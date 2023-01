Us Livorno 1915-Terranuova Traiana 2-0. Vittoria amaranto con la doppietta di Lucatti

L'esultanza di Lucatti, autore di una doppietta (FOTO NOVI)

Vittoria netta per gli amaranto (la prima nel 2023), propositivi e mai in difficoltà contro il fanalino di coda Terranuova. Migliore in campo Lucatti, bene anche Giuliani, Bamba e Fancelli

di Lorenzo Evola

È un Livorno che vince e, finalmente, convince, quello visto contro il Terranuova Traiana. Termina 2-0 il match al Picchi, con un gol per tempo di Lucatti (al quarto centro stagionale), oltre a svariate occasioni non sfruttate dagli uomini di Esposito, che avrebbero potuto arrotondare ulteriormente il risultato (clicca sull’icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare la fotogallery).

Ma, considerando il periodo tutt’altro che felice in casa labronica, i tre punti contavano più di ogni altra cosa. Da vedere adesso se la squadra riuscirà a trovare quella continuità necessaria per agguantare un posto nei playoff.

Pronti via e gli amaranto trovano subito il vantaggio. Giuliani sforna dalla sinistra un cross al bacio che trova la testa di Lucatti, bravo a liberarsi a centro area e battere un’incolpevole Scarpelli. Terranuova che accusa il colpo, con gli uomini di Esposito che provano a raddoppiare ma né Neri (poco cattivo a pochi passi dalla porta) né Bamba (sfortunato in occasione del palo su assist di uno scatenato Giuliani) riescono a trovare la stoccata vincente. Ospiti che si affacciano dalle parti del nuovo arrviato Bagheria solo nel finale con una conclusione deviata di Benucci che muore a pochi centimetri dal palo.

Raddoppio che arriva ad inizio ripresa sempre grazie a Lucatti – ben servito nel corridoio da El Bakthaoui – freddo nel battere con il sinistro Scarpelli in uscita. Gara in discesa per Luci e compagni, con i biancorossi di Calori che provano a lanciarsi in avanti per riaprire il match senza creare tuttavia particolari grattacapi al pacchetto arretrato labronico, lasciando ampi spazi in contropiede agli amaranto. Ci provano i vari Bamba, El Baktahoui e i neo entrati Bruzzo e Belli, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. Serviva ripartire per lasciarsi alle spalle un periodo complicato. E per oggi va bene così. I playoff, nonostante tutto, restano ad un tiro di schioppo.

Le pagelle:

Bagheria 6: Praticamente inoperoso per tutti i novanta minuti. Esordio tranquillo per il nuovo portiere amaranto.

Lorenzoni 6: Prova ordinata sulla desta, dove bada più a contenere che a proporsi in avanti. Sufficiente (dal 72’ Zanolla 6: Bene nel finale sulla destra).

Fancelli 6.5: Controlla bene in coppia prima con Benassi e poi con Russo. Provvidenziale con un paio di recuperi nel finale.

Benassi 6: Non rischia niente fino a quando resta in campo, costretto al forfait per un guaio muscolare poco prima dell’intervallo (dal 42’ Russo 6: Attento sulle rare sortite offensive dei biancorossi)

Giuliani 7: Una furia sulla sinistra nel primo tempo. Serve Lucatti per il vantaggio dopo pochi minuti, ci riprova alla mezz’ora con un assist al bacio per Bamba che però colpisce il palo. Propositivo anche nella ripresa.

Luci 6: Solita lotta in mezzo al campo per il capitano, oggi ben coadiuvato da Greselin, non è chiamato agli straordinari (dal 92’ G. Neri sv)

Greselin 6.5: Decisamente meglio rispetto alle ultime uscire, accanto a Luci in mediana appare nel suo ruolo naturale (dal 72’ Belli 6: Prova a chiuderla nel finale senza riuscirci).

Bamba 6.5: Tanta vivacità sulla destra per l’ex Primavera della Roma. Qualche errore di precisione non macchia una prova convincente. Sfortunato in occasione del palo.

El Bakthaoui 6: Primo tempo abbastanza anonimo, prova a riscattarsi nella ripresa ma non trova il primo gol in maglia amaranto. Manda in porta Lucatti per il 2-0.

Neri 6.5: Spreca una ghiotta occasione intorno al quarto d’ora, colpendo da pochi passi Scarpelli, (dal 69’ Bruzzo 6: Scarpelli gli dice di no su un colpo di testa a botta sicura).

