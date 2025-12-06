Cerca nel quotidiano:

Us Livorno – Arezzo 2-1. Tripudio amaranto al Picchi!

Sabato 6 Dicembre 2025 — 14:20

Dionisi e Noce regalano i tre punti agli amaranto nel derby contro la capolista. Nel finale il rigore di Pattarello rende meno amara la sconfitta per la formazione di Bucchi, mai davvero in partita e imbrigliata dai ragazzi di Venturato. Mvp i due marcatori, bene anche Baldi, Peralta e Antoni. Ma è tutta la squadra labronica a convincere

di Lorenzo Evola

Un Livorno da applausi. Gli amaranto si aggiudicano il derby contro la formazione di Bucchi al termine della miglior prestazione stagionale.  Al Picchi decidono i timbri di Dionisi (sul finale di primo tempo) e Noce (zuccata su assist di Mawete), solo per i tabellini il rigore nel finale di Patterello (concesso dopo il tocco di mano di Bonassi) che fissa il risultato finale battendo un ottimo Seghetti. Gli uomini di Venturato confermano i progressi messi in mostra nelle ultime uscite e si rilanciano in classifica, risollevandosi – per quanto momentaneamente – dalla zona playout. Adesso si può davvero dire; il vento in casa Livorno è finalmente cambiato. A breve il report e le pagelle del match.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni; Biondi (dal 70′ Odjer), Hamlili, Marchesi(dal 84′ Bonassi); Peralta (dal 84′ Panaioli); Dionisi (dal 70′ Cioffi), Di Carmine. All. Venturato
Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito; Mawuli, Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavarnelli. All. Bucchi.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

100'

 Rappresentazione dell'azione

GOL DELL’AREZZO! Non sbaglia Pattarello, non può nulla Seghetti

98'

Rappresentazione dell'azione

Rigore per l’Arezzo! fallo di mano di Bonassi in area, l’arbitro indica il dischetto

97'

 Rappresentazione dell'azione

Seghetti dice di no a Pattarello sul primo palo

90'

Ci saranno otto minuti di recupero

89'

 Rappresentazione dell'azione

Destro di Righetti, si distende Seghetti

84'

Rappresentazione dell'azione

Dentro Panaioli e Bonassi per Peralta e Marchesi

81'

Affondo di Cioffi sulla sinistra, anticipato Di Carmine al momento del dunque

75'

Alza il baricentro la formazione aretina, contengono bene gli amaranto

70'

Rappresentazione dell'azione

Fuori Dionisi e Biondi per Cioffi e Odjer

68'

 Rappresentazione dell'azione

Salvataggio di Baldi sulla linea sul colpo di testa di Tito, pericolosi gli ospiti

60'

Rappresentazione dell'azione

GOL DEL LIVORNOOOOO! HA RADDOPPIATO NOCEEE! Dionisi guadagna una punizione e tocca per Mawete, l’esterno centra per Noce che trafigge Venturi da due passi. Esplode il Picchi!

56'

Rappresentazione dell'azione

Di Carmine si divora il raddoppio! Dionisi si invola in contropiede e porge la sfera all’ex Verona che calcia a lato da ottima posizione. Grande chance sprecata per gli amaranto

52'

Rappresentazione dell'azione

Chierico vince un rimpallo e calcia di potenza, destro fuori dallo specchio della porta

50'

Nulla di fatto, riprende il gioco al Picchi

48'

Check del FVS per un contatto tra Antoni e Venturi in area

46'

Hamlili subito da fuori, palla alta

Comincia la ripresa al Picchi!

Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie al timbro i Dionisi al tramonto di frazione

45'

Ci sarà un minuto di recupero

45'

Rappresentazione dell'azione

Cherico tocca per Cianci che lascia partire un missile di sinistro, gran risposta di Seghetti che salva gli amaranto

43'

Steso Di Carmine, punizione per gli amaranto che ora hanno trovato nuovo vigore

39'

Rappresentazione dell'azione

GOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO DIONISIII!!! L’ex Ternana riceve sulla sinistra, si libera di De Col, rientra sul destro e spara, la sfera trova una deviazione e si insacca alle spalle di Venturi. Amaranto in vantaggio!

36'

Antoni spara di mancino, palla in curva

34'

Rappresentazione dell'azione

Peralta trattiene Mawuli per la maglia, ammonizione anche per il numero 55 amaranto

27'

Baldi spinge Cianci che crolla a terra, l’arbitro ravvisa il fallo del centrale labronico

25'

Di Carmine crossa per Dionisi, lo stacco del numero 9 però è troppo debole per creare problemi a Venturi

24'

Rappresentazione dell'azione

Giallo anche a Di Carmine per un fallo a metà campo

20'

Rappresentazione dell'azione

Ammonito Cianci per una gomitata a Noce

19'

Peralta tocca per Di Carmine, l’ex  Verona viene anticipato dalla retroguardia aretina

17'

Ritmi un po’ più blandi in questa fase, gli amaranto gestiscono il possesso

11'

Dionisi da centrocampo, tiro sbilenco che non impensierisce Venturi

10'

Mawuli ci prova da fuori, blocca Seghetti

9'

Di Carmine sbaglia il tocco per Marchesi in area, la palla rotola su fondo. Match vivo al Picchi

5'

Rappresentazione dell'azione

Tavernelli scappa via a Mawete e incrocia con il mancino, la tocca Seghetti quel tanto che basta

2'

Rappresentazione dell'azione

Peralta! Appoggio di Dionisi per il trequartista che spara di sinistro, si distende Venturi

1'

Erroraccio immediato di Mawete, non ne approfitta l’Arezzo

Comincia il match al Picchi!
