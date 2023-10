Us Livorno, diffida per lancio di 5 bottigliette. “Un gesto intollerabile”

L'Unione Sportiva Livorno 1915 confida nel rispetto delle regole e nel comportamento civile da parte dei suoi sostenitori, anche perché "il gesto intollerabile di pochi - si legge in una nota stampa della società - potrebbe avere ripercussioni, con l'intervento del giudice sportivo, su tutta la tifoseria"

L’Unione Sportiva Livorno 1915 – in relazione alla diffida ricevuta dalla società per il comportamento di alcuni sostenitori, che hanno lanciato cinque bottigliette piene di acqua sul terreno di gioco durante la partita Ghiviborgo-Us Livorno di domenica scorsa – auspica, come si legge in una nota stampa inviata dalla società, che non si verificheranno più episodi del genere, che potrebbero comportare il rischio di squalifica del campo per una o più giornate e complicherebbero il promettente cammino della squadra in questa stagione.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 confida, conclude la nota, nel rispetto delle regole e nel comportamento civile da parte dei suoi sostenitori, anche perché il gesto intollerabile di pochi potrebbe avere ripercussioni – con l’intervento del giudice sportivo – su tutta la tifoseria.

