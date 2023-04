Us Livorno 1915 – Trestina, 1-1. Altro deludente pareggio per gli amaranto

Ennesima prova incolore per gli uomini di Collacchioni, in vantaggio con Giuliani nel primo tempo e ripresi poi dal gol del pareggio di Ferri Marini. Male l'attacco, si salvano Luci, Giuliani e Lorenzoni

di Lorenzo Evola

Niente da fare. Appuntamento con i tre punti ancora una volta rimandato per gli amaranto, bloccati sull’1-1 dalla Trestina al Picchi. Al gol di Giuliani nella prima frazione risponde il mancino di Ferri Marini nella ripresa. Un pareggio inutile per Luci e compagni, in pianta stabile al quinto in merito ai passi falsi delle inseguitrici ma senza vittoria da oltre due mesi.

Avvio di gara decisamente pimpante per gli uomini di Collacchioni, vicini al vantaggio prima con Giampà (rasoterra fuori di poco) e poco dopo con Lo Faso il quale impegna Casillo con una conclusione da distanza ravvicinata. Con il passare dei minuti è però la Trestina a prendere in mano il pallino del gioco e a sfiorare il gol con Di Nolfo, il cui destro si stampa sul montante difeso da Bagheria. Al tramonto della prima frazione, tuttavia, arriva la possibile svolta del match. Su un cross ben calibrato di Greselin è, infatti Giuliani a svettare sul secondo palo per battere Casillo con un colpo di testa da pochi passi.

Livorno dunque in vantaggio all’intervallo ma nella ripresa succede di tutto. Dopo una grande occasione sciupata da Lo Faso intorno all’ora di gioco, è Longo a conquistarsi un rigore di pura astuzia. Dal dischetto si presenta lo stesso numero undici che però si fa ipnotizzare da Castillo, bravo ad indovinare l’angolo e respingere la conclusione dell’attaccante labronico. Come recita la dura legge del “gol sbagliato, gol subito” non passano neanche cinque minuti che la Trestina riacciuffa il pareggio con un sinistro a fin di palo di Ferri Marini che raccoglie il suggerimento di Belli e non lascia scampo ad un’incolpevole Bagheria. Collacchioni prova a mischiare le carte nel finale inserendo Bamba, Lucatti ed El Bakthaoui ma i suoi non ne hanno più, e il risultato non cambia fino al triplice fischio. Un pareggio che serve a poco per un Livorno che prolunga a sette le partite senza vittoria. La corsa ai playoff per la squadra del neo patron Esciua (presente allo stadio), prosegue tra pochi alti e tanti, troppi bassi.

Le pagelle:

Bagheria 6: Poco sollecitato nel corso dei novanta minuti, esente da colpe in occasione del gol subito.

Fancelli 6: Torna titolare dopo l’infortunio e si dimostra come sempre affidabile nel terzetto arretrato.

Benassi 6: Partita senza grossi patemi per l’esperto centrale labronico (dal 78’ Pecchia sv).

Giampà 6 : Sfiora il gol in avvio con il mancino, là dietro non corre particolari rischi.

Lorenzoni 6: Prova tutto sommato positiva sulla destra. Serve splendidamente Lo Faso dopo una scorribanda ma l’ex Palermo spreca tutto (dal 66’ Belli 5.5: Ingresso senza troppo mordente per il classe 03’).

Luci 6: Solita prestazione commovente per il capitano, ultimo a mollare anche quest’oggi. Festeggia il record di presenze, entrando ancor di più nella storia amaranto.

Greselin 5.5: Fatica non poco in mediana, si riscatta parzialmente contro il cross al bacio per il gol di Giuliani.

Giuliani 6.5: Più impreciso del solito per buona parte della prima frazione, ha il merito di sbloccare il match con un colpo di testa che non lascia scampo a Casillo. Prova a spingere senza grandi risultati nella ripresa.

