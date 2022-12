Us Livorno, “due pietre sfiorano l’ufficiale di gara”: una gara a porte chiuse per gli amaranto

Una gara a porte chiuse e 1.000 euro di multa nei confronti dell'Us Livorno 1915. Arriva la condanna del giudice sportivo. Ecco il comunicato della Lnd

Una gara a porte chiuse e 1.000 euro di multa nei confronti dell’Us Livorno 1915. È questo quanto ha stabilito il giudice sportivo in seguito all’ultima gara disputata dagli amaranto. Il perché di tutto questo (leggi qui il comunicato ufficiale Lnd) è per queste motivazioni che riportiamo in maniera integrale nell’articolo:

“Per avere propri sostenitori

– introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) nel settore loro riservato;

– nel corso del secondo tempo lanciato sul campo per destinazione 8 bicchieri di plastica e sul terreno di gioco due contenitori di plastica e 4 pietre di circa 4/5 cm in direzione di un A.A. In particolare due delle pietre sfioravano l’Ufficiale di gara con evidente idoneità della condotta ad arrecare danni alla integrità fisica del medesimo“.

Inoltre nei confronti di Francesco Karkalis scatta una giornata di squalifica causa somma di ammonizioni.

Ancora da capire quando sarà scontata la squalifica del campo. La data più probabile è quella del 21 dicembre (turno infrasettimanale) contro il Gavorrano,

