Us Livorno – Arezzo 2-1. Tripudio amaranto al Picchi!
Dionisi e Noce regalano i tre punti agli amaranto nel derby contro la capolista. Nel finale il rigore di Pattarello rende meno amara la sconfitta per la formazione di Bucchi, mai davvero in partita e imbrigliata dai ragazzi di Venturato. Mvp i due marcatori, bene anche Baldi, Peralta e Antoni. Ma è tutta la squadra labronica a convincere
Un Livorno da applausi. Gli amaranto si aggiudicano il derby contro la formazione di Bucchi al termine della miglior prestazione stagionale. Al Picchi decidono i timbri di Dionisi (sul finale di primo tempo) e Noce (zuccata su assist di Mawete), solo per i tabellini il rigore nel finale di Patterello (concesso dopo il tocco di mano di Bonassi) che fissa il risultato finale battendo un ottimo Seghetti. Gli uomini di Venturato confermano i progressi messi in mostra nelle ultime uscite e si rilanciano in classifica, risollevandosi – per quanto momentaneamente – dalla zona playout. Adesso si può davvero dire; il vento in casa Livorno è finalmente cambiato. A breve il report e le pagelle del match.
Le formazioni ufficiali:
Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni; Biondi (dal 70′ Odjer), Hamlili, Marchesi(dal 84′ Bonassi); Peralta (dal 84′ Panaioli); Dionisi (dal 70′ Cioffi), Di Carmine. All. Venturato
Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito; Mawuli, Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavarnelli. All. Bucchi.
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
100'
GOL DELL’AREZZO! Non sbaglia Pattarello, non può nulla Seghetti
98'
Rigore per l’Arezzo! fallo di mano di Bonassi in area, l’arbitro indica il dischetto
97'
Seghetti dice di no a Pattarello sul primo palo
90'
Ci saranno otto minuti di recupero
89'
Destro di Righetti, si distende Seghetti
84'
Dentro Panaioli e Bonassi per Peralta e Marchesi
81'
Affondo di Cioffi sulla sinistra, anticipato Di Carmine al momento del dunque
75'
Alza il baricentro la formazione aretina, contengono bene gli amaranto
70'
Fuori Dionisi e Biondi per Cioffi e Odjer
68'
Salvataggio di Baldi sulla linea sul colpo di testa di Tito, pericolosi gli ospiti
60'
GOL DEL LIVORNOOOOO! HA RADDOPPIATO NOCEEE! Dionisi guadagna una punizione e tocca per Mawete, l’esterno centra per Noce che trafigge Venturi da due passi. Esplode il Picchi!
56'
Di Carmine si divora il raddoppio! Dionisi si invola in contropiede e porge la sfera all’ex Verona che calcia a lato da ottima posizione. Grande chance sprecata per gli amaranto
52'
Chierico vince un rimpallo e calcia di potenza, destro fuori dallo specchio della porta
50'
Nulla di fatto, riprende il gioco al Picchi
48'
Check del FVS per un contatto tra Antoni e Venturi in area
46'
Hamlili subito da fuori, palla alta
Comincia la ripresa al Picchi!
Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al timbro i Dionisi al tramonto di frazione
45'
Ci sarà un minuto di recupero
45'
Cherico tocca per Cianci che lascia partire un missile di sinistro, gran risposta di Seghetti che salva gli amaranto
43'
Steso Di Carmine, punizione per gli amaranto che ora hanno trovato nuovo vigore
39'
GOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO DIONISIII!!! L’ex Ternana riceve sulla sinistra, si libera di De Col, rientra sul destro e spara, la sfera trova una deviazione e si insacca alle spalle di Venturi. Amaranto in vantaggio!
36'
Antoni spara di mancino, palla in curva
34'
Peralta trattiene Mawuli per la maglia, ammonizione anche per il numero 55 amaranto
27'
Baldi spinge Cianci che crolla a terra, l’arbitro ravvisa il fallo del centrale labronico
25'
Di Carmine crossa per Dionisi, lo stacco del numero 9 però è troppo debole per creare problemi a Venturi
24'
Giallo anche a Di Carmine per un fallo a metà campo
20'
Ammonito Cianci per una gomitata a Noce
19'
Peralta tocca per Di Carmine, l’ex Verona viene anticipato dalla retroguardia aretina
17'
Ritmi un po’ più blandi in questa fase, gli amaranto gestiscono il possesso
11'
Dionisi da centrocampo, tiro sbilenco che non impensierisce Venturi
10'
Mawuli ci prova da fuori, blocca Seghetti
9'
Di Carmine sbaglia il tocco per Marchesi in area, la palla rotola su fondo. Match vivo al Picchi
5'
Tavernelli scappa via a Mawete e incrocia con il mancino, la tocca Seghetti quel tanto che basta
2'
Peralta! Appoggio di Dionisi per il trequartista che spara di sinistro, si distende Venturi
1'
Erroraccio immediato di Mawete, non ne approfitta l’Arezzo
Comincia il match al Picchi!
