul terreno di gioco 51' primo cambio per gli ospiti, entra Bedini al posto dell’ex Bresciani 49' Neri tenta la botta da fuori, palla fuori di poco. Amaranto decisamente più pimpanti in questo avvio di ripresa 46' Lo Faso subito pericoloso in avvio di ripresa, ma il sinistro viene murato dall’estremo difensore avversario Inizia la ripresa! Primo tempo con poche emozioni al Picchi. Amaranto pericolosi con i tentativi di Lo Faso e Rodriguez che però non impensieriscono più tanto Lagomarsini. Da segnalare l’infortunio di Luci, costretto al cambio dopo poco più di un quarto d’ora 47' Lo Faso sguscia tra le difesa avversaria e prova il tiro da posizione defilata, attento Lagomarsini 46' Occasione per la Seravezza con Benedetti che lanciato in profondità trova l’ottima risposta di Fogli 45' Rodriguez prova la girata in area, palla che esce di poco 42' Cretella dalla distanza, palla deviata in corner 40' Rodriguez steso in area di rigore, l’arbitro fa segno di proseguire 37' Pecchia scappa sulla destra e viene atterrato, punizione per gli amaranto 31' Lucarelli servito perfettamente da Cretella tenta il cross, la palla attraversa tutta l’area senza trovare alcuna deviazione versocla porta di Lagomarsini 26' Pioggia fitta sull’Armando Picchi, campo per ora in perfette condizioni 23' Lo Faso affonda sulla sinistra e tenta un tiro cross che sfiora la traversa 22' Neri punta la difesa avversaria e prova la conclusione, il destro però esce strozzato 19' Non ce la fa Luci, al suo posto entra Lo Faso 18' Partita bloccata in questi primi venti minuti, squadre ancora in fase di studio reciproco 15' Problemi anche per Luci, visibilmente zoppicante 13' A terra Camarlinghi, ex della partita, gioco interrotto 7' Botta di Rodriguez al limite dell’area, Lagomarsini si rifugia in angolo 5' Gioco ancora spezzettato in questo avvio 3' Neri steso a centrocampo, punizione per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

