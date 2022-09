Us Livorno 1915-Serravezza Pozzi. “Emozionati e carichi per l’esordio al Picchi”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno, durante la conferenza stampa di presentazione del match

Per il debutto stagionale di fronte ai propri tifosi, Collacchioni potrebbe riproporre la difesa a quattro vista nel primo tempo di Terranuova. Probabile chance dal 1' per Apolloni e Lo Faso, dalla panchina il recuperato Rodriguez. Ancora out Rossi, Giuliani e Torromino

di Lorenzo Evola

È giunta finalmente l’ora dell’esordio all’Armando Picchi per l’Us Livorno. Gli uomini di Collacchioni, reduci dal successo esterno ottenuto sul campo del Terranuova Traiana, ospiteranno domani (sabato 24 settembre ore 15) tra le mura amiche, il Serravezza Pozzi, nella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie D. Sono quattro i punti racimolati in queste primi tre turni dalla squadra guidata in panchina da Walter Vangioni, in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Ponsacco (1-2). Un avversario alla portata ma, sicuramente, da non sottovalutare per gli amaranto, vogliosi di dar continuità alla vittoria in terra aretina per mantenere un posto nelle parti nobili della classifica.

Riguardo alla formazione labronica, da segnalare il rientro in gruppo di Rodriguez, il quale ha smaltito il problema muscolare che lo ha costretto ai box in queste settimane. Collacchioni recupera dunque un elemento importante del suo parco attaccanti, da vedere se verrà impiegato dall’inizio o a gara in corso, ma sicuramente sarà della partita. Convocato anche Pecchia (non al massimo della condizione dopo il colpo rimediato la scorsa giornata), mentre restano out Rossi, Giuliani e il lungodegente Torromino. Davanti a Fogli, potrebbe rivedersi il 4-3-1-2 della prima mezz’ora a Terranuova, in tal caso spazio a Bruno e Karkalis sulle fasce, con Russo e Fancelli al centro della retroguardia. Verso la conferma Luci e Cretella a centrocampo, per l’altra maglia ballottaggio tra Apolloni e Maresca col primo favorito e pronto a tornare titolare anche in campionato. Sul fronte offensivo, toccherà ancora a Neri supportare il tandem composto da Vantaggiato e uno tra Lo Faso (in pole) e Rodriguez.

“Io e i ragazzi non vediamo l’ora di debuttare al Picchi e di fronte ai nostri tifosi, non nascondo che c’è tanta emozione ma dobbiamo essere bravi a trasformarla in quella carica positiva necessaria per affrontare queste partite – esordisce il mister amaranto Lorenzo Collacchioni nella consueta conferenza stampa di presentazione del match tenutasi nei locali del Magnozzi –. Andremo ad affrontare una squadra che può contare su giocatori di spessore per questa categoria, ma in settimana ho visto i ragazzi allenarsi con l’atteggiamento giusto e sono sicuro che lo dimostreranno anche domani. Col tempo sto vedendo una crescita costante a livello di consapevolezza e di mentalità, nonché di conoscenza del gruppo com’è normale che sia. Adesso posso dire che stiamo diventando una squadra sotto tutti i punti di vista. Non nascondo che ho qualche dubbio di formazione per domani, ma ciò è dovuto anche al fatto che in tanti sono riusciti a mettermi in difficoltà nelle scelte e questo è sicuramente un bene”.

A proposito dei singoli invece: “Recuperiamo Rodriguez, mentre sono ancora fuori Giuliani, Rossi e Torromino. Quest’ultimo ha avuto un infortunio in un punto un po’ delicato e abbiamo deciso di muoverci con prudenza, ma non dovrebbe, comunque, mancare molto al suo rientro. Pecchia si è allenato stamattina, non è al 100% ma è convocato ed è a disposizione. Rodriguez titolare? Ci sto pensando, si è riaggregato al gruppo in settimana dopo uno stop di due settimane, perciò dovrò considerare anche il minutaggio che potrà avere nelle gambe, è un dubbio che mi porterò fino alla fine. Lo Faso? Si sta inserendo sempre di più, ha bisogno sicuramente di giocare, potrebbe partire dal 1’ così come essere utile nell’ultima mezz’ora, vedremo”.

Probabile formazione (4-3-1-2): Fogli; Bruno, Fancelli, Russo, Karkalis; Apolloni, Luci, Cretella; Neri; Vantaggiato, Lo Faso.