Lucatti 7.5: Sblocca il match dopo pochi giri d’orologio con un’incornata che non lascia scampo a Scarpelli. Sigla il raddoppio ad inizio ripresa. Doppietta fondamentale per lui e per la squadra. Man of the match.

Esposito 6: Per la prima volta sotto la sua gestione i suoi offrono una prova convincente durante tutti i novanta minuti. Salva la panchina con una vittoria scaccia crisi, aspettando test sicuramente più probanti di un Terranuova che non ha mai impensierito la sua retroguardia.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-2-3-1): Bagheria; Lorenzoni (dal 72′ Zanolla), Fancelli, Benassi (dal 42′ Russo), Giuliani; Luci (dal 92′ G. Neri), Greselin (dal 72′ Belli); Bamba, El Bakthaoui, F. Neri (dal 69′ Bruzzo); Lucatti.

Terranuova Traina (4-4-2): Scarpelli; Bega, Farini, Artini, Petrioli; Benucci (dal 90′ Mazzeschi), Cioce, Dema, Gautieri; Sacconi, Meucci (dal 63′ Schinnea).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Finisce il match al Picchi. Decide la doppietta di Lucatti, che regala i tre punti ai suoi con un gol per tempo 94' Giallo per Bega, in ritardo su Bamba 92' Dentro anche G. Neri per Luci 90' Saranno quattro i minuti di recupero 86' Si aprono gli spazi in questo finale di gara, provano a chiuderla definitivamente gli amaranto 83' Missile dalla distanza di Belli alto di poco 80' Fase confusionaria del match, tanti errori da entrambe le parti 75' Zanolla centra per Bruzzo che a botta sicura trova la risposta di Scarpelli 73' Colpo di testa di Ceppodomo che colpisce il palo esterno da pochi passi 71' Dentro anche Zanolla e Belli per Lorenzoni e Greselin 69' Dentro Bruzzo per Neri per gli amaranto 67' Giallo anche per Luci che trattiene Benucci 65' Spaccata di Benucci, palla di poco a lato 62' Cambio per gli ospiti, dentro Schinnea al posto di Meucci 59' Bamba steso sulla trequarti, punizione per gli amaranto 56' El Bakthaoui ci prova da fuori, palla larga di un paio di metri 54' GOOOOL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO ANCORA LUCATTI! El Bakthaoui serve in profondità Lucatti che non sbaglia davanti a Scarpelli. 51' Neri lotta e guadagna una rimessa 49' Ammonito Greselin per un tocco di mano Comincia la ripresa! Termina il pirmo tempo al Picchi. Amaranto in vantaggio grazie al colpo di testa di Lucatti. Gli uomini di Esposito sfiorano il raddoppio con Neri e Bamba, ospiti pericolosi solo nel finale con Benucci 45' Assegnato un minuto di recupero 42' Problemi per Benassi, al suo posto dentro Russo 40' Numero di Neri che costringe Dema a spendere il giallo 38' Benucci entra in area e calcia con il mancino, una deviazione salva Bagheria 37' Neri dai venti metri, la sfera sorvola abbondantemente la traversa 35' Primo squillo del Terranuova con Gautieri che trova la risposta di Bagheria 33' Bamba sfonda a destra ma non riesce a servire Neri in area 29' Altro traversone di Giuliani, Bamba anticipa tutti di testa ma trova solo il palo a Scarpelli battuto 28' Ancora Giuliani per Lucatti, ma l’ariete amaranto stavolta non riesce a trovare lo specchio 26' El Bakthaoui tenta la botta col destro, palla sopra il montante 24' Greselin ci prova ancora, palla a lato 23' Ammonito Sacconi, reo di aver steso Neri lanciato in porta 22' Greselin da fuori, palla in curva 21' Cross di Lorenzoni, palla deviata in corner 18' Lorenzoni prova il suggerimento per Bamba, palla troppo lunga 16' El Bakthaoui sciupa un contropiede invitante servendo in ritardo Bamba 14' Fallo di Luci, punizione da posizione interessante per gli ospiti 11' Clamorosa occasione fallita da Neri a pochi passi dalla porta 9' Steso Bamba, altra punizione per gli uomini di Esposito 8' Amaranto subito avanti in questo avvio di gara 4' GOOOOLLL DEL LIVORNO!! HA SEGNATO LUCATTI!! Cross dalla sinistra di Giuliani, incornata vincente a centro area di Lucatti che batte Scarpelli. Amaranto in vantaggio 3' Atterrato Luci, punizione per gli amaranto sulla trequarti L’arbitro fischia l’inizio!

