Us Livorno 1915 – Tau, 2-4. Debacle al Picchi, prima sconfitta amaranto

Foto Novi

Pomeriggio da dimenticare per Luci e compagni che cadono sotto i colpi di Andolfi (tripletta) e Biagioni. Male tutti, in particolare la coppia Ronchi - Brenna. Cesarini entra ma non dà la scossa, Bellini è l'unico a provarci

di Lorenzo Evola

Prima pesante sconfitta stagionale per gli uomini di Favarin. Al Picchi è il Tau a imporsi con un roboante 2-4, figlio dei timbri di Andolfi (tripletta) e Biagioni. Inutili i gol di Bellini (che dimezza momentaneamente lo svantaggio) e di Frati, su punizione, nel finale. Netto passo indietro per gli amaranto, sfilacciati tra i reparti e troppo vulnerabili in fase difensiva.

È un primo tempo piuttosto sonnolento quello visto al Picchi. Gli amaranto, ben più compassati del solito – complici anche le assenze di Giordani e Cesarini (in panchina) là davanti – non riescono a districarsi dalla ragnatela messa su dal Tau di Venturi e, infatti, di occasioni dalle parti di Di Biagio non ne arrivano, eccezion fatta per alcuni lampi isolati di Cori (vicino all’eurogol in acrobazia) e Ronchi (poco lucido in area piccola). A cinque minuti dalla fine sono allora gli ospiti a colpire con Andolfi, bravo ad anticipare Ronchi sul primo palo e battere con il destro un incolpevole Biagini. Gli uomini di Favarin prova la reazione immediata con Bellini, il quale spara tra le braccia di Di Biagio da ottima posizione.

La ripresa si apre con un Tau arrembante, capace di sfiorare il raddoppio in almeno tre o quattro occasioni (su tutte la traversa di Zini e l’incredibile errore da due passi di Antoni). Raddoppio che, non a caso, arriverà a venti dalla fine con Andolfi, bravo a trovare la doppietta personale con un sinistro imparabile per Biagini. Per gli amaranto è il solo Bellini a provare una reazione e a dimezzare lo svantaggio dopo pochi minuti con un destro a giro da fuori area. Neanche il tempo di festeggiare che il Tau trova il tris ancora con Andolfi che sfugge in contropiede alla (quest’oggi) disastrata retroguardia labronica. Nel finale gli uomini di Venturi arrotondano il risultato con Biagioni, autore di un destro al volo che si spegne sotto la traversa. Solo per i tabellini, la bella punizione di Frati nel recupero. Un ko inaspettato, che fa male, soprattutto davanti ai propri tifosi. Adesso servirà reagire per dimostrare di poter meritare le zone nobili della graduatoria.

Le pagelle:

Biagini 6: Non ha particolari colpe sui gol subiti, si supera sul colpo di testa di Zini.

Nizzoli 5: Impreciso al cross, in fase difensiva soffre eccessivamente, soprattutto nella ripresa

Ronchi 4.5: Si perde Andolfi in occasione del vantaggio ospite, nella ripresa naufraga come tutti i compagni

Brenna 5: Primo tempo senza troppi patemi, nei secondi 45’ la retroguardia amaranto fa acqua da tutte le parti.

Brisciani 5: Vedi sopra.

Bellini 6.5: Al di là del gol di pregevole fattura, è senza dubbio il migliore degli uomini di Favarin, tra spunti, incursioni e la solita grinta dal primo all’ultimo minuto.

Caponi 5: Cuce il gioco ad un ritmo troppo basso e la manovra labronica ne risente (dal 63’ Luci 5.5: Ingresso senza mordente per il capitano amaranto).

Palma 5: Lento e compassato in mediana, Favarin lo toglie poco prima dell’ora di gioco per cercare maggior peso là davanti (dal 55’ Cesarini 5.5: Neanche il mago risveglia i labronici, non è al meglio e si vede).

Nardi 5: Uno dei meno peggio nel deludente pomeriggio amaranto, ma non basta per arrivare alla sufficienza. (dal 77’ Bododuska sv).

