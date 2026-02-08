Us Livorno – Bra 2-1. Dionisi e Di Carmine regalano i tre punti agli amaranto!

I sigilli dei due navigati centravanti consentono ai labronici di piegare i piemontesi al Picchi, inutile il momentaneo pareggio di Lionetti poco prima del recupero. Prestazione non certo entusiasmante degli uomini di Venturato, ma oggi contava soprattutto portare a casa i tre punti. Bene i marcatori, il centrocampo non convince, Malagrida cambia la partita

di Lorenzo Evola

Nel finale, con coraggio. Gli uomini di Venturato si aggiudicano lo scontro salvezza contro i piemontesi di Nisticò grazie ai timbri dei due bomber, che rendono vano il momentaneo pareggio giallorosso di Lionetti. Dopo un primo tempo sonnolento, il match si accende nella ripresa. Prima è l’ex Ternana a sbloccare il risultato su punizione, i piemontesi non demordono e acciuffano il pari poco prima del recupero ma la zuccata di testa di Di Carmine in extremis fa esplodere il Picchi. Tre punti fondamentali per gli amaranto, che salgono a quota 28 punti, allontanandosi momentaneamente dalla zona rossa della classifica.

La cronaca

La prima frazione si rivela piuttosto avara di emozioni. Venturato lancia dal 1’ Biondi e Odjer al posto di Peralta e Hamlili ma la manovra amaranto stenta sin da subito a decollare. Sono i piemontesi a fare la partita al Picchi, con un prolungato giro palla che, tuttavia, non crea particolare grattacapi alla retroguardia labronica. Al quarto d’ora è Di Carmine a sporcare i guanti di Renzetti, il quale non deve impegnarsi più di tanto per disinnescare il destro da fuori area dell’ex Hellas Verona. Dall’altro lato del campo i giallorossi trovano buone geometrie ma peccano di qualità nell’ultimo tocco, solo Fiordaliso prova ad impensierire gli uomini di Venturato ma il suo destro da buona posizione finisce in curva. Nel finale gli ospiti si riaffacciano dalle parti di Seghetti, chiamato ad allontanare con i pugni un insidioso tiro cross di Baldini. La pioggia, che comincia a cadere battente dalla mezz’ora in poi, accentua gli errori tecnici di entrambe le compagini, davvero sterili negli ultimi venti metri.

Nella ripresa però la musica cambia sin da subito. Dopo neanche cinque giri d’orologio infatti, Dionisi conquista un calcio di punizione invitante al limite dell’area, lui stesso si incarica della battuta e piazza la sfera nell’angolino, imprendibile per Renzetti che si allunga senza arrivare a toccare la sfera. Il gol fa esplodere il Picchi e infonde coraggio alla truppa di Venturato, che flirta con il raddoppio pochi minuto più tardi con Di Carmine, il quale sfiora il palo di Renzetti con un sinistro a fin di palo. Il Bra, scampato pericolo, prova a guadagnare campo con il passare dei minuti ma di pericoli veri e propri dalle parti di Seghetti non ne arrivano. A due minuti dal 90′ però arriva l’insperato pareggio. Lionetti si fa trovare pronto sulla linea di porta per il più facile dei tap in, Seghetti non ci può arrivare e osserva la sfera depositarsi in rete. Nel finale però c’è tempo per un nuovo ribaltamento di fronte. Malagrida (ottimo ingresso il suo) pesca infatti Panaioli in area, Renzetti interviene in uscita deviando il tiro del numero 17. La sfera carambola sulla testa di Di Carmine che insacca a porta vuota, nel boato dei tifosi amaranto all’Ardenza. Lo scontro salvezza, alla fine, va agli amaranto.

Le pagelle

Seghetti 6: Inoperoso nei primi 45’, non può nulla sull’1-1.

Mawete 5.5: Nella prima frazione soffre la verve di Lionetti che gli sfila via in qualche occasione, prova a scatenarsi in avanti senza grosse fortune. Il pareggio nasce dal suo lato anche se non ha colpe particolari.

Noce 5.5: Difesa da registrare sul pareggio di Lionetti, per il resto non commette particolari sbavature.

Tosto 5.5: Esordisce dal 1’ in maglia amaranto, ma non infonde troppa sicurezza al fianco di Noce. Anche lui non irreprensibile in occasione dell’1-1 di Lionetti.

Falasco 6: Piede educato al cross, non spinge quanto potrebbe ma tutto sommato dietro non concede granchè.

Luperini 5.5: Al piccolo trotto nel primo tempo, le cose non migliorano nella ripresa e allora Venturato opta per il cambio. Prima insufficienza dal suo arrivo in casa Livorno, avrà modo di rifarsi (dal 77’ Bonassi sv)

Odjer 5.5: Schierato al posto di Hamlili in mezzo al campo, fatica a dettare i ritmi e non a caso la manovra amaranto ne risente. Prezioso in fase di rottura nella seconda metà di gara, ma in generale non entusiasma (dal 72’ Hamlili sv)

Marchesi 5.5: Ancora una volta un po’ anonimo in mediana, meglio comunque in copertura rispetto al contributo piuttosto modesto nell’ultimo quarto di campo.