Bruzzo 5.5: Non è ancora al 100% e si vede, si nota poco in entrambe le fasi (dal 66’ Bamba 5.5: Non porta granché nel finale)

Lo Faso 5.5: Pericoloso in avvio con un destro che impegna Casillo, cala con il passare dei minuti pur restando nel vivo del gioco. Cestina il 2-0 calciando alle stelle dopo un ottimo sugerimento di Lorenzoni. (dal 72’ Lucatti sv)

Longo 4.5 : Evanescente. Non riesce a divincolarsi dalla marcatura bianconera se non in occasione del rigore prima conquistato e poi fallito (dal 66’ El Baktahoui 5: Contributo quasi dannoso quello del marocchino nell’ultima mezz’ora)

Collacchioni 5: Serviva una vittoria per riaccendere un po’ di entusiasmo e consolidare il quinto posto. Al Picchi si presenta invece la solita versione scialba di una squadra incapace di chiudere i giochi una volta in vantaggio, come spesso capita da inizio stagione. Ancora senza i tre punti dal suo ritorno sulla panchina labronica.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno 1915 (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi (dal 78′ Pecchia), Giampà; Lorenzoni (dal 66′ Belli), Greselin, Luci, Giuliani; Bruzzo (dal 66′ Bamba), Lo Faso (dal 72′ Lucatti); Longo (dal 66′ El Bakthaoui)

Trestina (3-4-1-2): Casillo; Della Spoletina, Cenerini, Grea; Lorenzini, Brevi, Ceccuzzi (dal 51′ Barbarossa), Bologna; Di Nolfo; Belli, Ferri Marini

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Finisce il match al Picchi. Ennesimo pareggio per gli uomini di Collacchioni, in vantaggio con Giuliani nel primo tempo e poi ripresi da Ferri Marini nel secondo tempo 92' Amaranto all’assalto in questi ultimi scampoli di gara 90' Saranno cinque i minuti di recupero 83' Greselin calcia su punizione, palla alta sopra la traversa 79' Ultimi dieci minuti di gioco, amaranto a caccia del vantaggio dopo il pareggio dei bianconeri 78' Dentro anche Pecchia al posto di Benassi in questo finale 71' Altro cambio per Collacchioni, dentro Lucatti per Lo Faso 69' GOL DELLA TRESTINA. Belli serve Ferri Marini che incrocia perfettamente con il sinistro. Pareggio degli umbri a venti dalla fine 66' Dentro Bamba, Belli e El Bakthaoui al posto di Longo, Lorenzoni e Bruzzo 63' LONGO SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! Casillo indovina l’angolo e respinge il penalty del numero undici amaranto 62' CALCIO DI RIGORE PER IL LIVORNO! Longo viene steso in area piccola, l’arbitro indica il dischetto 57' Break di Lorenzoni, la palla arriva a Lo Faso che spara in curva da ottima posizione 55' Giallo per Benassi, falloso al limite dell’area 53' Errore di Fancelli, corner per gli umbri 51' Primo cambio per gli ospiti, dentro Barbarossa per Ceccuzzi 47' Lo Faso si fa spazio in area ma il suo destro viene murato dalla difesa ospite 46' Comincia il secondo tempo! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto in vantaggio grazie al colpo di testa di Giuliani allo scadere della prima frazione 45' Un minuto di recupero 41' GOOOOLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO GIULIANI! Cross dalla destra di Greselin, svetta Giuliani sul secondo palo, battendo Casillo da pochi passi. Amaranto in vantaggio 36' Intervento in ritardo di Ferri Marini su Luci, giallo per lui 32' Ritmi più bassi in questa seconda metà di prima frazione, gli amaranto non trovano varchi negli ultimi venti metri 27' Fallo di Giampà, punizione dalla trequarti per i bianconeri 25' Ammonito Ceccuzzi, reo di aver trattenuto Greselin a centrocampo 22' Bolide dalla distanza di Lo Faso, palla fuori di poco 19' Filtrante di Luci, rischia l’autogol la retroguardia bianconera nel tentativo di fermare Giuliani 17' Lo Faso tenta il dribbling ma si trascina la palla fuori, nulla di fatto per gli amaranto 13' Lorenzoni steso, punizione per gli amaranto 10' Palo della Trestina! Di Nolfo sterza in area e calcia, la palla si schianta sul montante 8' Giuliani sfonda a sinistra e crossa, si salva in qualche modo la retroguardia ospite 6' Lo Faso riceve da Giuliani e calcia, si rifugia in corner Casillo 3' Sinistro di Giampà, la palla termina di poco a lato 2' Cross dalla destra di Giampà, sfiora la sfera Bruzzo a pochi passi dalla porta. Subito in avanti gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi: