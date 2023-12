Us Livorno – Figline 1-1 Amaranto beffati nel finale

FOTO NOVI

Gli uomini di Favarin non vanno oltre il pareggio contro i gialloneri. Il rigore del numero 10 ospite nel finale vanifica la zampata del centravanti brasiliano. Male Ronchi (espulso), positivi Nardi e Camara. Da rivedere Cesarini, Brenna solido. 400 presenze per capitan Luci

di Lorenzo Evola

Altra delusione al Picchi. Un rigore di Torrini in extremis risponde al gol di Luis Henrique nella prima frazione e condanna gli amaranto ad un pareggio che sa di beffa tra le mura amiche. Occasione sprecata per gli uomini di Favarin, in virtù del pareggio della Pianese contro l’Orvietana. Ad un primo tempo tutto sommato positivo, fa seguito una ripresa troppo remissiva di Luci e compagni, in inferiorità nel finale per l’espulsione di Ronchi. La distanza dalla vetta resta invariata, ma la versione casalinga del Livorno continua a non convincere.

Inizio gara piuttosto vivace al Picchi. Sono gli ospiti a creare la prima occasione con Caggianese, bravo a saltare Savshak e calciare con il mancino, su cui si supera però Albieri che devia in corner. Gli amaranto reagiscono subito con Cesarini, sfortunato sul colpo di testa a botta sicura da pochi passi che si stampa sul palo a Pagnini battuto. Appuntamento con il gol solo rinviato, perché intorno al quarto d’ora sono proprio gli uomini di Favarin a sbloccare il match. Su un sinistro deviato di Nardi, la sfera carambola sui piedi di Luis Henrique, freddo nel portare avanti i suoi con un tocco in area piccola che non lascia scampo a Pagnini. Figline che prova a reagire ma non va oltre qualche velleitario tentativo da fuori area. Al tramonto della prima frazione è invece ancora Cesarini a sfiorare il raddoppio con un’incornata che chiama il numero uno giallonero ad un grande intervento.

Nella ripresa calano i ritmi e latitano le occasioni da entrambe le parti. Il Figline si affida alla verve di Diarra, per gli amaranto è di Cesarini l’unico tentativo verso la porta di Pagnini. Luci e compagni però si accontentano del minimo vantaggio e, come spesso accade, vengono puniti. Nel finale, infatti, il match si riaccende. Il direttore di gara vede una trattenuta di Ronchi e indica il dischetto, con annessa espulsione del centrale amaranto. Dal dischetto si presenta Torrini che spiazza Albieri e fissa il risultato finale. Per gli amaranto non c’è più tempo per organizzare una reazione e al triplice fischio arriva dunque un altro boccone amaro per i tifosi presenti all’Ardenza. Serviva una vittoria per dimenticare la brutta figura in Coppa Italia e continuare rincorsa alla Pianese. Il punticino emerso dal match contro i gialloneri invece, lascia soltanto un gran rammarico in casa Livorno.

Le pagelle:

Albieri 6: Incolpevole sul rigore, per il resto è inoperoso

Savshak 5.5: Non combina particolari danni, ma in fase di possesso rischia grosso in più di un’occasione (dal 56’ Fancelli 5.5: Ingresso non indimenticabile, anzi. Insicuro in un paio di circostanze nel finale).

Ronchi 5: Decisivo in negativo nel finale quando causa il rigore del pareggio trovando tra l’altro un’espulsione che condanna gli amaranto all’inferiorità numerica.

Brenna 6.5: Il migliore della retroguardia labronica. Solido di fronte alle rare incursioni dei dirimpettai gialloneri.

Camara 6: Un motorino sulla destra. Accompagna con costanza la manovra amaranto e si dimostra attento anche in copertura.

Bellini 6: Solita quantità inesauribile, un po’ più impreciso del solito, però, in rifinitura.

Tanasa 6: A ritmi bassi in mezzo al campo, prova tutto sommato onesta in cabina di regia (dal 67’ Luci 6: Raggiunge le quattrocento presenze in maglia amaranto, niente da aggiungere).

Nardi 6.5: Partecipa al gol di Henrique e, in generale, si dimostra ancora una volta tra i migliori in casa amaranto tra giocate, recuperi e gestione del possesso. Cala nella ripresa fino alla sostituzione (dal 63’ Sabattini 6: Senza infamia e senza lode nel finale).

Curcio 6: Meno dirompente del solito, ma dietro soffre poco o nulla (dal 55’ Brisciani 6: Non si nota nella mezz’ora finale, sufficiente).

Cesarini 5.5: Flirta con il gol in un paio di occasioni nel primo tempo (sfortunato sulla traversa). Ci prova anche nella ripresa senza trovare il raddoppio. Tuttavia sono tanti i palloni persi nell’arco dei novanta minuti, non si è vista la miglior versione del mago quest’oggi al Picchi.

Luis Henrique 7: Sblocca il match con una zampata da vero bomber. Per il resto si vede poco ma il suo l’ha fatto (dal 77’ Mutton sv)

Favarin 5.5: Ad un buon primo tempo fa seguito una ripresa tutt’altro che convincente dei suoi ragazzi che non chiudono la partita e vengono puniti nel finale. Altra grande occasione sciupata per riavvicinarsi alla vetta.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (3-5-2): Albieri; Ronchi, Brenna, Savshak (dal 56′ Fancelli); Camara, Bellini, Tanasa (dal 67′ Luci), Nardi, Curcio (dal 55′ Brisciani); Luis Henrique (dal 77′ Mutton), Cesarini.

Figline (4-3-3): Pagnini; Banchelli, Sabatini, Ficini, Diarra; Cavaciocchi, Dema, Torrini; Zhupa, Caggianese, Zellini.

Qui sotto la cronaca LIVE del match

Termina il match al Picchi. Il rigore di Torrini nel finale condanna gli amaranto al pareggio. Occasione sprecata per gli uomini di Favarin 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Espulso anche Ronchi in occasione del rigore 89' GOL DEL FIGLINE! Torrini spiazza Albieri e paraggia i conti al Picchi 86' Rigore per il Figline! Trattenuta di Ronchi, l’arbitro indica il dischetto 85' Ronchi stende Diarra, giallo per il centrale amaranto 83' Poche emozioni in questo secondo tempo, gli uomini di Favarin faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Pagnini 77' Spazio anche per Mutton al posto di Luis Henrique 74' Destro tagliato di Diarra, palla che sfiora il palo di Albieri 70' Iniziativa di Camara, punizione per gli uomini di Favarin 68' Destro da fuori area di Cesarini, palla larga di poco 67' Altro cambio in casa amaranto, dentro Luci per Tanasa 64' Dentro Sabattini per Nardi 63' Fase piuttosto confusa della partita, tanti errori da entrambe le parti 57' Fallo di mano di Camara, punizione da posizione interessante per i gialloneri 56' Dentro anche Fancelli per Savshak 55' Primo cambio per Favarin, dentro Brisciani per Curcio 52' Giallo per Brenna 50' A terra Cavaciocchi, gioco fermo 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi. Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto in vantaggio grazie alla zampata di Luis Henrique intorno al quarto d’ora. 44' Assegnato un minuto di recupero 40' Trattenuto Cesarini, punizione per gli amaranto 37' Colpo di testa a botta sicura di Cesarini, miracolo di Pagnini che devia in corner 34' Tiro cross di Torrini, palla oltre il montante 32' Zhupa ci prova da fuori, palla alta 29' Filtrante per Diarra, ma il numero 17 era in offside 25' Prova a reagire il Figline, amaranto che abbassano il proprio baricentro 19' Destro dalla distanza di Ronchi, palla a lato 16' GOOOLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO LUIS HENRIQUE! Sinistro da fuori area di Nardi, la palla viene deviata e carambola sui piedi di Luis Henrique che non può sbagliare da due passi. Amaranto in vantaggio 7' Lancio completamente sballato di Savshak, palla sul fondo 4' Traversa di Cesarini! Cross di Camara, Cesarini stacca di testa ma centra il palo da ottima posizione 2' Subito pericoloso il Figline con Caggianese, bravo a saltare Savshak e calciare con il mancino. Risponde presente Albieri L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi:

Riproduzione riservata ©