Biondi 6: Uno dei più attivi in avvio, non riesce comunque ad incidere concretamente dalla trequarti in su. Meglio ad inizio ripresa, quando trova maggior spazio in contropiede e duetta con il duo d’attacco. Esce a venti dalla fine, quando Venturato cerca energie fresche (dal 72’ Panaioli sv).

Di Carmine 7: Si sbatte tanto come sempre, va vicino alla gloria personale con un mancino che fa la barba al palo. Veste i panni dell’eroe nel finale, facendosi trovare pronto nel ribattere in rete la respinta di Renzetti.

Dionisi 7: Sblocca la contesa con un colpo dei suoi. Splendida l’esecuzione direttamente da calcio di punizione (da lui stesso procurata) che non lascia scampo a Renzetti. Prima di lasciare il campo ci prova anche in acrobazia, senza fortuna. Decisivo, come spesso accade (dal 72’ Malagrida 6.5: Fondamentale nel finale quando trova Panaioli in area, da qui nascerà il 2-1 di Di Carmine)

All. Venturato 6: Di Carmine salva tutto nel finale, ma quest’oggi i suoi ragazzi non sono apparsi troppo brillanti, anzi. Tuttavia – anche grazie ai cambi – esce dal Picchi con i tre punti in tasca, portando a casa uno scontro salvezza che potrebbe rivelarsi determinante da qui al termine della stagione.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Tosto, Falasco; Luperini (dal 77′ Bonassi), Odjer (dal 72′ Hamlili), Marchesi; Biondi (dal 72′ Panaioli); Dionisi (dal 72′ Malagrida), Di Carmine. All. Venturato.

Bra (3-5-2): Renzetti; Fiordaliso, De Santis, Sganzerla; Maressa, Campedelli, Lionetti, Brambilla, Milani; Baldini, Sinani. All. Nisticò.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

95' Dentro anche Vayrynen per Di Carmine 93' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO DI CARMINEEEEE! Malagrida pesca in area Panaioli che viene anticipato da Renzetti in uascita, la palla carambola sulla testa di Di Carmine che insacca a porta vuota 90' Saranno sei i minuti di recupero 88' GOL DEL BRA! Lionetti pareggia i conti con il più facile dei tap in sulla riga di porta 83' Amaranto in controllo delle operazioni, il Bra prova ad alzare il baricentro senza troppe pretese 77' Dentro anche Bonassi per Luperini 72' Dentro Panaioli, Hamlili e Malagrida per Biondi, Odjer e Dionisi 65' ANCORA DIONISI! Di Carmine lanciato in contropiede, tocca per l’ex Ternana che prova l’acrobazia, palla sul fondo 60' Prendono coraggio adesso gli uomini di Venturato, Falasco crossa dalla sinistra, allontana la difesa piemontese prima dell’arrivo di Biondi 59' A terra Di Carmine, gioco fermo 54' DI CARMINE! Biondi tocca per il classe ’88, il cui sinistro dal limite sfiora il palo di Renzetti. Amaranto vicini al raddoppio 51' GGOOOOOLLL DEL LIVORNOOOOO! HA SEGNATO DIONISIII! Il numero 9 amaranto sblocca il match direttamente da calcio di punizione. Traiettoria imparabile per Renzetti, Livorno avanti 50' Giallo per Campedelli che stende Dionisi lanciato in contropiede Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Risultato che non si schioda dallo 0-0 45' Saranno due i minuti di recupero 44' Ultimi scampoli di primo tempo, Bra in proiezione offensiva 42' Tiro cross di Baldini, Seghetti allontana con i pugni 37' Noce atterra Milani, giallo per il centrale amaranto 34' Ritmi piuttosto bassi in questa fase, gioco spesso spezzettato 31' Campedelli atterra Dionisi, punizione per gli amaranto 29' Pioggia battente al Picchi, terreno per ora in ottime condizioni 26' Tanti errori da entrambe le parti, il match stenta a decollare 23' Gli amaranto faticano a trovare varchi tra la difesa ordinata del Bra, nessuna conclusione degna di nota nello specchio 21' Fiordaliso ci prova con il destro, palla alta sopra il montante 16' Lancio di Noce per Di Carmine, l’attaccante viene sorpreso in fuorigioco 13' Marchesi lancia Di Carmine in profondità, l’ex Hellas Verona si accentra e calcia, blocca senza patemi Renzetti 10' Tocco geniale di Dionisi, Marchesi si addormenta e viene anticipato in area vanificando una ghiotta chance 6' Ci prova Biondi al volo da posizione defilata, palla sul fondo 5' Liscio pericoloso di Tosto in area, spazza via Noce senza fronzoli 2' Affondo di Biondi sulla destra, chiude in qualche modo la retroguardia ospite L’arbitro fischia l’inizio, comincia il match al Picchi!

Condividi:

Riproduzione riservata ©