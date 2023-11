Us Livorno, arriva il difensore Felipe Curcio

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore Felipe Curcio, classe 1993, brasiliano con cittadinanza italiana, terzino o laterale sinistro, quasi 200 presenze e 8 gol tra Serie B e Serie C.

Curcio ha iniziato il suo percorso da professionista con l’Atlético Paranaense e il Cianorte, in Brasile, prima di arrivare in Italia nell’ottobre del 2012 e di trascorrere la sua carriera nel nostro Paese. Il difensore ha indossato le maglie di Foggia, Lupa Roma, Martina, Fidelis Andria, Brescia, Salernitana e Padova, con cui ha disputato le ultime tre stagioni mettendo insieme 79 presenze e 3 gol fra Serie C e Coppa Italia. Curcio vanta anche una presenza in Serie A, nel novembre del 2019 – esattamente quattro anni fa – con il Brescia.

Curcio, già con il resto del gruppo da due settimane, è a disposizione di mister Giancarlo Favarin per la trasferta di mercoledì 15 novembre (domani) a Piancastagnaio.