Cori 5: Isolato al centro del reparto offensivo amaranto, non fa granchè per mettere in difficoltà la retroguardia ospite.

Mutton 5: Al rientro dal lungo stop, deve ritrovare la forma migliore. Inconcludente in fase offensiva (dal 68’ Frati 6: Si salva solo per il bel gol su punizione nel finale, per il resto nulla da segnalare).

Favarin 4.5: Primo (meritato) stop stagionale. Quest’oggi ci capisce poco di fronte ad un Tau ben messo in campo. Dopo uno scialbo primo tempo i suoi scompaiono dal campo nella ripresa. La fase difensiva continua a essere il vero tallone d’Achille della sua squadra.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-3): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Caponi (dal 63′ Luci), Palma (dal 55′ Cesarini); Nardi (dal 77′ Boroduska), Cori, Mutton (dal 67′ Frati).

Tau (4-3-3): Di Biagio; Zini, Biagioni, Alessio, Antoni; Lombardo, Perillo, Bruzzo; Capparella, Malva, Andolfi.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

92' GOL DEL LIVORNO! Gran punizione di Frati, non può nulla Di Biagio 91' Rosso per Antoni, Tau in inferiorità numerica in questo finale 89' Giro palla del Tau, amaranto in confusione totale 82' TAU ANCORA A SEGNO! Altro gol del Tau, stavolta è Biagioni a trovare la gioia personale con destro al volo all’altezza del dischetto 79' Giallo anche per Luci 77' Dentro anche Boroduska per Nardi 70' GOL DEL TAU! Neanche il tempo di esultare per gli uomini di Favarin che Andolfi sfrutta una dormita della retroguardia amaranto per siglare la tripletta personale con uno scavetto che beffa Biagini 69' GOL DEL LIVORNOO! Bellini accorcia le distanze con un destro a giro dai venti metri. 69' RADDOPPIO DEL TAU! Doppietta di Andolfi, autore di un sinistro chirurgico che si insacca sotto la traversa, imparabile per Biagini 66' Dentro Frati per Mutton 63' Dentro Luci al posto di Caponi 60' Clamorosa occasione sciupata da Antoni che calcia incredibilmente fuori da pochi passi dopo un bel contropiede condotto da Capparella 56' Incrocio dei pali di Capparella che sfiora l’eurogol con un mancino da fuori area 54' Arriva il momento del mago: dentro Cesarini per Palma 49' Break di Bellini, calcio d’angolo per gli amaranto 47' Miracolo di Biagini sul colpo di testa a botta sicura di Zini 46' Nessun cambio all’intervallo Comincia la ripresa al Picchi Finisce il primo tempo al Picchi. Tau avanti grazie al timbro di Andolfi, amaranto sterili in fase offensiva. 46' Giallo per Lombardo, falloso su Cori 45' Ci sarà un minuto di recupero 41' GOL DEL TAU! Cross dalla destra, Andolfi anticipa Ronchi e batte Biagini da pochi passi. Tau in vantaggio 38' Capparella si accentra e calcia, blocca in due tempi Biagini 33' A terra Ronchi e Andolfi, gioco interrotto 30' Proiezione offensiva di Ronchi il quale si fa ipnotizzare da Di Biagio al momento del dunque 29' Malva spara dai venti metri, palla in curva 24' Fallo di Bellini al limite dell’area, punizione da posizione pericolosa per il Tau 21' Palma viene steso, punizione per gli amaranto 19' Cross dalla destra di Caponi, torsione aerea di Cori che sfiora la porta difesa da Di Biagio. Primo squillo degli uomini di Favarin 17' Cori riceve in area e si gira, mura la difesa ospite 13' Destro velleitario di Nardi, blocca senza problemi Di Biagio 11' Possesso sterile del Tau, attendono gli amaranto 7' Cross dalla trequarti, fa buona guardia Biagini 3' Fallo di Mutton, punizione per il Tau 2' Subito pericolosi gli amaranto, cross di Bellini, si salva in qualche modo la retroguardia ospite L’arbitro fischia l’inizio!

