Us Livorno, Cesarini: lesione del legamento. Sarà operato giovedì

Cesarini in azione (foto Novi)

Alessandro Cesarini, in seguito a uno scontro di gioco durante la partita Us Livorno-Poggibonsi di domenica 7 gennaio, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che il calciatore Alessandro Cesarini, in seguito a uno scontro di gioco durante la partita Us Livorno-Poggibonsi di domenica 7 gennaio, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, come evidenziato dagli esami clinici e strumentali effettuati nei giorni scorsi. Il calciatore verrà sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di giovedì 18 gennaio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©